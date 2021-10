Test elektrische SUV's: is de Skoda Enyaq iV 80 écht de ideale EV?

Nederland heeft de elektrische Skoda Enyaq iV hartelijk in de armen gesloten. De Tsjechische SUV op basis van VW's MEB-platform, is momenteel de best verkopende EV van Nederland. Maar de auto gooit niet alleen in de verkoopstatistieken hoge ogen. De zakelijke markt - zoals leasemaatschappijen en fleet owners - is zeer gecharmeerd is van de Enyaq iV. Tijdens de verkiezing Zakenauto van het Jaar 2022 is de auto bekroond met de titel 'Beste nieuwkomer'.

Eerder hebben we je al verteld, dat de Enyaq iV grossiert in leef- en bagageruimte - zoals het een Skoda betaamt. De Enyaq maakt nog slimmer gebruik van de beschikbare ruimte op het MEB-platform dan de technisch grotendeels identieke Volkswagen ID.4. Let vooral op dat woordje 'grotendeels', want tussen de Enyaq iV en de ID.4 zijn ook fundamentele verschillen.

Troefkaart van de Volkswagen ID.4 is zijn veercomfort

Want wie vooral vaak onderweg is op de snelweg, zal de Volkswagen ID.4 ervaren als een nog comfortabelere auto dan de Skoda Enyaq iV. VW heeft het onderstel van zijn elektrische SUV nog meer souplesse weten te vinden, wat het veercomfort ten goede komt. Vooral als de auto is voorzien van adaptieve schokdempers, wordt elke hobbel in het asfalt onder het tapijt geschoven. Dankzij de dikke isolatiematten, blijven ook het wind- en bandengeruis keurig buiten het interieur van de ID.4.

De flexibiliteit van het onderstel, is echter geen goed nieuws voor ID.4-bestuurders die het op hun heupen krijgen. Op een bochtige weg maakt de Volkswagen een zeer afstandelijke indruk. De besturing is niet te betrappen op storende reacties. Sterker nog: de besturing is niet te betrappen op enige reactie. Wanneer je de krachtige elektromotor (204 pk en 310 Nm) de sporen geeft, krijg je voortijdig onderstuur als antwoord.

De Skoda Enyaq iV wil wel graag met je communiceren



Bij Skoda hebben ze ervoor gekozen om het onderstel van de Enyaq iV een wat steviger afstemming mee te geven dan hun collega's van Volkswagen. Zelfs met optionele adaptieve schokdempers, blijft de Enyaq voelbaar in beweging. Op een slechte weg, toont vooral de achterwielophanging weinig flexibel. Bij lage snelheden krijgen de inzittenden ongefilterd door wat de wielen aan klappen te verduren krijgen.

Daar staat echter tegenover dat de Skoda juist wel zijn best doet om met de bestuurder te communiceren. Doordat de vering wat stugger is, ontstaat een directer contactgevoel met de auto. Wanneer je het vermogen en koppel aanspreekt (die net zo hoog zijn als bij de Volkswagen) blijft onderstuur eveneens langer uit dan bij de ID.4; je kunt de bocht met een hogere snelheid induiken. Overigens betekent dit alles niet dat de besturing van de Skoda het toonbeeld is van scherpte en feedback.

De Mercedes EQA is als gehakt half-om-half

Anders dan de Volkswagen en de Skoda, heeft de Mercedes EQA 250 voorwielaandrijving. Hoewel de wielen 190 pk en 375 Nm te verwerken krijgen, hebben ze een prima tractie. Bovendien geeft de besturing van de EQA voldoende informatie door. Dat de EQA zo'n 150 kilo lichter is dan de Enyaq en ID.4, draagt eveneens bij aan de goede rijeigenschappen.

Qua afstemming van het onderstel zit de Mercedes EQA tussen de Skoda en de Volkswagen in. De auto is niet helemaal vrij van schommelbewegingen, maar zo bont als de Skoda maakt hij het niet. Hinderlijk is de geluidsproductie uit het onderstel. Alsof iemand vergeten is om banden te monteren ... Ook het schitterende instrumentarium van de EQA kan gezien worden als een brenger van comfort. Het tft-scherm kan uitgebreid worden geconfigureerd en alle informatie wordt in duidelijke leestekens weergegeven. Voor sommige gegevens heb je in de Skoda en Volkswagen al gauw een vergrootglas nodig ...

Conclusie

Een subliem comfort gaat altijd ten koste van de scherpte van een onderstel. En wil je meer dynamiek, dan komt algauw de souplesse van de vering in het gedrang. Dat laten de Volkswagen ID.4 en de Skoda Enyaq iV duidelijk zien. In dit geval vormt de Mercedes EQA een gulden middenweg. Of dat ook zo is op alle andere testonderdelen? Bestel Auto Review nummer 9 in onze webshop, en lees de gehele vergelijkende test erop na.