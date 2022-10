TEST – Kia EV6 rijdt sportiever en dus leuker dan Volkswagen ID.5

Elektrisch rijden is niet alleen goed voor het milieu, het kan ook leuk uitpakken. Dat bewijzen de Kia EV6 en de Volkswagen ID.5 in onze test. De Kia meer dan de Volkswagen …

De Kia EV6 AWD en de Volkswagen ID.5 GTX bieden een aanlokkelijk totaalpakket: ze combineren een ruime cabine met een stoere vormgeving en een krachtige elektrische aandrijflijn met een riante actieradius. Wij testen versies van circa 300 pk met vierwielaandrijving en een grote batterij. Met prijskaartjes van circa 60 mille zijn deze elektrische suv’s zeker niet voor iedereen weggelegd.

Kia EV6 sneller en feller dan Volkswagen ID.5

Sommige mensen denken dat alle elektrische suv’s hetzelfde rijden. Maar wij focussen ons vandaag op de dynamische verschillen tussen de ID.5 GTX en de EV6 AWD. Die zijn best groot.

Een sprintje trekken naar 100 km/h met de 325 pk en 605 Nm sterke Kia, duurt exact 5 seconden en elke beweging van je rechtervoet wordt direct opgevolgd. Zelfs na drie snelle ronden over onze testbaan, blijft de acceleratie snel en acuut.

Met 299 pk en 460 Nm is de GTX de krachtigste versie van de ID.5, maar hij kan geen vuist maken tegen de EV6. De Volkswagen reageert minder spontaan op bevelen van het gaspedaal en de standaardsprint duurt 6,1 seconden. Hoewel de ID.5 absoluut soepel van zijn plaats komt, maakt hij niet zo’n sportieve indruk als de EV6.

EV6 of ID.5: onderstuur versus overstuur

Op het testcircuit worden onze vermoedens bevestigd: de ID.5 is wel sterk maar niet sportief. Terwijl de Kia de ene snelle ronde na de andere rijdt, kakt de Volkswagen al in voordat hij überhaupt de finishlijn bereikt. De ronduit teleurstellende rondetijd van de ID.5 GTX is ook te wijten aan het softwarematige vangnet dat de hardnekkig ondersturende Volkswagen vriendelijk doch dringend afremt zodra de dynamische limiet in zicht komt. Op de slalomtest bereikt hij bijna even hoge bochtsnelheden als de EV6, maar de ID.5 straalt geen sportiviteit uit.

De Kia overdrijft het dan weer een beetje: met het ESP uitgeschakeld zwaait hij levendig met zijn achterkant. Sportieve rijders kunnen hun lol op, maar het gaat ten koste van de rijstabiliteit. De EV6 remt krachtig, al presteert de ID.5 met simpele trommelremmen achter ook goed tijdens de remtest.



Conclusie

Als je de aarde wil redden met een glimlach op je gezicht, kom je uit bij de Kia EV6 AWD. De Kia maakt je blij met zijn sportieve rijeigenschappen, maar ook met zijn lagere stroomverbruik en grotere actieradius.

Je leest onze volledige vergelijkende test van de Kia EV6 en de Volkswagen ID.5 GTX in Auto Review 10/2022.