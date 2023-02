MG4 Electric: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h

425 kilometer is de officiële actieradius van de MG4 Electric met 64 kWh. Maar wat is het échte bereik? Dus hoe ver kom je als met 100 km/h (of 130 km/h) over de snelweg rijdt? Dat testen wij!

Bij de MG4 Electric is iets mysterieus aan de hand: de Comfort-versie (450 km) komt 25 kilometer verder op een acculading stroom dan de Luxury-uitvoering (425 km). Terwijl ze allebei een batterij van 64 kWh hebben en op 17-inch wielen staan. Op papier zijn ze ook even zwaar. Zou het dan toch de dubbele achterspoiler van de Luxury zijn? Verstoren die fraaie flappen op het dak de stroomlijn? Hoe dan ook: wij testen de Luxury en streven dus naar 425 kilometer.

Overdag is het weer best aardig: droog, weinig wind maar wel fris (7 graden). Het opwarmen van de cabine kost maar weinig stroom, want de Luxury heeft een energiezuinige warmtepomp. In het menu zien we dat er hooguit 1 kW naar de verwarming gaat. We rijden onze vaste testronde van 100 kilometer: 50 kilometer over de A73 naar het zuiden en draaien dan weer om.

MG4 Electric (64 kWh): actieradius bij 100 km/h

Bij 100 km/h heeft de MG4 Electric onder deze weersomstandigheden een gemiddeld stroomverbruik van 17,6 kWh/100 km. Dat is het gemiddelde van de heenweg (18,1 kWh/100 km) en de terugweg (17,0 kWh/100 km). Op de bovenstaande foto's zie je rechts in beeld het stroomverbruik.

Rijd je een volle batterij van 64 kWh helemaal leeg, dan kom je 363 kilometer ver. Een nette score. Gooi een paar stadskilometers in de mix en je komt in de zomer waarschijnlijk in de buurt van de opgegeven range van 425 kilometer.



MG4 Electric (64 kWh): actieradius bij 130 km/h

Als we ’s avonds 130 km/h rijden, is de temperatuur gedaald tot -1 graden. Door de hoge snelheid en de winterse temperatuur holt het stroomverbruik omhoog naar 28,4 kWh/100 km. Het resultaat is een 130 km/h-actieradius van 225 kilometer.

Dat is een ronduit hoog stroomverbruik, maar een Volkswagen ID.3 (actieradiustest) met 58 kWh komt onder zulke omstandigheden ook maar 224 kilometer ver.

Conclusie

In de winter presteren elektrische auto’s niet optimaal. Wat dat betreft is de 100 km/h-actieradius van 363 kilometer van de MG4 Luxury helemaal prima. In de zomer zal het gat met het opgegeven rijbereik van 425 kilometer verder krimpen.

Maar het zet ons ook aan het denken: als je niet de Luxury neemt, maar de voordeliger Comfort-versie met een WLTP-actieradius van 450 kilometer en zónder warmtepomp bestelt, dan ligt teleurstelling op de loer. Want je verwachtingen zijn hoger (want 450 km), maar de werkelijke range is minder aangezien de conventionele verwarming meer stroom vraagt. Dan is het gat tussen folder en werkelijkheid al snel 100 kilometer (grofweg 350 vs. 450 km).