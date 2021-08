Test: weet de Opel Mokka zijn vlotte looks waar te maken?

Jarenlang kon de Opel-klant kiezen uit tal van begerenswaardige sportieve modellen. Je had de Opel GT, de Manta en de Commodore, later opgevolgd door de Calibra, de Monza en de Speedster. En dan waren er ook nog sportieve uitvoeringen van de populaire gezinsmodellen, bestickerd en bespoilerd als GT/E, GSi of OPC. Die tijd is allang voorbij. Wil je nú een sportieve Opel, dan kun je bijvoorbeeld kiezen uit de Mokka GS Line, voorzien van 18-inch lichtmetaal, zwarte hemelbekleding, een Sport-rijprogramma, een in een andere lakkleur gespoten dakplaat en stoelbekleding in een sportief dessin. Wauw!

De snelste Mokka is de elektrische Mokka-e. Die accelereert in 9,0 seconden naar 100 km/h. Als je een Mokka met een benzinemotor wilt, dan is 130 pk de max. Wij testten de Mokka 1.0 Turbo GS Line met 100 pk. Die ziet er beslist lekker sportief uit, maar hij moet van goeden huize komen om zijn sportieve beloften waar te kunnen maken. In de vergelijkende test die je in Auto Review 8 in z'n geheel kunt lezen, is de Mokka meteen in het nadeel, want de vier andere compacte SUV's die we op de pijnbank hebben gelegd - de Hyundai Kona, de Mazda CX-3, de Nissan Juke en de Volkswagen T-Cross - beschikken allemaal over meer vermogen.

Opel Mokka 1.0 Turbo: hoog koppel, laag verbruik

De Opel Mokka 1.0 Turbo met 100 pk heeft echter een troefkaart in handen: met een maximum koppel van 205 Nm, levert zijn motor wel veel trekkracht. En dat is al beschikbaar bij 1750 toeren per minuut. Zodoende komt de Mokka vlot uit de startblokken, is hij op de sprint sneller dan de Hyundai en de Nissan en deelt hij het zilver met de Volkswagen T-Cross. Tegen de Mazda CX-3 kan de Mokka echter geen vuist maken. Mazda levert een viercilinder Skyactiv-G-motor met een inhoud van twee liter in zijn kleinste SUV. De prestaties van de Opel krijgen echter extra glans door zijn lage benzineverbruik: gedurende de test noteerden wij een gemiddelde van slechts 6,5 l/100 km (1 op 15,4).

Veiligheid voorop: de Mokka heeft een ijverig ESP en krachtige remmen

Snelheid zit er dus wel in, in de 100 pk sterke Opel Mokka 1.0 Turbo. Maar weet de auto die snelheid ook vast te houden als de weg wat bochtiger wordt? Het antwoord daarop is ... nee. Door zijn aangenaam directe besturing, krijg je de indruk dat de auto grote dynamische talenten heeft, maar helaas is zijn ESP van het uiterst voorzichtige soort. Bij de minste of geringste toenadering tot een sportieve rijstijl, trekt de elektronische beschermengel de teugels aan. En zo ziet de Mokka-bestuurder elke andere SUV aan zich voorbij trekken. Om de achterstand niet te hoog op te laten lopen, beschik je wel over een setje heel krachtige remmen. Bij een noodstop vanaf 100 km/h, heeft de Mokka maar 33,6 meter nodig om volledig tot stilstand te komen. Een prestatie van sportwagenformaat.

Verrassing: de oudgediende Mazda CX-3 zet de concurrentie op achterstand



Dat hadden ook wij niet verwacht: de oudgediende Mazda CX-3 (eerlijk gezegd waren wij de auto alweer een beetje vergeten ...) geeft de jongere SUV-garde een lesje 'zo combineer je een aangenaam veercomfort met sportieve rijeigenschappen'. Mede geholpen door zijn krachtige Skyactiv-G-motor, houdt de CX-3 de snelheid erin. Hij buigt zich op de slalom om de pylonen heen als een Olympisch skikampioen, en trekt neemt op de geklokte ronde over ons testcircuit (samen met de Nissan) een voorsprong op zijn concurrenten uit Duitsland en Zuid-Korea.

Conclusie: een SUV zal nooit een sportwagen worden

Dit zijn geen Porsches of Maserati's. Compacte SUV's als de Hyundai Kona, de Mazda CX-3, de Nissan Juke, de Opel Mokka en de Volkswagen T-Cross zijn ontworpen als gezinsauto. Ook al kies je voor een sportief aangeklede uitvoering zoals de Opel Mokka GS Line, dan staat veiligheid nog steeds ver voorop. Wat overigens niet wil zeggen dat er helemaal geen rijplezier meer te beleven is. Zo stuurt de Mokka lekker scherp. Maar het EPS ligt wel op de loer ...

Nieuwsgierig of de Opel Mokka op kan boksen tegen alle goede eigenschappen van de Kona, CX-3, Juke en T-Cross? Lees de volledige test in Auto Review 8! Koop het blad nu in de winkel of bestel Auto Review 8 in onze webshop.