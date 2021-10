Test elektrische SUV's: Mercedes EQA krijgt lesje 'inpakken' van Skoda Enyaq iV en Volkswagen ID.4

Drie testauto's die de actuele stand van autozaken op het lijf geschreven zijn: de Mercedes EQA 250, de Skoda Enyaq iV 80 en de Volkswagen ID.4 Pro. Ze rijden volledig op stroom, zijn verpakt in een ruime en moderne SUV-koets en bieden volop functionaliteit via een omvangrijk digitaal multimediasysteem. Toch vaart de Mercedes EQA een heel andere koers dan de Skoda Enyaq en de Volkswagen ID.4 - lees vooral de volledige vergelijkende test in Auto Review nummer 9, die je kunt nabestellen in onze webshop.

De Mercedes EQA is een gemodificeerde GLA

Mercedes legt het accupakket en de elektrische aandrijflijn in een model, dat in de eerste plaats is ontwikkeld voor benzine- en dieselmotoren. De EQA steekt zijn verwantschappen met de Mercedes GLA dan ook niet onder stoelen of banken. Dat zou ook niet passen: Mercedes heeft er namelijk het accupakket van 66,5 kWh al gelegd. De batterijen van de EQA kunnen met een vermogen van 100 kW worden opgeladen. Je herkent de Mercedes EQA aan de afwijkende neuspartij en derrière.

Vergeleken met de Skoda Enyaq en Volkswagen ID.4 is de Mercedes EQA een stuk korter en smaller. Er is dus veel minder ruimte voorhanden om alle elektrische benodigdheden kwijt te kunnen. Dat merk je direct, zodra je bent ingestapt. Vooral achterin komen de inzittenden er bekaaid vanaf. Hetzelfde liedje voor de bagageruimte. Doordat de accu's ergens geplaatst moesten worden, heeft de Mercedes EQA nog maar 340 tot 1320 liter aan laadvolume te bieden. Er mag een aanhangwagen van 750 kilo aan de trekhaak worden gehangen.

De Skoda Enyaq biedt veruit de meeste ruimte

De Skoda Enyaq en Volkswagen ID.4 zijn qua 'packaging' een (grote) stap verder dan de Mercedes EQA. Beide modellen uit de VW-stal staan op het elektrische MEB-platform, waarbij de 77 kWh-batterijen (maximum laadvermogen: 125 kW) een integraal onderdeel vormen van de bodempartij. De Cupra Born en de Audi Q4 E-Tron staan eveneens op dit platform. Een heel slimme constructie, zo blijkt, want de Enyaq iV en ID.4 hebben niet alleen vanwege hun extra lengte en breedte veel meer ruimte te bieden dan de Mercedes EQA.

De Enyaq iV zou het Skoda-logo onwaardig zijn als hij niet nóg meer ruimte te bieden had dan de Volkswagen ID.4. Af en toe vraag je je af, wat je met zóveel ruimte moet ... De Enyaq iV is met name aan de achterzijde veel hoekiger van vorm, en dat is gunstig voor de beschikbare hoofd- en bagageruimte. Het laadruimte slokt maar liefst 585 tot 1710 liter aan katten en koffers. De Skoda Enyaq iV mag een aanhangwagen trekken met een (geremd) gewicht van 1000 kilo.

Volkswagen ID.4: ruimte is geen halszaak

Waarom nog voor de Volkswagen ID.4 kiezen als de Skoda Enyaq iV op precies hetzelfde platform méér ruimte te bieden heeft: Lees onze volledige test in Auto Review nummer 9 er maar op na: bij de ID.4 ligt de nadruk op andere zaken. Wat trouwens niet wil zeggen dat de Volkswagen een veel krappere auto is dan de Skoda. Verre van dat zelfs. Ondanks de aflopende daklijn zit je achterin nog altijd als een vorst, en in de kofferbak past nog steeds 543 tot 1575 liter bagage. Niemand komt iets tekort.

Conclusie

Hoe dan ook laten de Skoda en de Volkswagen zien dat een conventionele auto die is omgebouwd naar elektrische aandrijving een achterhaald concept is. De Mercedes EQA kan op geen enkele wijze een vuist maken tegen het slimme platformconcept van de Enyaq iV en de ID.4. Wij zien de EQA eerder als een noodgreep van Mercedes dan als een visie voor een lange elektrische toekomst. Dat Mercedes weet hoe een toekomstbestendige elektrische auto eruit hoort te zien, heeft het merk inmiddels laten zien met de luxe EQS en zakelijke EQE.