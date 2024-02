TEST: Op deze manier hijgt de MG4 in de nek van de Opel Astra Electric

Tests

Je hoeft geen peperdure glazen bol te hebben om te zien dat de Chinese automerken hun concurrenten uit Europa vroeger of later gaan evenaren of zelfs passeren. Wij spotten de eerste signalen in onze vergelijkende test van de MG4 en de Opel Astra Electric.

In Auto Review 2 vergelijken we de MG4 Electric met de nieuwe Opel Astra Electric. China tegen Duitsland. Uiteindelijk wint de Opel, maar de MG hijgt hem in zijn nek. Een paar voorbeelden.



MG4 staat op speciaal EV-platform

Met de elektrische Astra volgt Opel het klassieke hatchback-recept: een prominente motorkap aan de voorkant en een recht aflopende vijfde deur aan de achterkant. Die lange motorkap geeft je alle ruimte om te sleutelen aan de verbrandingsmotor, maar die tijd loopt ten einde.

De MG4 staat op een speciaal platform voor elektrische auto’s en doet het net even anders. De cabine begint verder naar voren en is enkele centimeters hoger, zodat het accupakket in de bodemplaat kon worden ondergebracht. Zonder dat daardoor de ruimte voor de passagiers onnodig wordt beperkt. Op de achterbank van de MG heb je dan ook meer bewegingsvrijheid dan achter in de Opel.

Beter veercomfort

Op het gebied van rijcomfort weet de Astra maar net te winnen van de MG4. In het vorige bericht las je dat de Opel dit te danken heeft aan zijn betere stoelen en de stillere cabine. Maar als je kijkt naar het werkelijke veercomfort, maakt de MG4 goede sier. Zijn basisafstemming is nogal straf, maar hij beschikt toch over voldoende veerreserves om oneffenheden soepel op te vangen. Wat dat betreft zit de net zo hard geveerde Astra eerder aan zijn grenzen.

Wat de aandrijflijn betreft, maken MG en Opel totaal verschillende keuzes. Bij de 156 pk sterke Astra zit de elektromotor in de neus van de auto en worden de voorwielen aangedreven. De MG stuurt zijn vermogen van 204 pk naar de achterwielen.

Het maakt de MG4 de snellere sprinter. Hij klaart de standaardsprint in 7,4 seconden, terwijl de Opel 8,9 seconden nodig heeft. De Astra Electric-rijder moet dus oppassen dat-ie bij het stoplicht geen al te krachtige benzineauto’s uitdaagt …

De Chinezen stunten met de prijzen



Meer vermogen en ruimte voor minder geld – het kostenhoofdstuk is de MG4 op het lijf geschreven. Daar komt nog bij dat MG zeven jaar fabrieksgarantie geeft en Opel maar twee. Het enige financiële voordeeltje dat de Astra Electric kan uitspelen, is zijn lagere stroomverbruik en de kleine kostenbesparing die daaraan hangt.

De MG4 begint bij 32.285 euro, maar dan krijg je de standaarduitvoering (zo heet-ie ook), met de kleine batterij van 51 kWh. De goedkoopste versie met 64 kWh heet Comfort en kost 35.785 euro. Dan is er ook nog de Luxury-uitvoering met een warmtepomp, een navigatiesysteem en een draadloze telefoonoplader. Die kost 2000 euro extra en komt daarmee op 37.785 euro. Dan ben je nog steeds iets goedkoper uit dan met een Astra Electric (vanaf 39.999 euro).

Conclusie

Wie de volledige test leest (zie hieronder), weet dat de Opel Astra Electric het beste totaalplaatje biedt. Maar MG zit niet stil. De ruime en betaalbare MG4 is nu al een goede koop en er komt vast een moment dat MG aan het finetunen slaat. Met betere stoelen, een hoogwaardiger interieur en een prettiger bediening kan een toekomstige test weleens heel anders uitpakken.

Je leest de volledige vergelijkende test in Auto Review 2. Je koopt het magazine in de supermarkt, de boekhandel of in onze webshop.