Tesla Model Y Long Range: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h

De Tesla Model Y is eindelijk in Nederland. Het avontuur begint met de Long Range-versie van 65.010 euro. De 71.010 euro kostende Performance (480 km) komt ‘begin 2022’. Er is nog niets bekend over een goedkopere Standard Range Plus-versie - zo heet de basisuitvoering van de technisch gelijke Model 3.

De testritten verlopen soepel: zowel overdag (100 km/h, 18 graden) als ’s avonds (130 km/h, 14 graden) is het rustig op de weg, dus we kunnen op constante snelheid rijden. De route begint en eindigt op het zelfde punt, om de invloed van wind en hoogteverschillen te elimineren.

Tesla Model Y: actieradius bij 100 km/h

Bij 100 km/h heeft de Tesla Model Y Long Range een gemiddeld stroomverbruik van 16,0 kWh/100 km. Zou je een volle batterij van 70 kWh helemaal leeg rijden, dan kom je 437 kilometer ver.

Dat is niet het beloofde bereik van 507 kilometer, maar onze testauto staat op groot 20-inch lichtmetaal. In de regel lever je met de upgrade van 19 naar 20 inch een paar procent van het bereik in. Andere merken zijn hier heel duidelijk over, Tesla niet.

Evengoed is 16,0 kWh/100 km een indrukwekkend laag stroomverbruik. Het maakt de Model Y de zuinigste elektrische suv van dit moment. De Hyundai Ioniq 5 scoort 17,2 kWh/100 km en komt 424 kilometer ver, de Polestar 2 ‘doet’ 19,0 kWh/100 km en 395 km.

Tesla Model Y: actieradius bij 130 km/h

Bij 130 km/h blijft de Model Y Long Range zuinig met stroom omspringen. Hij scoort 22,9 kWh/100 km! Dat uitroepteken staat er niet voor niets, want 22,9 kWh is laag. Zijn concurrenten verstoken tussen de 25 en 30 kWh per 100 kilometer. Een bruikbare capaciteit van 70 kWh geeft een 130 km/h-actieradius van 305 kilometer. Keurig.

Conclusie

Van alle nieuwe elektrische suv’s die je op dit moment kunt kopen, is de Tesla Model Y Long Range de zuinigste. Dat is een dijk van een pluspunt voor een elektrische auto. Hij haalt niet de opgegeven 507 kilometer, maar 437 km bij 100 km/h is evengoed welkom.

Tegelijkertijd is een accucapaciteit van 70 kWh tegenwoordig niet meer dan gemiddeld. Alleen doordat de Long Range zo zuinig met stroom omspringt, doet hij zijn naam eer aan.

De uitgebreide rij-impressie van de Tesla Model Y lees je binnenkort in Auto Review 11.

