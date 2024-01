Hyundai Ioniq 6: zo heb je ook in de winter een grote actieradius

Nieuws

Auto van het jaar 2023 word je niet zomaar bij autoreview.nl. De winter heeft impact op hoe we rijden, of je nu een benzineauto rijdt of een elektrische auto, maar de Hyundai Ioniq 6 beschikt over allerlei slimme systemen om te voorkomen dat je strandt bij Bartlehiem.

In de winter krimpt de actieradius van elektrische auto’s. Door de kou presteert het accupakket niet optimaal en de regen in de lucht en op het weg zorgt voor extra weerstand. Auto’s met een verbrandingsmotor zijn in de wintermaanden ook onzuiniger, maar daarbij valt het niet zo op. Deze slimme systemen van de Ioniq 6 zorgen ervoor dat de actieradius op peil blijft.

Cabine opwarmen voor vertrek

Energie besparen begint voordat je een meter rijdt. Gebruik de Hyundai Bluelink app van de Ioniq 6 op je telefoon om voor vertrek de cabine op te warmen. Als je auto aan de lader staat, gebruikt hij stroom uit de laadpaal of wallbox en niet uit de batterij. Vervolgens stap jij in een lekker warme cabine en hoeft de klimaatregeling die alleen op temperatuur te houden. Handige bijkomstigheid: een warme auto hoef je niet te krabben, het ijs op de ruiten smelt vanzelf.



Driver Only-knop voor energiezuinig verwarmen

Een typische Hyundai-knop die we graag gebruiken: de Driver Only-knop. Je vindt hem op het centrale touchscreen en zorgt ervoor dat alleen het deel van de cabine waar de bestuurder zit wordt verwarmd. Een eenvoudige en slimme manier om stroom te besparen, zodat je in de winter verder komt op een volle accu.

Warmtepomp doet zijn werk zuinig

In het artikel over snelladen kwam de batterijverwarming al aan bod. Hij zorgt ervoor dat de Ioniq 6 ook in de winter snel kan opladen. Handig om te hebben dus, en hij wordt geleverd in combinatie met een warmtepomp.

Een warmtepomp maakt geen warmte, hij verplaatst het van buiten de auto naar binnen. Dat werkt zelfs in de winter, als het behoorlijk koud is. En het rondpompen van warmte kost minder energie dan een elektrisch straalkacheltje. Dus de warmtepomp is een slimme manier om weinig stroom te verbruiken en het toch warm te hebben.

Warme stoel kost minder stroom dan warme lucht

Stoel- en stuurverwarming zijn een efficiënte manier van verwarmen. De warmte direct op je lichaam aanbrengen kost nog minder stroom dan de warmtepomp hete lucht in de cabine laten blazen. In de Ioniq 6 zie je het verschil in energieverbruik met je eigen ogen, want zijn EV-menu toont gedetailleerde stroomverbruikscijfers. Twee van de drie uitvoeringen van het Ioniq 6 hebben standaard stoel- en stuurverwarming.

Beloning voor bikkelen

De Ioniq 6 voorspelt de resterende actieradius heel nauwkeurig. Hij toont zelfs hoeveel kilometer range je erbij krijgt, zou je besluiten de airco uit te zetten. Nu is de Ioniq 6 zo zuinig en is zijn batterij zo groot, dat je daar waarschijnlijk zelden op hoeft terug te vallen. Beschouw het als een plan B, mocht je in actieradiusnood zitten. Maar om te voorkomen dat plan B verandert in plan Brrr, zouden wij terugvallen op de stoelverwarming.