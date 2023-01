TEST – Waarom de elektrische Mercedes-AMG EQE 53 het koopje van de maand is

In dure tijden moet je slim met je geld omgaan. Dus kun je veel beter een Mercedes-AMG EQE 53 kopen, dan zo’n peperdure Audi RS E-Tron GT of Porsche Taycan Turbo Sport Turismo. Reken je mee?

Dit artikel is een verkorte versie van een uitgebreide test in Auto Review 1/2023. Daarin vergelijken we op 43 punten de prestaties van de Mercedes-AMG EQE 53, de Audi RS E-Tron GT en de Porsche Taycan Turbo Sport Turismo. Hier focussen we ons op de prijs en of je waar voor je geld krijgt.

687 pk en 1000 Nm voor Mercedes-AMG EQE 53 4Matic+

Eerst de specificaties: de EQE 53 4Matic+ van Mercedes-AMG levert 687 pk en 1000 (!) Nm. In deze test neemt hij het op tegen de Audi RS E-Tron GT (646 pk, 830 Nm) en een 680 pk en 850 Nm sterke Porsche Taycan. De Turbo Sport Turismo om precies te zijn – een Taycan met stationwagontrekjes.

De voor- en achteras hebben elk een eigen elektromotor die gezamenlijk een waterval aan voorwaarts momentum over je uitstorten. De Porsche klaart de standaardsprint in 3,1 seconden. De Audi en de Mercedes volgen direct met 3,2 respectievelijk 3,4 tellen.

De Mercedes-AMG is dus iets langzamer, maar de Mercedes EQE werd dan ook niet geboren als sportwagen, maar als comfortabele en toekomstbestendige opvolger van de E-klasse. Hij staat op een nieuw platform (EVA II) voor elektrische voertuigen en verruilt de klassieke sedanvorm voor een coupéachtig lijnenspel. Qua sportieve looks doet hij niet onder voor de Audi of de Porsche.

Praktische verschillen

Binnenin ontdekken we praktische ­verschillen. De Mercedes biedt veruit de meeste hoofdruimte. Dat je op de achterbank van de Taycan Turbo Sport Turismo ook je gevoerde winterpet met oorflappen kunt ophouden, is te danken aan de stationwagonachtige carrosserievorm.

In het gebruik van alledag maakt de Audi je blij met zijn fysieke knoppen voor de ­klimaatregeling. Het touchscreen erboven zit op een fijne plek en heeft een logisch menu waar de Porsche-ontwerpers nog iets van kunnen leren. Elke keer dat je plaats­neemt in de Mercedes, vergaap je je aan het Hyperscreen. Een plaat voorzien van drie beeldschermen overweldigt je met een muur van pixels. Het Hyperscreen kost 8712 euro en dat is veel geld, maar als je voor een auto in deze prijsklasse winkelt, betaal je dat ervoor om het interieur compleet te maken.

EQE 53 4Matic+ kost slechts 128.613 euro

Je wordt niet vrolijk als je naar de adviesprijzen van deze elektrische sportwagens kijkt. De Porsche Taycan Turbo Sport Turismo heeft een vanafprijs van 163.300 euro, maar onze testauto is verrijkt met 15 mille aan prestatieverhogende middelen. Dan heb je het plotseling over een auto van 178.923 euro.

Mercedes-AMG zag zijn kans schoon en komt met een ‘betaalbaar’ alternatief. De EQE 53 4Matic+ kost slechts 128.613 euro en hij staat standaard op 21-inch lichtmetaal. Anders dan bij Audi en Porsche hoef je daar niets voor bij te betalen. De grootste bijkomende kostenpost van de Mercedes-AMG zijn de carbonkeramische remmen van 4296 euro, maar bij de concurrentie betaal je daar nog eens 2000 euro méér voor.

Conclusie

Kortom, in dit deel van de markt is de EQE 53 4Matic+ een koopje. Onze testauto is 30 mille goedkoper dan de Audi RS E-Tron GT en het prijsverschil met de Porsche Turbo Sport Turismo bedraagt dik 43.000 euro. Met zo’n grote besparing op zak, maakt het weinig uit wat de stroomprijs doet.

