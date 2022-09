Bestaande auto's elektrificeren is hot. Zo struikel je over de mild hybrids, die een drupje zuiniger zijn dan modellen zonder 48V-startgenerator. De Nissan Juke Hybrid is daarentegen een échte hybride en dus een concurrent van de Toyota Yaris Cross Hybrid. In het Poolse Krakau doen we onze eerste rij-­indrukken op met de zuinige Nissan.

Toen we in 2019 kennismaakten met de nieuwe Nissan Juke, waren we best enthousiast over de auto. Alleen dat kleine driecilinder motortje ... Zeker gezien het capabele onderstel van de Nissan Juke, vroegen ons af waarom Nissan de nieuwe Juke niet ook met de 140 pk sterke 1.3 leverde. Het antwoord weten we nu: deze 143 pk sterke Nissan Juke Hybrid stond natuurlijk al stiekem op het planbord. En wij zijn vast niet de enigen die hier blij mee zijn. Want kijken we naar een vergelijkbare auto als de Toyota C-HR, dan weten we dat die in Nederland vooral als hybride wordt verkocht. Met de nieuwe Toyota Yaris Cross is dat hetzelfde verhaal.



Nissan Juke Hybrid: bijna 30 pk extra



Het normale 1,0-liter turbomotortje met drie cilinders heeft bij de Nissan Juke Hybrid plaatsgemaakt voor een atmosferische viercilinder én een elektro­motor. Nissan bouwt beide onderdelen zelf. Voor de krachtige startgenerator, de 1,2 kWh-­batterij en de automatische transmissie worden de schappen van alliantiepartner Renault geplunderd. Met een systeemvermogen van 143 pk is dit de krachtigste Juke die je op dit moment kunt kopen. Hij sprint iets sneller naar de honderd (10,1 vs. 10,7 s) dan de Juke 1.0 DIG-T 114, maar de winst zit ‘m vooral in de manier waarop.



Goede samenwerking binnen hybride aandrijflijn Nissan Juke



De hybride aandrijflijn is zo afgestemd dat de geëlektrificeerde Nissan Juke zo lang mogelijk op stroom rijdt. Pas bij 55 km/h springt de verbrandingsmotor bij. Het samenspel tussen de motoren verloopt soepel: de switch van elektromotor naar verbrandingsmotor en weer terug voel je amper. Het is maar goed dat het display ­tussen de ronde meters de energiestromen duidelijk in kaart brengt, anders zou je nog aan je eigen zintuigen gaan twijfelen.



Juke Hybrid rijdt als elektrische auto



De automatische transmissie is een apart geval, met vier versnellingen voor de verbrandingsmotor en twee voor de elektro­motor. Het klinkt ingewikkeld, maar de Juke Hybrid is een zelfredzaam type dat je al het schakelwerk uit handen neemt. Wanneer je zelf een steentje wilt bijdragen aan een laag brandstofverbruik, gebruik je de knop op de middenconsole om de e-Pedal-stand in te schakelen.



Dan rijdt de Juke een beetje als een elektrische auto, waarbij de focus ligt op remenergie terugwinnen. Al raak je gewend aan het pedaalgevoel en heb je de gewone remmen nog maar zelden nodig. De hobbelige wegen rondom Krakau stellen het chassis behoorlijk op de proef. Het dempt kleine oneffenheden comfortabel, maar als je over oude kasseien rijdt, worden de passagiers behoorlijk door elkaar geschud. Nu is het wel zodat de meeste auto’s hier de grenzen van hun veercomfort bereiken.



Uitrusting Juke Hybrid



Nissan bouwt de Juke Hybrid niet voor het plebs. De Visia- en Acenta-basisuitvoeringen worden overgeslagen en de prijslijst begint bij de N-Connecta-versie. Bij veel Nissans is dat de versie waar het qua luxe leuk begint te worden. In het geval van de Juke krijg je automatische airco, buitenspiegels die inklappen als je parkeert en een achteruitrijcamera. Je hoeft ook niet bij te betalen voor een middenarmsteun voor, een haaienvinantenne of sleutelloze toegang. Het stuur en de keuzehendel van de automaat zijn met leer bekleed.

Wat zijn de prijzen van de Nissan Juke Hybrid?



De prijzen van de Nissan Juke Hybrid vallen mee. Met een vanafprijs van 33.040 euro is de Hybris niet veel duurder dan een ‘gewone’ Juke in N-Connecta-uitvoering. Voor het prijsverschil van 1800 euro worden het geblazen driecilindertje en de hand­geschakelde zesbak verruild voor de kracht­iger en zuiniger hybride-aandrijflijn. ­Tijdens onze korte kennismaking, evenaren we het opgegeven fabrieksverbruik van 5,0 l/100 km (1 op 20,0). Dat maakt de Juke Hybrid één liter per honderd kilometer zuiniger dan de bestaande driecilinder.



Minpunten Nissan Juke Hybrid



De nieuwe aandrijflijn heeft ook nadelen: hij maakt de auto ruim honderd kilo zwaarder. Dat heeft gevolgen voor de wegenbelasting. Bovendien krimpt de inhoud van de kofferbak van 422 - 1305 liter tot 354 - 1114 liter. Je koopt de Juke Hybrid dus niet voor zijn bagageruimte. Met de achterbank in functie hebben de Toyota C-HR Hybrid (377) en de Toyota Yaris Hybrid (390) iets meer liters in de aanbieding.