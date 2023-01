TEST – Waarom een peperdure Porsche Taycan de beste elektrische auto is

Wat is de beste elektrische auto? De Porsche Taycan bewijst al sinds 2019 dat een elektrische auto je kippenvel kan bezorgen. En dan is de Porsche Taycan Turbo Sport Turismo ook nog eens verrassend praktisch.

Niet zo lang geleden viel je kin op de vloer van een vijfliter V8 met 500 paardenkrachten en evenzoveel newtonmeters, maar in dit gezelschap is dat peanuts. In Auto Review 1/2023 vergelijken we de Porsche Taycan Turbo Sport Turismo (680 pk, 850 Nm) met de Mercedes-AMG EQE 53 4Matic+ (687 pk, 1000 Nm) en de Audi RS E-Tron GT (646 pk, 830 Nm). Online focussen we ons op de kwaliteiten van de Porsche.

Handige kofferbak

Met zijn horizontale daklijn biedt de Sport Turismo-versie meer hoofdruimte dan de gewone Taycan. Nog een voordeel is de grote achterklep, waarachter je tot 1171 liter bagage kunt opbergen. Je nuchtere buurman met zijn Skoda Fabia Combi (1395 liter) lacht erom, maar onder de sedanachtige achterklep van de Audi en de Mercedes-AMG past maar respectievelijk 350 en 430 liter.

Subliem veercomfort

Luchtvering met adaptieve schokdempers is hier de standaard – onze drie testauto’s laten niets aan het toeval over op het gebied van veercomfort. Ook al is het wegdek nog zo pokdalig, deze vorstelijke sportwagens schuren de scherpe randjes vakkundig glad. De Audi rolt niet alleen soepel over versleten asfalt, maar is er na de laatste richel ook acuut klaar mee. Rust in de koets en door. De Porsche doet ook niet aan hinderlijk nadeinen. Sterker nog, hij deint sowieso amper. Als de Mercedes-AMG over hobbels gaat, beweegt het koetswerk duidelijker mee tijdens het in- en uitveren.

Geweldige stoelen

Op de snelweg horen de Audi-inzittenden het meeste bandengeruis. De oren van Porsche-rijders worden beter vertroeteld, net als hun achterwerk. De adaptieve sportstoelen van de Taycan hebben verstelbare zijwangen, zodat je bovenlichaam altijd perfect aansluit op de rugleuning.

Van 0 naar 100 km/h in 3,1 seconden

Wat kun je met een sportwagen met zoveel elektrische paardenkrachten? Jezelf in een vloek en een zucht van nul naar honderd katapulteren. De voor- en achteras hebben elk een eigen elektromotor die gezamenlijk een waterval aan voorwaarts momentum over je uitstorten. De Porsche klaart de standaardsprint het snelst (3,1 seconden).

Geen makkelijke prooi

Passagiers die snel misselijk worden, maar zich veilig wanen omdat de sprint voorbij is en je nu rustig achter een vrachtwagen aanhobbelt, lopen bij de inhaalactie opnieuw groen aan. De Porsche accelereert namelijk in 1,7 seconden van 80 naar 120 km/h. En met een topsnelheid van 250 km/h (Audi) of 260 km/h (Porsche), ben je op de Duitse autobahn geen makkelijke prooi voor auto’s met een dikke verbrandingsmotor.

Held op het circuit

Op het circuit zijn de rijeigenschappen van de Taycan Turbo Sport Turismo zijn om door een ringetje te halen. Want dankzij de slimme krachtverdeling en het sperdifferentieel op de achteras, laat hij ook op de toppen van zijn kunnen een uitgebalanceerd en neutraal stuurgedrag zien. Wie het daar niet bij wil laten, lokt beheersbaar overstuur uit. Wordt het je te veel en haal je je voet van het gaspedaal, dan draait de achterkant van de Porsche voorspelbaar in, tot hij weer op één lijn staat met de vooras. De perfect afgestelde vierwielbesturing draagt er ook aan bij dat je maximale controle hebt.



313 tot 429 kilometer range

Bij een buiten­temperatuur van 13 graden Celsius, meten we een verbruik van 26,7 kWh/100 km. Met een bruikbare accucapaciteit van 83,7 kWh kom je dan 313 kilometer ver op een acculading stroom. Daar kun je honderd kilo­meter bij optellen door zo zuinig mogelijk te rijden (19,5 kWh/100 km).

Conclusie

Je wilt elektrisch rijden maximaal beleven en hebt net de staatsloterij gewonnen. Dan koop je de Porsche Taycan Turbo Sport Turismo van 163.400 euro (of 180.000 euro met opties). Zijn verbluffende rijeigenschappen worden gecombineerd met een hoogwaardig interieur en een handige achterklep die de praktische bruikbaarheid vergroot.

Je leest de volledig test in Auto Review 1/2023, te koop in de winkel en te bestellen in onze webshop.