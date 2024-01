Hyundai Ioniq 6: supersnel opladen tot 230 kW is een must voor EV’s

Nieuws

Auto van het jaar 2023 word je niet zomaar bij autoreview.nl. De Hyundai Ioniq 6 is een snellaadkampioen. Het is een van de snelst opladende elektrische auto’s die je kunt kopen. Dankzij een laadvermogen tot 230 kW, is de batterij van 10 naar 80 procent opgeladen in 18 minuten.

Hyundai voelt zich in de stekkerwereld net zo op zijn gemak als een influencer in een TikTok-filmpje. Het had als een van de eerste merken door dat snelladen essentieel is voor de grote doorbraak van de elektrische auto. Het grote voordeel van het snelle laden is natuurlijk tijdwinst!

Hyundai Ioniq 6: snelladen tot 230 kW

De Hyundai Ioniq 6 doet de term snelladen eer aan doordat je er in 5 minuten 100 kilometer actieradius bij hebt. Het grootste voordeel laat zich raden: hoe korter je moet wachten, hoe beter. Dat het zo snel kan, is te danken aan het E-GMP-platform, waarop ook de Ioniq 5 staat.

Daarmee is snelladen mogelijk met 800 volt. De meeste elektrische auto’s ondersteunen 400 volt en laden met 100 tot 150 kW. De Ioniq 6 ‘doet’ dus bijna het dubbele. In Nederland is de infrastructuur keurig op orde; van Leeuwarden tot Vaals zijn er veel plekken waar je kunt snelladen. Ionity en Fastned kunnen zelfs veel meer aan dan 230 kW (meestal 300 of zelfs 350 kW). En dat betekent dat je daadwerkelijk na 18 minuten je weg kunt vervolgen.



Snelladen in de winter

Batterijen houden nu eenmaal niet van de winter, dus kan het zijn dat snelladen met koud weer een fractie langzamer gaat. Toch is ook daar iets aan te doen. Op alle versies van de Ioniq 6 is batterijverwarming standaard.

Batterijverwarming doet precies wat de naam belooft: het accupakket verwarmen voordat je gaat snelladen. En omdat een warme batterij sneller laadt dan een koude, hoef je zelfs in het beruchte Nederlandse winterweer niet vele minuten te ijsberen rond de auto of in de auto het zoveelste YouTube-filmpje te bekijken.

Overigens zijn een grote batterij en een indrukwekkend laadvermogen niet de enige remedies tegen actieradiusstress. Met de Ioniq 6 koos Hyundai ook voor een andere manier: aerodynamica. Een gestroomlijnde auto springt zuiniger met stroom om dan de elektrische SUV’s die de markt domineren.