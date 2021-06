Test Ford Puma, Peugeot 2008, Volkswagen T-Cross: waarom Frans comfort niet altijd beter is

Alvorens te vertrekken, checken we de ergonomie van het testtrio. In de Ford Puma zien we logisch geplaatste bedieningselementen en een ruim bemeten touchscreen met vrij grote iconen. De geteste Volkswagen T-Cross en de Peugeot 2008 doen hier niet voor onder. Wel hangt de afleesbaarheid van de hoog geplaatste i-Cockpit in de Peugeot sterk samen met het postuur van de bestuurder. Als je pech hebt, gaat het instrumentarium deels schuil achter het stuur. Dat is niet alleen onhandig, maar ook hartstikke jammer, want de 3D-instrumenten van de 2008 (extra) leveren een waar kijkfeest op.



Instapgemak Peugeot 2008 valt tegen



Veel, vooral oudere bestuurders, willen graag een suv vanwege de comfortabele instap. Nu valt het instapgemak van de Peugeot 2008 juist tegen. Zeker voor wie vroeger al een onvoldoende voor gym had en er in de loop der jaren niet leniger op geworden is. De dorpels van de Peugeot 2008 zijn zo hoog, dat je je benen er overheen moet tillen. Daar gaat het typische instapgemak waar suv’s om bekendstaan. Als je eenmaal zit, blijkt de knop voor de leuningverstelling slecht bereikbaar. Maar wanneer je alle drempels overwonnen hebt, zit je uiteindellijk als een vorst. De Peugeot-stoelen zijn ­uitstekend gevormd en voelen vrij zacht aan.



Fijne stoelen Ford Puma



Het sportmeubilair in de Ford Puma is een stuk steviger dan dat in de Peugeot 2008. De Ford-stoelen bieden in alle richtingen een goede ondersteuning. In de T-Cross ogen de sport-comfortstoelen streng als strafbankjes, maar ze bieden een aangenaam stevig zitcomfort. Vooral de goede steun op schouderhoogte valt op.



Veer- en geluidscomfort



Eenmaal onderweg, is het de Peugeot 2008 die zijn inzittenden het meest in de watten legt. Dat begint al met een aangenaam laag geluidsniveau. Wat je wel meekrijgt aan motorgeluiden, klinkt niet onaangenaam.



Vergeleken met de Ford Puma en Volkswagen T-Cross verwerkt de Peugeot 2008 oneffenheden zo fijngevoelig, dat het lijkt alsof het onderstel het wegdek van tevoren heeft gescand. Daarbij maakt het de Peugeot nauwelijks uit hoe hard je rijdt. Bij de twee Duitse concurrenten is het een stuk minder rustig aan boord. Op korte oneffenheden zit iedereen te schuddebuiken, maar niet van het lachen. Met volle bepakking laat de Peugeot 2008 zich van een heel andere kant zien. Dan deelt ook hij op richels en spoorwegovergangen forse tikken uit. Onder die specifieke omstandigheden veren de Puma en de T-Cross zelfs comfortabeler.

De volledige test - inclusief alle meetgegevens van verbruik, prestaties en interieurafmetingen - vind je in Auto Review 6.