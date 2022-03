Wat is goedkoper, elektrisch of benzine? Vergelijking Opel Mokka-e en Opel Mokka 1.2 Turbo

Bij het ontwerp van de huidige Mokka nam Opel heel bewust afscheid van het (ou)bollige ontwerp van de vorige editie. Met de strakke, gezichtsbepalende Vizor-grille, een sterk gedigitaliseerd interieur en kekke kleuren moet het nieuwe model een jongere doelgroep aanspreken. Of dat is gelukt? Mwah, op de Nederlandse markt kan de Mokka niet tippen aan het succes van zijn Franse neef, de Peugeot 2008. Die wist in 2021 bijna drie keer zoveel Nederlandse kopers te verleiden als de Mokka.

Opel Mokka-e versus Opel Mokka 1.2 Turbo met 130 pk

Overweeg je de Opel, dan kun je kiezen uit vijf aandrijflijnen en drie brandstofsoorten. De driecilinder 1,2-liter benzinemotor heb je met 100 pk of 130 pk. De minst vermogende versie is alleen met een handgeschakelde zesbak leverbaar, bij de 130 pk-motor kun je opteren voor een achttraps automaat. Verstokte dieselaars kunnen terecht bij de Mokka 1.5 CDTI (110 pk). De powerpack van de range vinden we onder de kap van de Opel Mokka-e. Geruis- en uitstootvrij sprokkelt de voorin geplaatste elektromotor 136 pk bij elkaar. Om het zo eerlijk mogelijk te houden, vergelijken we hem met de krachtigste benzineversie.

Qua uiterlijk en innerlijk bijna geen verschil tussen de twee

Vanbuiten onderscheidt de elektrische Mokka zich eigenlijk alleen van zijn benzinebroer doordat-ie geen uitlaten heeft. Beide hebben dezelfde dichte, gladde Vizor-grille en ook de geroosterde luchtinlaat onder in de bumper is eender. Voor het interieur geldt hetzelfde, al zal het je bij de elektrische versie nooit lukken om een toerenteller in het configureerbare instrumentarium tevoorschijn te toveren.

Achterin is de Mokka geen balzaal, al is het er minder krap dan de aflopende daklijn en de forse C-stijlen doen voorkomen. Met een kofferbakinhoud van 350 liter is de benzineversie 40 liter in het voordeel ten opzichte van de elektrische Mokka-e, maar ook dat is in deze klasse geen indrukwekkend getal.

Elektrische Opel Mokka is de stilste en de snelste

Door zijn compacte buitenmaten en prettige besturing, is de Opel Mokka best een lekker suv’tje. Krappe bochten rondt-ie met gemak, maar ook op de snelweg voelt de Mokka zich prima thuis. Uiteraard is de elektrische versie de stilste van de twee. Zeker in stadsverkeer geeft diens vlotte, vrijwel geruisloze acceleratie een kick. De Mokka 1.2 Turbo verhult z’n oneven cilinderaantal niet. Dat is helemaal niet erg, want zijn roffeltje klinkt sportief.

Waarschijnlijk haalt de Mokka-e-rijder er zijn neus voor op, om er tijdens een sprintduel met de benzine-Mokka gelijk twee vingers in te steken. Want hoewel de 1.2 maar 6 pk inlevert op de Mokka-e en tegelijkertijd 300 kilo minder weegt, kan hij hem maar net bijhouden. Rijd je constant 100 km/h, dan moet de Mokka-e na 236 kilometer weer aan de laadpaal. Dat is geen topprestatie, en helaas rekent Opel een meerprijs van 1000 euro

voor een boordlader van 11 kW.





Investering in Mokka-e al na negen maand terugverdiend

Laten we die buiten beschouwing, dan betaal je na het incasseren van de overheidssubsidie nog slechts 1650 euro euro meer voor de elektrische Mokka in Elegance-uitvoering. Daar komen eventuele kosten van een eigen laadpaal nog bij, maar vervolgens kan het schrapen voor de EV-rijder beginnen. Bij 20.000 kilometer per jaar bespaart hij maandelijks 120 euro aan brandstofkosten, 53 euro aan wegenbelasting en ongeveer 15 euro aan onderhoud.

In totaal is dat een verschil van 185 euro per maand. Dat betekent dat je de meerinvestering in de elektrische Mokka al na negen maanden hebt terugverdiend. Dat je per maand een paar euro’s meer aan verzekering kwijt bent, is dan nog nauwelijks vermeldenswaardig.



Conclusie

Financieel gezien is de Mokka-e de slimste keus. Als een elektrische auto ook bij je gebruikspatroon past, ben je dan ook een dief van je eigen portemonnee als je een benzine-Mokka koopt. Voor kilometervreters die de (snel)laadkosten uit eigen zak moeten betalen, is dat een ander verhaal. Caravans of vouwwagen, daar kan en mag de elektrische Mokka niets mee, dus zitten de meeste kampeerders sowieso aan een benzine- of diesel-Mokka vast.

Opel

Mokka 1.2 Turbo 130 pk

Mokka-e (7,4 kW lader) Uitvoering Elegance Elegance Testverbruik 6,6 l/100 km

(1 : 14,9) 19,6 kWh/100 km Basisprijs 31.299 36.299 Overheidssubsidie - 3350 Totaalprijs 31.299 32.949 Restwaarde na 4 jr.

in euro / % 15.524 / 49,6 17.713 / 48,8 Allriskverzekering

per mnd. (1) 36 41 Brandstof-/energiekosten

per mnd. (2) 228 108 Wegenbelasting per mnd. 53 0 Onderhoudskosten per jr. 690 515 Totale kosten per mnd. 704 579 Totale kosten per km 42,2 cent 34,7 cent

(1) Voordeligste allrisk-autoverzekering volgens Independer.nl voor een bestuurder van 40 jaar oud met 8 schadevrije jaren, op basis van 20.000 km/jaar. (2) Op basis van 20.000 km/jaar met het gemeten testverbruik. Benzine (E10): gemiddelde prijs 2,014 per liter. Elektriciteit: gemiddeld tarief 0,33 euro per kWh.

Het volledige artikel verscheen eerder in Auto Review 2/2022. Ook vind je daarin vergelijkingen tussen de Peugeot 208 en Peugeot e-208, de Mercedes S-klasse en EQS, en ten slotte de BMW X3 en iX3.