Volkswagen ID.5: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h

516 kilometer is de officiële actieradius van de Volkswagen ID.5 met 77 kWh. Maar wat is het échte bereik? Dus hoe ver kom je als je met 100 km/h (of 130 km/h) over de snelweg rijdt? Dat testen wij!

Hieronder ga je lezen dat de Volkswagen ID.5 heel zuinig is bij 100 km/h. Dat is voor een deel te danken aan het prachtige weer: zonnig, droog en windstil. Buiten is het 29 graden en binnen staat de temperatuur op 24 graden, dus de airco verbruikt ook wat stroom. Verder zijn de omstandigheden subliem.

Als je naar de foto’s van de boordcomputer kijkt (het gemiddelde stroomverbruik staat rechtsonder in beeld), zie je dat we een rondje van exact 100 kilometer hebben gereden. De route begint en eindigt op het zelfde punt, om de eventuele invloed van wind en hoogteverschillen te elimineren.

Volkswagen ID.5: actieradius bij 100 km/h

Bij 100 km/h heeft de Volkswagen ID.5 (77 kWh, 204 pk) een gemiddeld stroomverbruik van slechts 15,7 kWh/100 km. Zou je een volle batterij van 77 kWh helemaal leeg rijden, dan kom je 490 kilometer ver! Hulde en bloemen voor Volkswagen.

Toen we de actieradius van de Hyundai Ioniq 5 testten, was het ook perfect EV-weer. Hij scoorde 17,2 kWh/100 km en kwam 424 kilometer ver, dus de Volkswagen ID.5 is toch aanzienlijk zuiniger.

De Tesla Model Y scoorde 16,0 kWh/100 km, maar volgens mijn dagboek was dat geen stranddag. Dus dat kan vast nog iets zuiniger. Het laat wel zien hoe knap het stroomverbruik van de ID.5 is.

En straks in de herfst, hoe ver kom je dan? Kijk naar de Volkswagen ID.4! In de herfst verbruikte hij 20,9 kWh/100 km.

Volkswagen ID.5: actieradius bij 130 km/h

Sommige mensen doen een beetje lacherig over onze 130 km/h-test. Alsof 130 km/h rijden een soort mythe is, het monster van Loch Ness maar dan op de snelweg. Maar kijk toch eens naar onze cijfers: 100 kilometer gereden in 47 minuten tijd, met een gemiddelde snelheid van 126 km/h. De A73 van Nijmegen naar Venlo maakt het mogelijk.

Het gemiddelde stroomverbruik bedraagt 23,3 kWh/100 km, wat neerkomt op een 130 km/h-actieradius van 330 kilometer. Dat is bijna net zo zuinig als de Tesla Model Y (22,9 kWh/100 km).

Conclusie

Op een prachtige zomerdag zijn het stroomverbruik en de actieradius van de Volkswagen ID.5 ook prachtig. Je komt 490 kilometer ver op een acculading stroom en dat versterkt ons vertrouwen in de elektrische toekomst.

Als jij je inschrijft voor onze gratis nieuwsbrief, blijven wij deze tests doen. Deal?

Aanmelden

Vul je mailadres in om op de hoogte te blijven van nieuwe EV's.

Tot slot een leuk weetje over 130 km/h rijden: de extra stroom die het kost, drukt de snellader er in 4 à 5 minuten weer in. Terwijl je 15 minuten sneller bent dan bij 100 km/h (zie bovenstaande foto’s).