Test Nissan Juke Hybrid (2024): Welke motor doet wat?

Wacht 5 minuten en lees onze test van de Nissan Juke (2024) vóórdat je zwicht voor de gele carrosserie, het zwarte dak en de stoere wielen van de vernieuwde Juke.

De Nissan Juke heeft een opfrisbeurt gekregen. De zonnige carrosseriekleur was bij de eerste Juke erg populair en maakt nu zijn terugkeer. Iconic Yellow is leverbaar voor alle uitvoeringen en kost in veel gevallen 700 euro extra.

Je ontspringt de bijbetaaldans als je kiest voor de nieuwe Juke N-Sport waarin wij rijden. Die uitvoering wordt gratis in twee kleuren gespoten. Het dak, de 19-inch wielen en de spiegels zijn allemaal in het zwart uitgevoerd en geven de crossover de aanwezigheid en het lef van een auto uit een klasse hoger.

Bij onze testauto fleurt de gele kleur ook het interieur op. Wij zijn vooral gecharmeerd van de gele slinger van zachte stof die het instrumentarium en het touchscreen ‘omarmt’. Hij leidt af van het feit dat de speelse ronde ventilatieroosters zijn verruild voor doorsnee exemplaren. Het centrale touchscreen is opgerekt en subtiel naar de bestuurder gedraaid. Nissan was zo slim om de fysieke (draai)knoppen voor de klimaatregeling te behouden.

Nissan Juke (2024): ouwe-jongens-krentenbrood

Sinds de lancering van de huidige Juke in 2019, was hij wat van onze autoradar verdwenen. Maar bij onze hernieuwde kennismaking is de sfeer toch van ouwe-jongens-krentenbrood.

We zitten stevig geïntegreerd in de auto en het stuur ligt lekker in de hand. Het veercomfort is aan de harde kant (maar niet té) en met de wendbaarheid zit het wel goed. Verder is de kwaliteitsindruk positief, met solide hendels achter het stuur en portieren die stevig dichtvallen.

Welke motor doet wat?

Het grootste pijnpunt is het karakter van de 143 pk sterke hybride aandrijflijn. Het is niet dat je om kracht verlegen zit of dat je vaak aan de pomp staat (praktijkverbruik: 1 op 18). Nee, het is hoe de techniek aanvoelt. De werking van de hybride-aandrijflijn is als een groepsproject waarbij alle taken keurig verdeeld zijn, maar je je toch continu afvraagt wat iedereen nou precies uitvreet.

Zo blijft de Juke Hybrid rondom 50 km/h continu in een te lage versnelling hangen. En dat hoor je: wèèèh! De benzinemotor heeft vier versnellingen en de elektromotor twee, kan één van beide alsjeblieft een hoger verzet kiezen?

Fanatieke rijstrookassistent

Tijdens de vernieuwingsronde werd de veiligheidsuitrusting uitgebreid met een fanatieke rijstrookassistent die voorkomt dat jij onbedoeld je rijstrook verlaat. Samen met de snelheidswaarschuwing en de over­ijverige dodehoekwaarschuwing is dat de zoveelste piepjesgenerator die je handmatig moet uitschakelen.



En bij de Juke moet je daarvoor behoorlijk diep in het menu duiken. De nieuwe modellen van Renault snoeren dergelijke systemen de mond met een handige sneltoets op het dashboard, had Nissan die niet kunnen overnemen? De startgenerator, de hybridebatterij van 1,2 kWh en de moeilijke versnellingsbak komen daar tenslotte ook vandaan.

Nissan Juke prijs: vanaf 32.090 euro

Het laagste bedrag dat in de prijslijst staat, is 32.090 euro. Wil je zo’n stoere N-Sport, dan ben je minimaal 36.890 euro kwijt. Moet het dan ook nog de Hybrid zijn, al is het maar omdat dit de goedkoopste versie met automaat is, dan hebben we het over 38.740 euro.

Zoals gezegd hoef je met een N-Sport niet bij te betalen voor een gele met een zwart dak. Maar de sportstoelen met leren bekleding en Bose-luidsprekers in de hoofdsteunen, kosten wel 1600 euro extra. Tot onze grote teleurstelling zit de gele slinger die het dashboard opfleurt, ook in dat pakket.

En zo kan het gebeuren dat een hybride Juke in N-Sport-uitvoering met al het geel dat je je wensten kunt, een bedrag aantikt dat gevaarlijk dicht bij de 40 mille ligt.

Conclusie

Een likje verf maakt een wereld van verschil. Dit is precies hoe ik de Juke zou aankleden: gele carrosserie, contrasterend dak en zwarte wielen. Lekker opvallend. Hoewel hij leuk en voorspelbaar rijdt, kan ik moeilijk wennen aan de hybride aandrijflijn. De techniek is complex en je weet nooit welke motor precies wat doet.