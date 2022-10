TEST – Waarom jouw gezin liever rijdt in een Volkswagen ID.5 dan in de Kia EV6

Een elektrische suv voor je gezin moet veilig en praktisch zijn. En wat maakt een elektrische suv praktisch? Dat laat de Volkswagen ID.5 beter zien dan de Kia EV6. Tijd voor een directe vergelijking.

Het eerste waar je aan denkt bij een praktische auto, is veel ruimte. Een ruime cabine en een grote kofferbak. Iedereen past erin, inclusief hun bagage. Dan zijn er nog andere aspecten om rekening mee te houden, zoals het zicht rondom de auto, het bedieningsgemak en in het geval van elektrische auto’s de actieradius. Al deze onderwerpen en meer, toetst Auto Review in uitgebreide vergelijkende tests. Hieronder lees je een deel van zo’n test. Het hele artikel vind je in Auto Review 10/2022.

Volkswagen ID.5: meer ruimte, grotere kofferbak

Om te beginnen: de Volkswagen ID.5 en de Kia EV6 hebben allebei een ruim interieur, waarin je zowel voor- als achterin riant zit. Dat is te danken aan de royale wielbases van 2,77 meter (ID.5) en 2,90 meter (EV6). Bovendien wordt er geen kostbare binnenruimte opgeslokt door tandwielkasten of een cardan­as. Bij onze testauto’s drijft één elektromotor de voorwielen aan, de andere de achterwielen - ze hebben geen mechanische verbinding nodig.

Maar het lage dak van de Kia EV6 beperkt wel de hoofdruimte en daar heb je voorin het meeste last van. Lange mensen moeten zeker een keer gaan proefzitten om de ideale zitpositie te ervaren. De voorstoelen staan vrij hoog in de auto, dus het is niet gezegd dat je die zult vinden. Volkswagen houdt beter rekening met lange Nederlanders. Op de comfortabele sportstoelen van onze testauto zitten we lekker rechtop en we kunnen overal goed bij. Op het gebied van binnenruimte en zitcomfort wint de ID.5 dan ook met gemak van de EV6.

Wil je elke vrijdag een nieuwe autotest lezen?

Aanmelden

Meld je aan voor onze gratis autonieuwsbrief!

De ID.5 heeft ook de grootste kofferbak. De Volkswagen heeft een bagageruimte van 549 tot 1561 liter, terwijl de Kia met 490 tot 1300 liter aan spullen al aan zijn maximum zit. De EV6-rijder ondervindt dus hinder van de schuin aflopende daklijn. Sowieso is de vormgeving van de Kia wat ‘moeilijker’ en mede daardoor heb je in de ID.5 een betere zicht rondom. Dat is wel zo praktisch bij het inparkeren.

Kia EV6: trekgewicht hoger

Hoewel de Volkswagen ID.5 handiger is voor gezinnen, heeft de Kia EV6 ook zijn praktische kwaliteiten. Zo mag hij een zwaardere aanhanger trekken (1600 vs. 1200 kilo) en zorgt zijn lagere stroomverbruik voor een grotere actieradius. Als je beide auto’s met 77 kWh bestelt, komt de Kia 50 kilometer verder op een acculading stroom. En hij laadt sneller op. Maar hoeveel is dat waard als je met je hoofd tegen het plafond zit?

Conclusie

Elke elektrische suv heeft zijn plus- en minpunten en de Volkswagen ID.5 blinkt uit in binnenruimte, zitcomfort, en overzichtelijkheid. Ideaal voor gezinnen met lange kinderen en veel spullen, dus. Maar weegt dat op tegen de prettige rijeigenschappen van de Kia EV6 waarover je meer leest in het onderstaande bericht? De alles omvattende conclusie lees je in Auto Review 10/2022.

Je leest onze volledige vergelijkende test van de Kia EV6 en de Volkswagen ID.5 in Auto Review 10/2022.