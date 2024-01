Private lease aanbieding: je rijdt al vanaf 359 euro in deze compacte suv

Nieuws

Suv’s zijn momenteel zonder twijfel de populairste auto’s van Nederland. Met deze private lease aanbieding kun je al vanaf 359 euro per maand rondrijden in een compacte suv: de Nissan Juke.

Met private lease kies je voor zorgeloos en overzichtelijk autorijden. Je krijgt namelijk voor een vast maandbedrag de beschikking over een gloednieuwe auto. In dat bedrag zitten vaste kosten als afschrijving, wegenbelasting, verzekering en ook het onderhoud verwerkt. Ook zorgen omtrent aanschaf zijn verleden tijd.

Private lease is dus een aantrekkelijke manier van autorijden - zeker wanneer je van een aanbieding kan profiteren. Zo is op dit moment via onze private lease vergelijker de Nissan Juke voor een scherpe vanafprijs van 359 euro te private leasen. Ook op de hybride-versie van de Juke zit korting: deze private lease je vanaf 429 euro. Waar je dan ook voor kiest: de Nissan Juke private lease je via Auto Review.

Nissan Juke specificaties



Uitvoering DIG-T 114 HYBRID 143 Vermogen (pk) 114 143 Koppel (Nm) 200 148 Aandrijflijn (brandstof) Benzine Hybride Gemiddeld verbruik (WLTP) 5,9 l / 100 km (1 op 16,9) 5,0 l / 100 km (1 op 20) 0-100 sprint (seconden) 10,7 10,1 CO2-uitstoot (WLTP, g/km) 132 113

Pluspunten

+ Hybrid: veel kilometers elektrisch

+ Kofferbak is ruim voor zijn klasse (422 liter)

+ Opvallend ontwerp

Minpunten

- Visia-uitrusting is een beetje karig

- Weinig been- en hoofdruimte achterin

- Door straffe vering ietwat oncomfortabel

Nissan Juke Visia uitrusting

De standaarduitvoering van de Nissan Juke heet Visia en biedt onder andere:

Cruise control

Airconditioning

16 inch stalen velgen

LED-koplampen

Elektrisch verstelbare buitenspiegels

Elektrische bedienbare ramen

Start/stop-systeem

Verkeersbordherkenning

Platinum Silver Metallic-lak

Lane departure-waarschuwing

Nissan Juke private lease

De Nissan Juke is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 359,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Nissan Juke private lease prijzen.

Tip Ontspan nabij Arnhem Wil jij genieten van een mooi uitzicht over de Rijn én dicht bij hartje Arnhem slapen? Ga dan voor een verblijf bij NH Arnhem Rijnhotel****! Bekijk aanbieding

Je vindt deze scherpe deals voor de Nissan Juke en Nissan Juke Hybrid op de private lease pagina van Auto Review. Wil je toch liever iets anders? Kijk dan verder in onze private lease vergelijker. Je vindt er bijvoorbeeld ook de nieuwe Citroën ë-C3.