Waarom de Hyundai Ioniq 6 beter is dan de Volkswagen ID.7

Auto van het jaar 2023 word je niet zomaar bij autoreview.nl. De Hyundai Ioniq 6 moet afrekenen met zijn belangrijkste concurrent, de Volkswagen ID.7 ... en doet dat ook!

Vraag de Volkswagen-verkoper naar zijn beste elektrische auto, en hij toont je trots de Volkswagen ID.7. Maar als je een grote elektrische sedan zoekt en je de cijfers naast elkaar legt, dan kun je beter bij de Hyundai-dealer naar binnen lopen. Kijk maar.

De Ioniq 6 is (veel) goedkoper dan de ID.7

Wanneer je een nieuwe auto uitzoekt, is de prijs vaak de doorslaggevende factor. De Hyundai Ioniq 6 geeft op twee manieren het goede voorbeeld. Om te beginnen heeft-ie een lagere basisprijs dan de ID.7 (45.895 versus 61.490 euro) en dankzij dat bedrag profiteert de particuliere EV-koper van 2950 euro SEPP-subsidie.

Maar het topmodel van de Ioniq 6 is eveneens een goede deal. De Lounge-uitvoering met de grote batterij van 77,4 kWh kost 58.895 euro, maar dan krijg je ook meer luxe dan bij Volkswagen. Want de ID.7 Pro Business van 61.490 euro heeft bijvoorbeeld nog geen warmtepomp (1090 euro extra) en het premium audiosysteem zit in een duur pakket van 2250 euro. De Ioniq 6 Lounge heeft ze standaard en is toch goedkoper in aanschaf.

Hyundai snapt snelladen

De Volkswagen ID.7 ondersteunt snelladen met 175 kW en dat is een keurige score. De batterij schiet in 28 minuten naar 80 procent. Maar zoals we ook schrijven in het artikel over snelladen met de Hyundai Ioniq 6, is 18 minuten eigenlijk de sweet spot. Een pauze van 18 minuten is zo voorbij: je gaat naar de wc, drinkt een kopje koffie en beantwoordt een paar appjes en het is al tijd om te gaan. Met een ID.7 onder je kont, begint dan het duimendraaien.

Meer keuzevrijheid met een Ioniq 6

De Volkswagen ID.7 heeft 286 pk vermogen, een batterij van 77 kWh en een range van 617 kilometer. Hier zet Hyundai een versie van de Ioniq 6 met 229 pk, 77,4 kWh en 614 km tegenover. Maar er zijn meer mogelijkheden. Je kunt upgraden naar een Ioniq 6 met twee elektromotoren en 325 pk, of juist een voordeliger pad bewandelen met betaalbare basisuitvoering met 151 pk, 53 kWh en 429 km.

Bij Hyundai valt dus veel meer te kiezen wat betreft de aandrijflijn, maar er zijn ook meer uitvoeringen: drie in plaats van één. Oké, in 2024 voegt Volkswagen een tweede uitvoering toe aan het ID.7-assortiment. Maar dan heb je evengoed minder keuzevrijheid dan bij de Ioniq 6. En wanneer je net als wij van rode auto’s houdt, vis je bij Volkswagen sowieso achter het net.

Wil je 2 of 5 jaar garantie op je nieuwe auto?

Volkswagen en Hyundai geven allebei 8 jaar of 160.000 kilometer garantie op het accupakket, maar voor de auto zelf gelden juist heel verschillende garantietermijnen. Elke Ioniq 6 verlaat het dealerpand met 5 jaar fabrieksgarantie zonder kilometerbeperking, terwijl de ID.7 valt onder VW’s schrale EV-fabrieksgarantie van 2 jaar. Twee!

De ontwerpers van Hyundai zijn slimmer

Het is leuk bedacht: op het gas- en rempedaal van de ID.7 Pro Business prijken een play- en een pauze-icoontje. Maar als je er over nadenkt, klopt dat niet. Met het rempedaal zet je je snelheid niet op ‘pauze’. Eigenlijk zijn de + en – die Hyundai aanbrengt op de pedalen van de Ioniq 6 veel logischer …