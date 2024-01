Met deze goedkope truc krijgen elektrische Hyundai’s en Kia’s meer actieradius

Nieuws

Autofabrikanten verzinnen allerlei manieren om hun EV’s meer actieradius te bezorgen. Maar grotere accu’s inbouwen en efficiëntere motoren ontwikkelen is duur. Daarom komen Kia en Hyundai nu met een goedkope truc, AAS genaamd.

AAS staat voor Active Air Skirt en vermindert de luchtweerstand bij hoge snelheden. Dat komt niet alleen de stabiliteit ten goede, maar ook de actieradius. Het AAS-systeem werkt door de luchtstroom te regelen die door het onderste gedeelte van de bumper gaat. Sensoren houden continu de turbulentie rond de wielen in het oog en met de uitschuifbare skirts wordt deze zo veel mogelijk onschadelijk gemaakt.

Normaliter zitten de actieve air skirts verborgen tussen de voorbumper en de voorwielen. Zodra de snelheid boven de 80 km/h stijgt en de aerodynamische weerstand hoger wordt dan de rolweerstand, komt het systeem in actie. Bij ongeveer 70 km/h keert het systeem terug in zijn verborgen ruststand.

Afgestemd op E-GMP-platform Kia en Hyundai

De actieve skirts zitten alleen ter hoogte van de banden en niet over de volle breedte van het front. Want anders zou de aerodynamica juist weer verslechteren. De bodem van het E-GMP-platform, waarop onder meer de Kia EV6, Hyundai Ioniq 5 en Hyundai Ioniq 6 staan, is verder immers helemaal vlak. Een ander voordeel van deze benadering is de verhoogde neerwaartse druk, die weer voor een betere stabiliteit en meer tractie zorgt.

Ook ideaal voor de Kia EV6 AWD Performance

Dankzij het gebruik van rubber aan de onderkant, kan AAS ook snelheden van meer dan 200 km/h aan. Da's wel lekker als je een Kia EV6 AWD Performance hebt, met zijn topsnelheid van 260 km/h ... Rubber vermindert niet alleen het risico op schade door bijvoorbeeld steenslag tijdens het rijden op hoge snelheden, maar garandeert volgens Kia en Hyundai ook een lange levensduur.

Hoeveel extra actieradius krijg je met AAS?

AAS zit nog niet op de Hyundai’s en Kia’s die bij jouw dealer op de hoek in de showroom staan. Wel is het systeem al uitgebreid getest. Op grond van de resultaten claimen de Zuid-Koreanen dat de luchtweerstandscoëfficiënt met 0,008 daalt. Voor de Genesis GV60, een sportieve crossover die niet in Nederland en België te koop is, maar wel in Duitsland, komt dat neer op een verbetering van 2,8 procent.

In rijbereik scheelt het ook niet de wereld: bij de Genesis GV60 komt het neer op een toename van net geen 6 kilometer. Aan de andere kant ... Het zal op een koude winternacht met een snel dalend bereik maar de afstand tot je huis of de volgende snellader zijn. Per wanneer Kia en Hyundai AAS onder productieauto's gaan monteren, is nog niet bekend.