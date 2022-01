Test - Hoe de elektrische Volkswagen ID.4 GTX wordt vernederd door de Hyundai Ioniq 5 AWD

Voor veel mensen is de elektrische auto nog altijd een onbekend en 'spannend' verschijnsel. Een gevoel dat je kunt uitschakelen: je hoort immers nooit meer iemand over range anxiety praten, in Nederland schieten de (snel)laadpalen als paddenstoelen uit de grond en de technologie van de EV heeft zich in korte tijd ontwikkeld als een klunzige puber die het tot raketdeskundige heeft geschopt.

In de prijsklasse van 50.000 tot 55.000 euro was de Volkswagen ID.4 een jaar geleden state of the art. In Auto Review nummer 2/2022 komt de ID.4 aan bod in een uitgebreide vergelijkende test met de Hyundai Ioniq 5. Weet de Duitse elektrische SUV zijn hoofd boven water te houden, in een confrontatie met de nieuwe benchmark uit Zuid-Korea?

Volkswagen ID.4: van toonaangevend naar doorsnee ...

Toen de Volkswagen ID.4 eind 2020 op de Nederlandse wegen verscheen, was de elektrische SUV in zijn prijsklasse toonaangevend op het gebied van laadsnelheid en accucapaciteit. Een maximum laadvermogen van 125 kW was weliswaar niet van Tesla-niveau, maar je hoefde beslist niet te blijven kamperen naast de snellaadpaal.

Sinds enkele maanden levert de Volkswagen ID.4 GTX zijn diensten als sportief topmodel van de reeks: hij heeft een accupakket met een netto accupakket van 76,6 kWh, die stroom levert aan twee elektromotoren. Gezamenlijk goed voor een vermogen van 299 pk en een maximum koppel van 460 Nm. De prestaties die de ID.4 GTX levert, liegen er niet om: je zit in 6,2 seconden op 100 km/h.

En het stroomverbruik? Dat is met een testgemiddelde van 21,7 kWh/100 km helemaal niet zo verkeerd. Van de actieradius die Volkswagen belooft (482 km), blijft in de praktijk zo'n 350 kilometer over. Voor de meeste kopers is dat ruimschoots genoeg voor dagelijks gebruik, maar toonaangevend kan de Volkswagen ID.4 GTX niet (meer) worden genoemd.

“De EV heeft zich in korte tijd ontwikkeld als een klunzige puber die het tot raketdeskundige heeft geschopt.”

Hyundai Ioniq 5: kampioen snelladen

Volkswagen heeft maar kort kunnen profiteren van het kwaliteitsniveau van de ID.4: in de zomer van 2021 verscheen de Hyundai Ioniq 5 op de markt. Een auto op een soortgelijk 'skateboard'-platform, met een vergelijkbare accucapaciteit, maar een laadsysteem dat een hoogste vermogen van maar liefst 220 kW aan kon! En dat in de praktijk ook waar wist te maken.

Het topmodel van de Hyundai Ioniq 5 beschikt eveneens over twee elektromotoren, die gezamenlijk alle vier de wielen aandrijven. Ze ontwikkelen een vermogen van 305 pk en een koppel van maar liefst 605 Nm - waarmee de elektrische SUV in slechts 5,2 seconden naar 100 km/h katapulteert! En de Volkswagen ID.4 GTX zijn retro achterlichten laat zien.

De Hyundai Ioniq 5 neemt desondanks genoegen met slechts 20,0 kWh/100 km, wat in de praktijk een actieradius van 360 kilometer oplevert. Je komt je ID.4 GTX rijdende buurman dus weer tegen bij dezelfde snellaadpaal. Net als bij de Volkswagen, is dat een flink verschil met de WLTP-opgave - Hyundai zegt dat de auto een afstand van 430 kilometer op een volle accu bereikt.

Waarmee je je buurman jaloers kunt maken, is de laadsnelheid van jouw Hyundai Ioniq 5. Na 18 minuten is de accu weer voor 80 procent vol, de Volkswagen vertrekt pas 20 minuten later met een tot 80 procent gevulde batterij.

Conclusie

What a difference a year makes - Volkswagen was een jaar geleden terecht heel trots op de ID.4, maar ze zullen in Wolfsburg waarschijnlijk tandenknarsend hebben toegezien hoe de elektrische SUV werd gepasseerd door de Hyundai Ioniq 5. De Zuid-Koreaanse EV is niet alleen veel sneller dan de ID.4 GTX, maar springt ook zuiniger met de energievoorraad om. Maar nog belangrijker: snelladen gaat met de Ioniq 5 véél sneller dan met de ID.4. Mocht je nog bezwaren hebben om over te stappen op een elektrische auto, dan worden die door de Hyundai Ioniq 5 allemaal weggevaagd.