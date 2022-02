Eerste review Renault Megane E-Tech Electric – Jij wilt geen Volkswagen ID.3 meer!

Wat is er opvallend aan de Renault Megane E-Tech Electric?

Renault klopt zichzelf graag op de borst als stekkerpionier. Het Franse merk had tien jaar geleden al een elektrisch leveringsprogramma, met daarin de Zoe, Fluence, Twizy en Kangoo Z.E. Maar tot nu toe kwam van een vervolgstap weinig terecht. Renault gaf zijn voorsprong uit handen en liet de concurrentie ermee vandoor gaan. Dus rust op de schouders van de Megane E-Tech Electric een grote verantwoordelijkheid.

Als elektrische C-segmenter moet hij het de Cupra Born en Volkswagen ID.3 lastig gaan maken. En waar hij meteen al mee scoort, is zijn uiterlijk. Smaken verschillen, maar wat ons betreft is de gebeeldhouwde Renault een stuk aantrekkelijker om te zien dan de rechttoe rechtaan Volkswagen en het ongeïnspireerde aftreksel dat Cupra ervan heeft gemaakt. In de juiste kleur – wij zeggen: Rouge Flamme – is de Megane E-Tech Electric een sculptuur waar je naar wilt blijven kijken.

Wat is er goed aan de Renault Megane E-Tech Electric?

Tijdens de persintroductie van de Megane E-Tech Electric reden wij met de EV60 220 pk Optimum Charge Techno. De versie met de 60 kWh-batterij dus, een actieradius van maximaal 450 kilometer en een vermogen van 220 pk op de voorwielen. Optimum Charge betekent dat hij met maximaal 130 kW kan snelladen. Techno is het tweede uitrustingsniveau, inclusief 12-inch infotainmentscherm.

Het is het grootste display in zijn klasse, snoeft Renault. Alsof dat iets is om over op te scheppen. Want de grootte van een infotainmentscherm zegt niks over de gebruiksvriendelijkheid. Maar gelukkig zit het daarmee wel goed in de Megane. Voor de belangrijkste functies zijn fysieke knoppen toegevoegd. Daar kan Volkswagen met zijn tiptoetsen en aanraakgevoelige sliders nog wat van leren …

Het infotainmentsysteem zelf werkt met Google-techniek en is over het algemeen prima te bedienen. Het werkt snel en soepel, alleen vergt de indeling van de menustructuur enige studie. Eveneens wennen – althans, voor de niet-Renault-rijders – is de bediening van de radio. Die zit niet óp het stuur, maar erachter, op een half verborgen stengel, onder de ruitenwisserbediening.

Sowieso is het een drukke bedoening aan de rechterkant van het stuurwiel. Er zitten maar liefst vier schakelaars achter: de hierboven genoemde ‘stokjes’ voor de radio en de ruitenwissers, maar ook de hendel voor de transmissie en één van de twee flippers voor het regeneratief remmen. Daarmee kun je instellen hoe stevig de Renault afremt als je het rechterpedaal loslaat. Er zijn vier standen.

Renault vindt zelf dat de Megane E-Tech Electric een sportief randje heeft. En inderdaad, hij stuurt veel directer dan de concurrentie en voelt daarbij een stuk lichter aan. Dat laatste is zelfs niet eens een illusie. De 220 pk-variant van de Renault weegt maar liefst 217 kilo minder dan de vergelijkbare Volkswagen ID.3 Pure met 204 pk (1711 tegenover 1928 kilo). Een slok op een borrel.

Zoek je op een bochtige weg de limiet van de Megane op, dan verdampt de illusie van sportiviteit al snel. Het onderstel wordt wat onrustig, met name door de nerveuze demping, en de stuurinrichting licht onvoorspelbaar. Alsof de variabele stuuroverbrenging het snelle dalen en stijgen van de snelheid niet kan bijbenen en soms niet weet of-ie nou direct of indirect moet zijn.

Hoe dan ook, voor een elektrische C-segmenter stuurt de Renault bovengemiddeld goed. Hij is nog steeds wat schokkerig over oneffenheden, maar niet zo erg als andere (lees: zwaardere) elektrische auto’s. Bovendien is de Megane E-Tech Electric aangenaam stil, met alleen op de snelweg een zachte fluittoon rond de A-stijl.

Wat kan er beter aan de Renault Megane E-Tech Electric?

Je zit op de achterbank van de Megane E-Tech Electric iets hoger, omdat er een stuk van de batterij onder ligt. En dat merk je meteen aan de zeer beperkte hoofdruimte. Ben je 1,85 meter of langer? Dan bots je onherroepelijk met je kruin tegen het plafond.

