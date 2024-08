Met de vernieuwde Kia EV6 (2024) ga je in een kwartier van Groningen naar Maastricht

Nieuws

De Kia EV6 is nog maar drie jaar op de markt. Dat weerhoudt Kia er niet van om z’n elektrische middenklasser een update gegeven. Die heeft als belangrijkste ingrediënten een scherper design en een grotere actieradius.

Met zijn nieuwe neus kijkt de vernieuwde Kia EV6 een stuk gemener uit z’n ogen. De smalle, geometrisch ogende led-koplampen lijken het plaatwerk te doorklieven. Door een gewijzigde indeling van de leds zien de achterlichtunits er eveneens strakker uit.

De GT-line had al andere bumpers dan de modalere versies van de Kia EV6 en dat design wordt nog iets wilder en scherper. Daarbij doet de signatuur van de zwarte vlakken in de achterbumper nog sterker denken aan de ‘tramp stamp’ die de kont van veel nieuwe BMW’s kenmerkt. De nieuwe GT-wielen ogen wat minder EV-achtig dan voorheen.

Eindelijk een modern ogend stuur



Binnenin heeft de Kia EV6 een nieuw stuur en dat was wat ons betreft hoog tijd; het vorige vonden we er eigenlijk vanaf het begin al wat oubollig uitzien. Het gebogen display loopt aan de rechterkant nu recht af, in plaats van schuin, wat volgens Kia voor een strakker geheel zorgt.

Nieuw is de vingerafdrukherkenning, waarmee je de auto kunt starten en je profiel kunt laden zonder sleutel. Ook het draadloze oplaadstation is verbeterd en laadt nu met 15W.

Actieradius Kia EV6 (2024)



Het belangrijkste nieuws van de Kia EV6 bevindt zich buiten het gezichtsveld. De auto kreeg nieuwe batterijen die voor een groter bereik zorgen. Net als de duurdere varianten van de Hyundai Ioniq 5, krijgt de Long Range-versie van de Kia EV6 een accupakket van 84 in plaats van 77,4 kWh. Die nieuwe grote batterij bezorgt de EV6 een maximale actieradius van 582 km. Dat betekent een toename van zo’n 50 kilometer en ook dat-ie de Hyundai Ioniq 5 twaalf kilometer te slim af is.



In een kwartier genoeg stroom voor Groningen-Maastricht



Dankzij de 800V-technologie kan de batterij in 18 minuten van 10 naar 80 procent worden opgeladen. En in een kwartier kun je aan een snellader al genoeg stroom bijladen voor 343 km, goed voor een enkeltje Groningen-Maastricht.

Elektrisch verstelbaar stuur



Het infotainmentsysteem van de Kia EV6 is geüpdatet en biedt nu meer gebruiksgemak. Ook kan het over the air worden bijgewerkt. Daarnaast is de EV6 nu leverbaar met een elektrisch verstelbaar stuur en een 12-inch head-up display.

Ook de veiligheidssystemen zijn uitgebreid. Zo beschikt de Kia EV6 nu over Lane Following Assist 2 en Remote Smart Parking Assist 2. De carrosserie is verstevigd en de auto is voorzien van een centrale airbag tussen de twee voorstoelen. Die voorkomt dat de bestuurder en de bijrijder de koppen bij een aanrijding te hardhandig bij elkaar steken.

Wanneer is de nieuwe Kia EV6 (2024) in Nederland?

De vernieuwde Kia EV6 wordt eind september 2024 in de Nederlandse showrooms verwacht. De exacte prijzen en specificaties worden kort voor de marktintroductie bekendgemaakt.