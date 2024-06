Deze 7 goedkope elektrische auto’s koop je voor minder dan 30.000 euro

Nieuws

Welke goedkope elektrische auto's voor maximaal 30.000 euro zijn er te koop? Wij stellen een lijst voor je samen, van Dacia tot BYD. Eén model voldoet nét niet aan de budgeteisen (het scheelt vier tientjes), maar krijgt toch een eervolle vermelding.



Elektrische auto’s zijn gemiddeld wat duurder dan auto’s met een verbrandingsmotor, maar dat wil niet zeggen dat er geen betaalbare EV’s te vinden zijn. Daarbij kun je nu nog profiteren van de SEPP-subsidie. Die loopt aan het einde van dit jaar af en keert, als de plannen van het beoogde kabinet doorgaan, ook niet meer terug.

Dit jaar is er aan SEPP-subsidie voor nieuwe EV’s geen gebrek, want van het totale budget van 58 miljoen is op dit moment slechts 19.760.000 euro vergeven. Met het subsidiegeld dat nog beschikbaar is, kunnen bijna 13.000 Nederlanders extra voordelig achter het stuur het stuur van een nieuwe elektrische auto stappen.

1. Dacia Spring - 16.000 euro (18.950 euro zonder subsidie)

De Dacia Spring is de onbevreesde koploper als het gaat om betaalbare EV’s. Zeker na de prijsverlaging van 2800 euro die Dacia in april doorvoerde. Daarmee is de Spring zelfs de goedkoopste auto van Nederland geworden.

Zonder subsidie leg je een kleine 19 mille neer voor de Spring, met het douceurtje van de overheid kom je zelfs op precies 16 mille. Oké, daarvoor krijg je een auto met een wat spartaans interieur, een kleine batterij van 26,8 kWh en dus ook een beperkte actieradius (220 kilometer). Een 'snellader' van 30 kW is alleen te koop als je bijbetaalt, standaard moet je het doen met 7 kW laadvermogen. Maar die prijs …



2. Citroen ë-C3 - 21.340 euro (24.290 euro zonder subsidie)

Op gepaste afstand volgt de nieuwe Citroën ë-C3. Met subsidie zit je al voor 21.340 euro in deze goedkope elektrische auto. Dan krijg je de You-versie. Hierdoor grijp je wel mis op een infotainmentscherm en moet je voor navigatie gebruikmaken van je telefoon in een speciale smartphonehouder.

De ë-C3 Max heeft wél een touchscreen en ook 16-inch lichtmetalen wielen, een dak in contrastkleur, dakrails en luxe stoelen. Ook de deze uitvoering van de ë-C3 valt met zijn 28.790 euro binnen het budget van 30.000 euro. Verder zijn we best te spreken over de auto, zo lees je in onze Citroën ë-C3 review.

3. Nissan Leaf - 25.750 euro (28.700 euro zonder subsidie)

Nissan probeert met man en macht om de voorraad van stokoude Nissan Leafs nog te verkopen, en geeft daarom maar liefst 8190 euro korting op de hatchback. Normaliter zou de Nissan Leaf dus ook niet in dit rijtje te vinden zijn, maar met de prijsreductie en de SEPP rijd je al in een nieuwe Leaf vanaf 25.750 euro.

Daarvoor krijg je een vrij complete en ruime C-segmenter voor een scherpe prijs. Wel moet je er rekening mee houden dat je de Leaf moet opladen met de CHAdeMO-stekker, die je op steeds minder plekken kunt vinden. Daarbij is de Leaf al zo’n 6 jaar oud, dus reken maar niet op de nieuwste techniek of (snel)laadvermogens.

4. Fiat 500e - 26.040 euro (28.990 euro zonder subsidie)

De Fiat 500e kan met aftrek van subsidie al de jouwe zijn vanaf 26.040 euro. Daarvoor krijg je de Italiaanse hatchback helaas niet met de batterij van 42 kWh, maar moet je jezelf tevreden stellen met 24 kWh. Daarmee kom je tot een ietwat karige actieradius van 190 kilometer.

Wel leuk is dat je met de 500e kunt kiezen tussen 3 carrosserievarianten: de reguliere hatchback, de 3+1 met een grappig suicide-deurtje (vanaf 29.990 euro), en de Cabrio (vanaf 31.490 euro). Het is voor dit budget dus mogelijk om niet alleen elektrisch, maar ook open te rijden. Al is het geen echte cabriolet, maar meer een heel groot open dak.



5. BYD Dolphin - 27.040 euro (29.990 euro zonder subsidie)

Eigenlijk kost de goedkoopste versie van BYD Dolphin slechts 29.990 euro. Dat betekent dat je met aftrek van de subsidie vanaf 27.040 euro kan instappen. Maar nu even niet. Op de website van BYD staat bij ‘vanafprijs’ een bedrag van 35.490 euro en de configurator toont maar 2 van de 4 uitvoeringen – de twee duurste: Comfort en Design (35.490 en 36.990 euro). Hoe kom je dan aan een Dolphin van 30 mille? Informeer bij de dealer of hij nog een Active- of Boost-uitvoering heeft staan.

6. Opel Corsa Electric (YES) - 27.999 euro (30.949 euro zonder subsidie)

Zouden de andere Stellantis-merken boos hebben gereageerd toen Opel de Yes-uitvoering van de Opel Corsa Electric op de markt bracht? Want voor 30.949 euro (en daar gaat de subsidie nog van af), krijg je een volwaardige EV. Hij heeft een driefaselader, climate control en zelfs een warmtepomp voor het energiezuinig verwarmen van de cabine.

Dat moet ook wel, want deze prijsknaller heeft nog het ‘oude’ accupakket van 50 kWh. Maar voor dat geld hoor je ons niet klagen. Zeker niet als je bedenkt dat je voor zijn Franse neef, de Peugeot e-208, minstens 35.870 euro moet neerleggen. Kers op de taart: de standaardkleur is rood.



7. MG 4 - 29.335 euro (32.285 euro zonder subsidie)

Voor 32.285 euro ben je de trotse eigenaar van een MG4. Haal de subsidie eraf en je bent klaar voor minder dan 30 mille. Stikt genomen heb je dan zelfs nog genoeg speling om voor een blauw, rode of oranje lakkleur te kiezen (meerprijs 650 euro). De batterijcapaciteit bedraagt 51 kWh, het rijbereik is 350 kilometer en snelladen gaat met 88 kW. De prijsbewuste EV-koper doet er sowieso verstandig aan om bij MG te gaan praten, want er zijn regelmatig acties waarmee je nog meer auto voor je 30 mille krijgt.

Eervolle vermelding: Renault 5 - 30.040 euro (32.990 euro zonder subsidie)

Strikt genomen voldoet de elektrische Renault 5 nét niet aan onze eis van maximaal 30.000 euro: met aftrek van de subsidie betaal je 30.040 euro voor de retro-EV. We gaan er echter vanuit dat je nog wel ergens in een sok, onder het matras of in een oude spaarpot de 40 euro kunt vinden waarmee we het budget overschrijden.

Daarbij komt dat volgend jaar de goedkopere versie van de Renault 5 op de markt komt. Deze heeft een kleinere batterij, maar is al te bestellen vanaf 24.990 euro. Daarmee voldoet de Franse EV ook zonder ouwe sok aan de budgeteisen, al kun je tegen die tijd niet meer gebruikmaken van de SEPP-regeling.