Verder ogen sommige kunststoffen in het interieur wat goedkoop (de prominent zichtbare ventilatieroosters met name) en vinden wij de digitale binnenspiegel nogal gimmicky. Hij is alleen nuttig als de achterbank vol zit met uit de kluiten gewassen pubers. Wij schakelen hem het liefst uit, om onze ogen niet te vermoeien.

Als je rijdt zijn ze gefocust op ver weg, of je nou door de voorruit kijkt of in de binnenspiegel. Een digitale binnenspiegel verandert dat. Je kijkt naar een camerabeeld, dus moet je telkens het brandpunt van je ogen verleggen: van ver weg naar dichtbij. En dat voelt niet fijn.

Wanneer komt de Renault Megane E-Tech Electric en wat gaat-ie kosten?

Goed nieuws, de eerste exemplaren van de Megane E-Tech Electric arriveren in april in Nederland en worden in mei uitgeleverd aan klanten. Nog meer goed nieuws, bijna alle versies komen in aanmerking voor de aankoopsubsidie van 3350 euro op nieuwe elektrische auto’s. Het overheidspotje is op het moment van schrijven nog voor de helft vol.

Als je zou willen, kun je al voor 35.390 euro in een Megane E-Tech Electric rijden, maar dat wil je niet. Het instapmodel – de EV40 130 pk Boost Charge Equilibre – heeft een actieradius van slechts 300 kilometer en géén snellaadmogelijkheid. Betaal dus 4600 euro meer en ga voor de 39.990 euro kostende EV60 220 pk Optimum Charge, met een bereik van 450 kilometer en een 130 kW-laadoptie.

Kun je je budget nog iets verder oprekken, dan zouden wij ook de 800 euro kostende warmtepomp bestellen. Die brengt de batterij alvast op de juiste temperatuur als je naar een laadstation navigeert, zodat het laden sneller gaat als je daar aankomt. Ook zorgt het apparaat ervoor dat het interieur van de Megane efficiënter wordt verwarmd, wat een positief effect heeft op de actieradius van de auto.

Ben je zo iemand die de hit van rapper Sir Mix-a-Lot verbastert tot ‘I like big screens and I cannot lie’, dan moet je altijd het uitrustingsniveau Techno (plus 3000 euro) kiezen. Pas dan krijg je het grote 12-inch infotainmentscherm. Houd je het bij een Equilibre, het instapniveau, dan deelt Renault het scherm door de helft en swipe je over een 9-inch display.

Ter prijsvergelijking: zo staat de Megane E-Tech Electric tegenover de Cupra Born en Volkswagen ID.3, even los van de verschillen in uitrusting.

Renault Megane E-Tech Electric EV40 Boost Charge (40 kWh, 130 pk, 300 km, 85 kW) – 35.390 euro

Volkswagen ID.3 Pure (45 kWh, 150 pk, 349 km, 50 kW) – 33.990 euro

Renault Megane E-Tech Electric EV60 Optimum Charge (60 kWh, 220 pk, 450 km, 130 kW) – 39.990 euro

Volkswagen ID.3 Pro (58 kWh, 204 pk, 426 km, 120 kW) – 36.890 euro

Cupra Born (58 kWh, 204 pk, 424 km, 120 kW) – 38.990 euro

Wat vind ikzelf van de Renault Megane E-Tech Electric?

Er zijn een aantal redenen waarom ik de Renault zou verkiezen boven de Cupra en de Volkswagen. Ten eerste vind ik de Megane E-Tech Electric vele malen mooier dan de Born en de ID.3. Petje af voor de Franse designers, die een stijlvolle, opvallende en bijna studiemodel-achtige verschijning hebben neergezet.

Ten tweede doet het lagere gewicht van de Megane hem goed. Hij legt bijna 220 kilo minder in de schaal dan een vergelijkbare Volkswagen ID.3 en dat merk je. De Renault voelt lichtvoetiger aan, met een heerlijk directe stuurinrichting en een minder stevig gedempt onderstel.

Ten derde is de cockpit van de Megane E-Tech Electric gebruiksvriendelijker, met fysieke knoppen voor de belangrijkste functies en een soepel werkend infotainmentsysteem met Google-techniek. Het 12-inch display op de middenconsole is indrukwekkend, maar wij zouden net zo tevreden zijn met het 9-inch scherm. De werking is verder hetzelfde.

Is de Megane E-Tech Electric grensverleggend? Nee. Met zijn aandrijflijn loopt hij in de pas met de concurrentie en biedt hij ook geen supersnelle laadtechniek, zoals Hyundai en Kia dat wel doen. Toch is de Renault een bewonderenswaardige toevoeging aan het marktsegment. Deze Fransman gaat het de Spaans-Duitse concurrentie bijzonder moeilijk maken. Let maar op.