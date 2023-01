Hyundai Ioniq 6 test: waarom een elektrische sedan met een laag stroomverbruik sexy is

De vormgeving van de Hyundai Ioniq 6 is minder spannend dan die van de Ioniq 5. Maar geloof ons: zo’n gestroomlijnde banaan met een laag stroomverbruik en een grote actieradius is net zo begeerlijk.

EV-rijders van het eerste uur herinneren zich de Ioniq Electric uit 2016 – de oer-Ioniq. Die gaat de geschiedenis in als een elektrisch zuinigheidswonder. Bij elektrische auto’s is zuinig rijden misschien nog wel belangrijker dan bij benzineauto’s, want met een laag stroomverbruik rek je de oh zo belangrijke actieradius en hoef je minder dure stroom te kopen. Wij beschouwen de Ioniq 6 als de opvolger van de oer-Ioniq en hebben dan ook hoge verwachtingen.

Zo gestroomlijnd is de Hyundai Ioniq 6

Voor onze kennismaking met de Ioniq 6 reizen we af naar Seoel (Zuid-Korea). ­Wanneer de avond valt, springt in Hyundai’s thuisstad de kleurrijke neonreclame aan. Sinds oktober 2022 rijdt de Ioniq 6 hier rond en hij doet vrolijk mee. Zijn opvallende ­achterspoiler is rood verlicht en verandert elke straat in een rosse buurt.

Maar die ­achtervleugel zit er niet alleen voor de show, hij maakt deel uit van alle ingrepen die de Ioniq 6 tot een aerodynamische kunstwerk maken. Een toonbeeld van elektrische ­efficiëntie. De lage neus, druppelvormige carrosserie en ducktail-achtige achterspoiler doen wonderen voor de luchtweerstand. Scoorde de Ioniq 5 in de windtunnel nog een Cw-waarde van 0,29, de 4,85 meter lange sedan met coupétrekjes is bijna ongrijpbaar voor rijwind en heeft een Cw-waarde van slechts 0,21.

Dat heeft grote gevolgen voor de actieradius, want zo kom je ruim 20 procent verder op een acculading stroom. In het geval van Ioniq 6 tot wel 614 kilometer ver. De Hyundai Ioniq 6-prijzen overlappen met die van de Ioniq 5 en dat maakt deze Hyundai een betaalbaar alternatief voor echt dure elektrische stroomlijnmodellen zoals de Mercedes EQS en Tesla Model S.

Spiegels of camera's

Hyundai vergelijkt zijn ontwerpstrategie voor de Ioniq-modellen met schaakstukken; die zijn heel verschillend, maar horen toch bij elkaar. We denken te snappen wat de Zuid-Koreanen bedoelen en er valt absoluut iets voor te zeggen dat elk model een ander doel dient en dus om een eigen design vraagt. De Ioniq 5 is een stoere en ruime suv, de Ioniq 6 een aalgladde sedan.

In het interieur is de familieband wel ­duidelijk zichtbaar. De Ioniq 6 heeft ook een slank dashboard met twee prominente breedbeeldschermen en een mix van duurzame materialen. Maar we spotten ook ­verschillen. Beeldschermen bij de A-stijlen tonen het beeld van de videocamera’s die de buitenspiegels vervangen. En de bestuurder en bijrijder delen niet langer één grote ­voetenbak zoals in de Ioniq 5, maar worden nu gescheiden door een zwevende middentunnel. Hartstochtelijk voetjevrijen in de rosse buurt is er niet langer bij. Om je toch genoeg ruimte in de breedte te geven, zijn de voorste deurpanelen uitgelepeld als een gekookt ei.

Hyundai Ioniq 6: beenruimte en hoofdruimte

Maar hoe slim de ontwerpers ook te werk zijn gegaan, ze bieden geen oplossing voor het lage en aflopende dak. De Ioniq 6 is ­vanbinnen simpelweg niet minder groot dan de hoge hoekige Ioniq 5. Met een wielbasis van 2,95 meter is de beenruimte achterin prima, maar de hoofdruimte is logischerwijs aan de krappe kant. De kofferbak maakt evenmin een ruime indruk en de kleine achterklep helpt ook niet mee. Onder de platte motorkap ontdekken we een ondiep opbergvak, precies groot genoeg om een nieuwe editie van Auto Review van de boekhandel naar je huis te transporteren.

53 of 77,4 kWh en snelladen in 18 minuten

De techniek is inmiddels vertrouwde kost. Want na de Ioniq 5, de Kia EV6 en de Genesis GV60 is de Ioniq 6 het vierde model dat op het nieuwe E-GMP-platform staat. Hiermee zijn verschillende combinaties mogelijk: van een kleine batterij van 53 kWh met één elektromotor achterin, tot een grote accu met 77,4 kWh en één of twee motoren. Wij rijden met de krachtigste versie van 325 pk en 605 Nm. Snelladen gaat met 800 volt, waardoor laden tot 80 procent niet langer dan 18 minuten duurt. Een stoere belofte die Hyundai en Kia nu ook al waarmaken met de Ioniq 5 en EV6. Als het opladen zo snel gaat en de Ioniq 6 verbruikt ook nog eens weinig stroom, dan wordt het een makkie om grote afstanden af te leggen.

Blijf op de hoogte van nieuwe elektrische sedans

Aanmelden

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief!

Zo rijdt de Ioniq 6

Tijdens de eerste testrit maakt de Ioniq 6 meteen een vertrouwde indruk. Hij versnelt spontaan en snel door de nachtelijke straten van Seoul. Je kunt de regeneratie zo krachtig maken dat het rempedaal bijna overbodig wordt. De talloze verkeersdrempels stellen de vering stevig op de proef en daar is de ruim twee ton zware sedan maar matig op berekend. Buiten de stadsgrenzen kruipt de Ioniq 6 in zijn rol als comfortabele kilometer­vreter. En dat is precies de bedoeling, want de zuinigste versie komt tot wel 614 kilometer op een acculading stroom. Dan hebben we het over een Ioniq 6 met 18-inch wielen, één elektromotor en de Long Range-batterij van 77,4 kWh.

Hyundai Ioniq 6 First Edition

Nederland krijgt 250 stuks van de Hyundai Ioniq 6 First Edition (uitverkocht). Dat is een luxe versie met 20-inch wielen, twee elektromotoren en 325 pk, net als onze testauto in Seoel. Daarvoor communiceert Hyundai een rijbereik van 519 kilometer, dus voor het echte zuinigheidswonder van de Ioniq 6-reeks moet je nog even geduld hebben. Bij de First Edition ontbreken trouwens de futuristische digitale buitenspiegels, maar na onze rit in het avondschemer zijn we daar niet rouwig om. Met echte spiegels zie je nog beter wat zich afspeelt in de rosse buurt …

Conclusie

Een actieradius van 614 kilometer is sexy. In 18 minuten een volle ­batterij is sexy. Met de Ioniq 6 zet Hyundai een grote stap in een nieuwe richting voor elektrische auto’s. Niet de accu’s groter maken, maar juist het stroomverbruik verlagen. De stroomlijn speelt daarbij een grote rol. Ik steun dit plan, ook al gaat het ten koste van de hoofdruimte en de creatieve vrijheid van de vormgevers.