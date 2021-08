De eerste Opel Mokka verscheen in 2012. Een groot succes werd het niet, want er zijn in acht jaar tijd niet meer dan 190.000 exemplaren gebouwd. Desondanks durft Opels nieuwe eigenaar Stellantis het aan om de naam Mokka een tweede leven te geven. Technisch is de nieuwe Mokka gebaseerd op de Peugeot 2008, de DS 3 Crossback en de nieuwe Citroën C4. Uiterlijk grijpt de nieuwe Mokka met zijn Vizor-neus terug naar de klassieke Opel Manta A uit 1970.

In Auto Review 8 hebben we de nieuwe Opel Mokka 1.2 Turbo uitgebreid getest en met vier van zijn belangrijkste concurrenten vergeleken: de Hyundai Kona, de Mazda CX-3, de Nissan Juke en de Volkswagen T-Cross, stuk voor stuk met een vermogen van 110 tot 121 pk. We nemen de auto's op vijf testonderdelen grondig onder de loep. Welke compacte suv scoort bijvoorbeeld het beste als je kijkt naar het bedieningsgemak van het dashboard, of naar beschikbare ruimte voor de inzittenden en hun bagage?

In de Opel Mokka zit je heel lekker

Hoe leuk de Opel Mokka er ook uit ziet, je wilt wel een beetje lekker zitten. Dat treft: Opel mag zich inmiddels een stoelenspecialist noemen. Ook in de Mokka zit je heerlijk, en tegen meerprijs kun je zelfs een massagefunctie bestellen. De afwerking van het interieur is voorbeeldig, de toegepaste materialen maken een luxe indruk. Op dit onderdeel scoorde Volkswagen altijd hoge ogen, maar in de T-Cross wordt vooral keihard plastic gebruikt. Mazda spant in positief opzicht de kroon op afwerkingsgebied, met prachtige materialen en witte stiksels voor de stoffering van de stoelen en het dashboard.

Digitale dashboard van de Mokka roept veel vragen op

Achter het stuur van de Opel Mokka heb je veel ruimte tot je beschikking. Zo kun je heel gemakkelijk boven op je hoofd krabben als je er weer eens niet uitkomt met de deels digitale bediening van het dashboard. Opel heeft de verwarrende keuze gemaakt om de temperatuurregeling met traditionele draaiknoppen te regelen (prima!), maar de draaisnelheid van de ventilator via het keuzemenu op het centrale beeldscherm te laten verlopen (hoe dan?).

En áls je dan al in het juiste menu bent beland, word je ook nog eens geconfronteerd met de tergend trage reactiesnelheid van de touchscreen. Digitale bediening van het dashboard is helemaal hip en trending, maar dan moet het wel werken. De Mazda CX-3 en de Volkswagen T-Cross zijn nog grotendeels ouderwets analoog, en roepen geen enkele vragen op.

De VW T-Cross is ideaal voor voor mensen en bagage

Achter in de Opel Mokka gaat het er vrij krap aan toe. Als je regelmatig meerdere volwassen passagiers meeneemt, heb je een veel betere auto aan de Hyundai Kona of Volkswagen T-Cross. Is het formaat van de bagageruimte voor jou belangrijk, dan kun je de Opel Mokka maar beter helemaal uit je hoofd zetten. 350 tot 1105 liter, maar past er niet in. Alle vier de andere suv's in onze test hebben een (veel) grotere kofferbak.

Conclusie: bij Opel ging design vóór functionaliteit

De Nissan Juke heeft bewezen dat een compacte suv niet per se functioneel hoeft te zijn om bij het grote publiek in de smaak te vallen. Met de nieuwe Mokka kiest Opel voor dezelfde insteek. Hij ziet er geweldig uit, en het design mag best ten koste gaan van de bagageruimte of de overzichtelijkheid van de carrosserie. Als jij het laadvolume of de zitruimte op de achterbank wél belangrijk vindt, dan kun je beter voor de Hyundai Kona of de Volkswagen T-Cross kiezen.

Nieuwsgierig of de Opel Mokka op kan boksen tegen alle goede eigenschappen van de Kona, CX-3, Juke en T-Cross? Lees de volledige test in Auto Review 8! Koop het blad nu in de winkel of bestel Auto Review 8 in onze webshop.