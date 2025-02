Opel Mokka (2025) review: waarom duurder niet altijd beter is

Tests

De Opel Frontera werd eind vorig jaar als een komeet gelanceerd. In de schaduw van de Frontera eist de gefacelifte Opel Mokka ook wat aandacht op. Welke rol heeft Opel voor hem in gedachten?

Wat valt op aan de Opel Mokka (2025)?

De Mokka heeft een vreemde rol binnen het Opel-gamma, sinds de Opel Frontera in 2024 zijn opwachting maakte. Dit is ook een compacte SUV, die groter én goedkoper is. De Mokka is luxueuzer, maar ook minder praktisch. Onderhuids deelt-ie alle techniek met de Peugeot 2008 en DS 3, terwijl de Frontera op hetzelfde platform staat als de Fiat Grande Panda en Citroën e-C3.

In 2020 werd de huidige Opel Mokka B onthuld. Eigenaren van een Mokka hoeven niet bang te zijn dat ze na de facelift in een verouderde auto rijden. De Vizor-grille, waaraan je moderne Opels herkent, blijft behouden. Die op de eerste Manta uit 1970 geïnspireerde grille debuteerde bij de Mokka. De wijzigingen die de ontwerpers wel hebben doorgevoerd, moet je met een lantarentje zoeken. En zelfs dan heb je kans dat je niets ziet. Opel zegt het zelf anders: "We hebben het uiterlijk van de Mokka niet volledig vernieuwd, maar subtiel de visueel sterke elementen benadrukt."

Vooral aan de achterkant lijkt het alsof de designers al meer met hun gedachten bij hun komende zomervakantie waren dan bij andere achterlichten of bumpers. Er werd een nieuw logo gemonteerd, dat is het wel. Vooraan zie je ook al zo weinig, ook hier prijkt het nieuwe logo. Verder zijn de piepkleine ronde led-pitjes onder in de bumper verdwenen. Net als al het chroom, dat vroeger rond de grille en aan de bovenkant rond de portieren zat. Nu is de sierstrip zwart.

Binnenin is het afgeplatte stuur nieuw en werden er wat knoppen uit het dashboard gesloopt. Je bedient nu bijna alles via het touchscreen. Dat is niet altijd een verbetering. Afhankelijk van de uitvoering heeft de Mokka nu ChatGPT aan boord.

Wat is goed aan de Opel Mokka (2025)?

Opel speelt een voordeeltje uit ten opzichte van concurrenten, de Ford Puma, de Toyota Yaris Cross en Volkswagen T-Cross. Er zijn niet veel concurrenten die zoveel verschillende aandrijflijnen aanbieden. Opel geeft je drie mogelijkheden. Naast de elektrische Mokka met 156 pk en een actieradius van 403 kilometer, is er een 48V mild hybrid met 136 pk en een goeie ouwe benzinemotor met turbo en zonder CO2-verlagende hulpmiddelen, die 130 pk levert. Overigens is het aanbod niet veranderd ten opzichte van de pre-facelift-Mokka.

Vooral binnenin is te merken dat de Mokka een luxepaardje is. Opel heeft een reputatie met zijn goede stoelen, ook in de Mokka zit je heerlijk. Wat ook opvalt: de fraaie afwerking van het dashboard en de mooie (vegan) materialen. Zoals de Mokka tijdens het rijden niet veel steken laat vallen. Het driecilindertje laat zich af en toe horen, zonder dat-ie echt nerveus of opdringerig wordt. Ook over het geluidsniveau van de wind en banden en de comfortabele afstemming van het onderstel valt weinig te mopperen.

Wat kan beter aan de Opel Mokka (2025)?

Met de Opel Mokka is iets raars aan de hand. Toen hij op de markt kwam, was hij duurder en minder ruim dan de Opel Crossland. Die is in 2024 vervangen door de Frontera en nu herhaalt Opel het kunstje. De Frontera volgde de Crossland op en is ruimer en goedkoper. Zo kun je achter in de Frontera meer dan 450 liter bagage kwijt, de Mokka vindt 350 liter wel voldoende. De Volkswagen T-Cross overtroeft de Mokka eveneens met meer dan 100 kilo extra opbergruimte. Ook de ruimte achter in de Opel Mokka is beperkt. En dan is de Frontera er ook nog als zevenzitter.

Wat is de prijs van de Opel Mokka (2025)?

De facelift van de Opel Mokka was aanleiding om de prijzen van de Mokka niet te verhogen, maar te verlagen. Deels werd Opel daartoe gedwongen, omdat de concurrentie dat eind vorig jaar ook deed. Ford verlaagde de prijs van de Puma met 4000 euro (prijs: 29.970 euro). Daarmee werd hij goedkoper dan de bestseller in dit segment, de Toyota Yaris Cross (30.295 euro).

Het antwoord van Toyota liet niet lang op zich wachten: ook de prijs van de Yaris Cross nam een duikvlucht. En dus deed Opel met het mes op de keel hetzelfde. De Mokka Hybrid kost 2250 euro minder dan voorheen (van 36.249 euro naar 33.999 euro). Ook de elektrische Mokka werd 2000 euro goedkoper en kost nu 35.999 euro. De goedkoopste Mokka is de 'gewone' benzineversie zonder elektromotor en met handgeschakelde zesbak. Deze 1.2 Turbo kost 31.990 euro.

En dan de concurrent in eigen huis. De Frontera Hybrid kost 29.999 euro en de elektrische Frontera 30.999 euro. Je betaalt dus 4000 tot 5000 euro meer voor minder ruimte, maar ook voor meer luxe.

Wat vind ikzelf van de vernieuwde Opel Mokka (2025)?

Een beetje dubbel. De Mokka oogt nog altijd fris en rijdt prettig, met een brede keuze aan motoren en een comfortabel weggedrag als sterke punten. Maar de ruimte achterin is krap en de bagageruimte beperkt. Opel maakt het zich extra lastig door in eigen huis een ruimer en goedkoper alternatief te bieden: de Frontera, met dezelfde hybride aandrijflijn en een aanzienlijk grotere kofferbak. Toch heeft de Mokka troeven die de Frontera mist, zoals matrix-ledverlichting en andere luxe opties. De keuze hangt dus af van je prioriteiten: luxe of ruimte.

Elke week een gratis autotest in je inbox? Mis onze gratis nieuwsbrief niet!