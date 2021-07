Volkswagen ID.4 GTX: de GTI van je dromen

Wat is opvallend aan de Volkswagen ID.4 GTX?

Conform de GTI-traditie heeft Volkswagen het uiterlijke onderscheid tussen de ID.4 GTX en zijn soortgenoten bescheiden gehouden. Van voren herken je de GTX aan de dagrijverlichting in de vorm van drie gestapelde ledjes op de hoeken van de voorbumper en een strip in carrosseriekleur onder de honingraatgrille.



En profil valt op dat de onderkant van de portieren gewoon zijn meegespoten en dat de C-sijlen donkergrijs zijn. Het dak is standaard in zwart uitgevoerd. Zoals veel EV's leeft de ID.4 GTX op grote voet: hij staat standaard op 20-inch wielen. Ook de achterbumpers en de achterlichten zijn subtiel aangepast. Vanbinnen wordt de GTX gekenmerkt door de dashboard- en portierbekleding van lichtblauw kunstleer met rode stiksels.

Het belangrijkste verschil tussen de GTX en de andere ID.4’s is van technische aard. De nieuweling heeft niet alleen een elektromotor boven de achteras, maar ook eentje in de neus. Die doet alleen mee als je flink gas geeft of wanneer extra grip gewenst is. In en modderplas bijvoorbeeld, want de ID.4 is niet bedoeld voor zwaar terrein. Daarbij drijft de voorste elektromotor de voorwielen aan, waarmee de ID.4 GTX dus over vierwielaandrijving beschikt.

Wat is goed aan de Volkswagen ID.4 GTX?

Dankzij de extra elektromotor beschikt de Volkswagen ID.4 GTX over een vermogen van 299 pk, oftewel 95 pk meer dan de tot dusver krachtigste versie. Daarmee sprint de ID.4 GTX in 6,2 seconden naar 100 km/h. Precies één tiende sneller dan de Golf GTI … Dankzij het altijd onmiddellijk beschikbare koppel van 460 Nm is versnellen onder alle omstandigheden kinderspel. Bovendien gaat het in alle rust. Van het wat zeurderige elektromotorgeluid hoor je aan de binnenkant vrijwel niets. Daarnaast heeft de snelle ID.4 dezelfde goede eigenschappen als de standaardmodellen. Vooral de riante ruimte is een sterk punt. Je moet wel heel bijzondere breedte-e en lengtematen hebben, wil je niet goed in deze auto passen. Mede dankzij de vrijwel vlakke wagenvloer is de middelste achterpassagier eens niet het stiefkind van de familie. Ook de caravan niet, trouwens: de ID.4 GTX mag een sleurhut van 1200 kg trekken, da's iets meer dan de gewone ID.4 aankan.



Wat kan beter aan de Volkswagen ID.4 GTX?

We schreven het al in de inleiding: getalsmatig lijkt de Volkswagen ID.4 GTX inderdaad de gedroomde GTI. Alleen hadden we een belangrijke specificatie achterwege gelaten: het wagengewicht. Dat bedraagt 2224 kg, en dat is natuurlijk niet des GTI’s. Dat Volkswagen voor deze ID.4 zijn hot hatch-reputatie van stal haalt, zien we dan ook vooral als marketinginstrument. Weliswaar beschikt de auto over torque vectoring (intelligente koppelverdeling tussen de aangedreven wielen) en een elektronisch sperdifferentieel, maar die dikke twee ton aan vetrollen werk je daarmee niet volledig weg. En dat voel je ook als je een krappe bocht zo snel mogelijk probeert te nemen. Begrijp ons niet verkeerd: de ID.4 heeft een uitstekende wegligging, maar een GTI? In de dromen van Volkswagens marketing-afdeling wellicht …

Behalve voor extra vermogen, zorgt de elektromotor voorin ook voor ongeveer 100 kg extra gewicht. Het accupakket is echter ongewijzigd ten opzichte van de 204 pk sterke ID.4 (77 kWh). Dat betekent dat de WLTP-actieradius met ongeveer 40 km is afgenomen tot 480 km. Een ander nadeeltje van de elektromotor op de vooras, is de toegenomen draaicirkel. Die bedraagt nu 11,6 meter, terwijl de achterwielaangedreven ID.4 genoegen neemt met slechts 10,2 meter.

Wanneer komt de Volkswagen ID.4 GTX naar Nederland en wat is de prijs?

Als je 52.190 euro in je zak hebt branden en verliefd bent geraakt op de Volkswagen ID.4 GTX, dan kun je hem nu alvast bestellen. Wil je dezelfde 21-inch wielen als de auto op de foto’s, dan moet je nog 490 euro extra uit je oude sok peuteren. Met het Sportpakket (350 euro) krijg je een sportonderstel en progressive steering, waarmee de besturing directer wordt naarmate je scherper instuurt. Als je ook adaptieve dempers wenst, dan dien je het Sport Pakket Plus à 1150 euro aan te vinken. Maak wel eerst een proefrit om erachter te komen of je dat inderdaad wilt, want in de sportstand veert de auto echt een stuk steviger dan in de comfortstand.

Wat vind ikzelf van Volkswagen ID.4 GTX?

Door de subtiele uiterlijke aanpassingen oogt de ID.4 minder volumineus dan zijn broertjes en dat is wat mij betreft een pluspunt. Daarnaast is de acceleratie natuurlijk uitermate vlot. Dat de topsnelheid (180 km/h) veel lager ligt dan die van de Golf GTI, maakt met de huidige tijdgeest niet zo veel uit. Toch ben ik te fossiel aangelegd om de in de ID.4 GTX een alternatief voor de Golf GTI te zien. Dat is toch meer een droom in de hoofden van marketeers. Hij heeft simpelweg te weinig geluid en te veel gewicht. Bovendien: waar blijf je met je GTI-praatjes als je met je ID.4 GTX naast een elektrische Volvo XC40 P8 Recharge bij het stoplicht staat? Die kost grofweg evenveel, maar heeft 107 pk meer en sprint in 4,9 tellen naar de honderd … Oké, de Volkswagen is ruimer en op bochtige bergwegen rijdt de Volkswagen waarschijnlijk beter. Maar hoeveel kom jij daarvan dagelijks tegen in het woon-werkverkeer?