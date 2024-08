Review Nissan Juke (2024): hoe een likje verf een wereld van verschil maakt

Tests

De Nissan Juke was een beetje van onze autoradar verdwenen. Maar met behulp van een kleine opfrisbeurt, een grote pot gele verf en de introductie van een nieuwe uitvoering, zijn alle ogen weer op de crossover gericht.





1. Wat is opvallend aan de vernieuwde Nissan Juke (2024)?

Deze vraag is een inkoppertje: de gele kleur. De zonnige carrosseriekleur was bij de eerste Juke erg populair en maakt nu zijn terugkeer. Iconic Yellow is leverbaar voor alle versies van de Juke en kost in veel gevallen 700 euro extra.

De nieuwe N-Sport-uitvoering waarin wij rijden, wordt gratis in twee kleuren gespoten en dus kost de geel-zwarte combi die je op de foto's ziet niets extra. Het dak, de wielen en de spiegels zijn allemaal in het zwart uitgevoerd. Bij onze testauto fleurt de gele kleur ook het interieur op. Wij zijn vooral gecharmeerd van de gele slinger van zachte stof die het instrumentarium en het touchscreen ‘omarmt’.

De Juke heeft een opfrisbeurt gekregen, alleen zie je daar aan de buitenkant niet zoveel van. In de cabine werden de speelse ronde ventilatieroosters verruild voor doorsnee exemplaren en het centrale touchscreen werd opgerekt en subtiel naar de bestuurder gedraaid. Nissan was zo slim om de fysieke knoppen voor de klimaatregeling te behouden.



2. Wat is goed aan de Nissan Juke facelift?

De N-Sport-uitvoering is een opvallende verschijning. De gele carrosserie en het zwarte dak met bijpassende 19-inch wielen geven de compacte crossover een stoere uitstraling. Hij heeft de aanwezigheid en het lef van een auto uit een klasse hoger.

Zoals gezegd was de Juke een beetje van onze autoradar verdwenen, maar nu is hij weer top of mind. Je zit stevig geïntegreerd in de auto en het stuur ligt lekker in de hand. De wegligging is nogal stevig (maar niet té) en met de wendbaarheid zit het wel goed. Je regelt de temperatuur met een fijne draaiknop en de gele sierstrip op het dashboard is goed voor ons humeur. De kwaliteitsindruk is goed, met solide hendels achter het stuur en portieren die stevig dichtvallen.

Wij testen de Juke Hybrid en zijn niet unaniem positief over het karakter van de 143 pk sterke hybride aandrijflijn, maar eerlijk is eerlijk: we zaten nooit om kracht verlegen. Bovendien belooft Nissan een verbruik van 1 op 20,4 (4,9 l/100 km) en klokten wij gemiddeld 1 op 18. Tot zover de pluspunten …

3. Wat kan beter aan de Nissan Juke (2024)?

De werking van de hybride aandrijflijn is als een groepsproject waarbij alle taken keurig verdeeld zijn, maar je je toch continu afvraagt wat iedereen nou precies uitvreet. Zo blijft de Juke Hybrid bij 50 km/h continu in een te lage versnelling hangen. En dat hoor je: wèèèèèh! De benzinemotor heeft vier versnellingen en de elektromotor twee, kan één van beide alsjeblieft een hogere versnelling inleggen?

Tijdens de facelift werd de veiligheidsuitrusting uitgebreid met een fanatieke rijstrookassistent die voorkomt dat jij onbedoeld je rijstrook verlaat. Samen met de snelheidswaarschuwing en de overijverige dodehoekwaarschuwing is dat de zoveelste piepjesgenerator die je handmatig moet uitschakelen. En bij de Juke moet je daarvoor behoorlijk diep in het menu duiken …

De nieuwe modellen van Renault snoeren dergelijke systemen de mond met een handige sneltoets op het dashboard, had Nissan die niet kunnen overnemen? De startgenerator, de hybridebatterij van 1,2 kWh en de moeilijke versnellingsbak komen daar tenslotte ook vandaan …



4. Wat moet je weten over de prijs van de Nissan Juke N-Sport?

Het goedkoopste bedrag dat in de prijslijst van de vernieuwde Nissan Juke staat is 32.090 euro. Wil je zo’n stoere N-Sport, dan ben je minimaal 36.890 euro kwijt. Moet het dan ook nog de Hybrid zijn, al is het maar omdat dit de goedkoopste versie met automaat is, dan hebben we het over 38.740 euro. Voor dat geld heb je ook een Toyota C-HR, maar niet één met alles erop en eraan.



Als je een N-Sport neemt, hoef je dus niet bij te betalen voor een gele met een zwart dak. De sportstoelen met leren bekleding en Bose-luidsprekers in de hoofdsteunen kosten 1600 euro. Tot onze grote teleurstelling zit de gele slinger die over het dashboard van onze testauto loopt, ook in dat pakket. De N-Sport-uitvoering heeft die kleurrijke dashboardversiering dus niet standaard. Alles bij elkaar opgeteld heb je het dus over een auto van bijna 40 mille.



5. Wat vind ikzelf van de Nissan Juke in 2024?

Een likje verf maakt een wereld van verschil. Dit is precies hoe ik de Juke zou aankleden: gele carrosserie, contrasterend dak en een zwart wiel in maatje 19 inch. Lekker opvallend. Nuchter bekeken is het interieur er ook op vooruit gegaan, maar ik mis de speelsheid van de ronde ventilatieroosters. De gele sierstrip is een welkome kleurrijke uitspatting, maar kost extra.

De Juke rijdt leuk en voorspelbaar, maar ik kan moeilijk wennen aan de hybride aandrijflijn. De techniek is complex en je weet nooit welke motor precies wat doet. Misschien kan het jou niet schelen waar de kracht vandaan komt wanneer je het gaspedaal vloert en ben je allang blij dat je in een zuinige auto met automaat rijdt. Ik vraag me ook af waar het geld vandaan moet komen: 40 mille is een groot bedrag voor een kleine SUV.