Hyundai Ioniq 6 actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h

545 kilometer is de officiële actieradius van de Hyundai Ioniq 6 AWD met 20-inch lichtmetaal en 77,4-kWh batterij. Maar wat is het échte bereik? Dus hoe ver kom je als met 100 km/h (of 130 km/h) over de snelweg rijdt? Dat testen wij!

Onze testauto heeft camera’s als buitenspiegels. Dat maakt de Hyundai Ioniq 6 nog een fractie gestroomlijnder dan-ie al is. Hyundai pocht met een actieradius van 614 kilometer voor de Ioniq 6 met achterwielaandrijving, de grote batterij van 77 kWh en 18-inch lichtmetaal. Voor onze testauto die op grote fraaie 20-inch wielen staat, is 545 kilometer het streefgetal.

Aangezien het winter is, denken we de 545 kilometer niet te gaan halen. Maar afgezien van de temperatuur, zit tijdens het testen alles mee: het is droog en er staat weinig wind. Overdag (100 km/h) is het 8 graden en schijnt de zon, ’s avonds (130 km/h) is het kouder: 3 graden Celsius.

Hyundai Ioniq 6: actieradius bij 100 km/h

Op een mooie winterdag als deze, heeft de Hyundai Ioniq 6 (AWD en 20 inch) bij 100 km/h een gemiddeld stroomverbruik van 16,9 kWh/100 km. Zou je een volle batterij van 77,4 kWh helemaal leeg rijden, dan kom je 458 kilometer ver.

458 kilometer is een forse afstand, maar hoe zuinig moet je dan wel niet rijden om het opgegeven bereik van 545 kilometer te halen? Het antwoord is 14,2 kWh/100 km. Op lage snelheden die je in en rond de stad rijdt, klinkt dat haalbaar. Of je dat ook op de snelweg haalt, onder ideale zomerse omstandigheden, gaan we over een paar maanden graag een keer testen.

Hyundai Ioniq 6: actieradius bij 130 km/h

Als je ’s avonds met een zware rechtervoet en een buitentemperatuur van 3 graden de snelweg opdraait, kun je rekenen op een gemiddeld stroomverbruik van 25,6 kWh/100 km. Het resultaat is een 130 km/h-actieradius van 302 kilometer.

Het is jammer dat het stroomverbruik zo hard omhoog gaat als je het gaspedaal omlaag drukt, want de Ioniq 6 is een volwassen reissedan die bij 130 km/h net zo comfortabel op de weg ligt als bij 100 km/h. Gezien de voortreffelijke stroomlijn van de auto, hadden we beter verwacht.

Conclusie

Met de gestroomlijnde Ioniq 6 zet Hyundai een grote stap in een nieuwe richting voor elektrische auto’s. Niet de accu’s nog groter maken, maar juist het stroomverbruik verlagen. Maar is de Ioniq 6 écht zo zuinig? In de winter is dat lastig te zeggen. Maar wanneer op een mooie winterdag het zonnetje doorbreekt en we 16,9 kWh/100 km (458 km) meten, dan geeft dat goede hoop voor de verbruikscijfers in de zomer.

Sowieso sprint de Ioniq 6 zuiniger met stroom om dan de elektrische suv's die de markt domineren, maar gezien de focus op efficiëntie moet dat ook wel. Vorige week klokte de Skoda Enyaq iV met 58 kWh onder vergelijkbare weersomstandigheden nog 18,5 kWh/100 km. En de lichtere en kleinere MG4 Electric actieradiustest kwam uit op 17,6 kWh/100 km.