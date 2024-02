Waarom je de vernieuwde Nissan Juke (2024) niet kunt negeren

Nieuws

De Nissan Juke heeft eigenlijk maar één echte concurrent: de Toyota C-HR. Die trekt momenteel wel héél veel aandacht, maar nu gaat Nissan in de tegenaanval.



Met ruim 1600 stuks, verkocht de Nissan Juke afgelopen jaar best aardig in Nederland. Maar de Toyota C-HR, die andere compacte suv-coupé uit Japan, deed het nog iets beter met ruim 1800 verkochte exemplaren. Alleen heeft Toyota die auto net grondig vernieuwd en dus moet Nissan ook de Juke weer een beetje in de schijnwerpers zetten.

Flinke pot gele verf



Daarom krijgt de Nissan Juke een flinke opfrisbeurt. Alleen zie je daar aan de buitenkant niet zo heel veel van. Vandaar dat Nissan een goedkope truc van stal haalt waarmee de Juke de aandacht op zich vestigt. Geen enorme prijsverlaging en ook geen grote spoilers of stickers zoals Mercedes onlangs met de A-klasse deed (zie het bericht hieronder). Nee, dankzij een simpele pot gele verf kun je de Juke er nu vrolijker laten uitzien dan een zomers zonnebloemveld in hartje Frankrijk.



Juke N-Sport



En dan is er nog de N-Sport-uitvoering, voor wie het allemaal niet opvallend genoeg kan zijn. Met een zwart dak, bijpassende spiegels, wielen, en een aangepaste grille krijgt de Juke een nog hoger kijk-mij-gehalte.

Nieuw interieur Nissan Juke



Nissans interieurdesigners hebben ook niet stilgezeten. Ze hebben cabine flink onder handen genomen, waardoor die er mooier en praktischer op geworden is. Met een nieuw ontworpen middenconsole, een aangepast instrumentenpaneel en fraaiere materialen. Het digitale dashboard kun je naar je eigen smaak instellen. Of je nu nostalgisch bent en terugverlangt naar analoge klokken of juist een futuristische touch wilt.



Ook het infotainmentscherm van 12,3 inch (vanaf Visia) is nieuw en is voor het betere cockpit-gevoel is het iets schuin richting de bestuurder gedraaid. Het geheel oogt strakker, maar door het verdwijnen van de ronde ventilatieroosters in het midden ook wel iets minder speels.

Dan het infotainmentsysteem is volgens Nissan nu zo slim is dat het zelfs jouw gemompel begrijpt en je niet afstraft voor een aarzeling hier of daar. Pluspunten geven we voor het toevoegen van draadloos Android Auto, naast Apple CarPlay, en de mogelijkheid om video’s af te spelen.



Boze kleuter



Bij de N-Sport-uitvoering lijkt het wel of een boze kleuter met een gele markeerstift is losgegaan, maar dan wel een kleuter met een vaste hand en gevoel voor symmetrie. De gele lijst op het dahboard springt het meest in het oog, maar ook alle stiksels en de alcantara inzetstukken op de sportstoelen zijn geel.

Op veiligheidsgebied waarschuwt elke Juke je nu standaard als je de rijstrook onbedoeld dreigt te verlaten. Vanaf de Tekna-uitvoering voert het systeem ook stuuringrepen uit. De achteruitrijcamera heeft een veel hogere resolutie gekregen, zodat je nu ook het dunste paaltje haarscherp in beeld krijgt.

Motor vernieuwde Nissan Juke



Voor de aandrijving kun je nog steeds kiezen uit bekende hybride-aandrijflijn met 143 pk, of voor de 117 pk sterke 1,0-liter driecilinder met turbo. Anders dan de Toyot C-HR kent de Nissan Juke geen plug-in hybride-versie. We hadden je graag de prijzen van de vernieuwde Nissan Juke laten weten, maar die heeft Nissan nog niet bekendgemaakt.