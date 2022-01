Test Cupra Born - Hoe spannend is een Volkswagen ID.3 met een feesthoedje op?

In Auto Review 9/2021 stapten we de wereld van Cupra binnen. Naast het Olympisch Stadion heeft het merk net zijn eerste Nederlandse Cupra Garage geopend. Het is geen glimmende showroom op een industrieterrein, waar pas afgestudeerde IVA-studenten nog wat onwennig tegen de bandjes van de auto trappen.

Nee, een Cupra Garage is hip. Je hoort er niet Foreigner of Guus Meeuwis door de speakers schallen, maar loungemuziek die je met een strandtent in Bloemendaal associeert. In plaats van tl-licht, is de Cupra Garage volgehangen met designlampen. De bar doet niet onder voor die van een club en een loungebank ontbreekt evenmin.

In 2021 opende Cupra in de befaamde Baja Beach Club in Rotterdam een tweede Cupra Garage, dit jaar volgen er meer. In Leusden, Zwolle en Eindhoven komen bovendien proefritcentra, waar je met de Cupra-modellen kunt rijden.

Is de Cupra Born even hip als een Cupra Garage?

Allemaal leuk en hip en volledig influencerproof, zo'n Garage, maar hoe vertaal je die hipheid naar je auto’s? Een Cupra-specialist (zeg nooit verkoper) doceerde ons in Amsterdam al waartoe het merk op aarde is. Cupra wil een middenweg bewandelen: wél de emotie die je associeert met sportwagens, maar niet de exorbitante prijzen. Door snelheid en elektrificatie slim te combineren, hoopt het merk het hart van de liefhebbers te raken. Het GTI- of Cupra-gevoel, maar dan in een elektrische auto.

Sinds 2018 is Cupra geen achtervoegsel meer van de leukste Seat-modellen, maar een apart merk. Alsof Cupra zelf ook niet kon geloven dat het op eigen benen stond, was de start heel behoedzaam. De Cupra-versies van twee bestaande Seat-modellen, de Ateca en de Leon, kregen nieuwe logo’s.

Vorig jaar was de Formentor het eerste eigen model van Cupra. Nederland gaat in zijn Cupra-beleid een stap verder dan andere landen: alle Cupra-modellen hebben bij ons een stekker. De Leon en Formentor zijn plug-in hybrides, de Born is de eerste Cupra die exclusief als EV op de markt komt.

Onderhuids natuurlijk gewoon een Volkswagen ID.3

Onderhuids is de Cupra Born natuurlijk ‘gewoon’ een Volkswagen ID.3. Beide auto’s rollen in dezelfde fabriek van de band in het Duitse Zwickau en maken gebruik van het MEB-platform. Veel specs komen ons dan ook bekend voor: een accupakket van 58 kWh, een vermogen van 204 pk. Hoewel Cupra graag sportief wil zijn, doet hij de standaardsprint naar 100 km/h even snel als de ID.3 (7,3 s) en ook de topsnelheid is gelijk (160 km/h).

Ook aan het lijnenspel zie je de overeenkomsten, net als bij de vormgeving van het dashboard. De Born moet het dus doen met dat onmogelijk te bedienen infotainmentsysteem, waarbij zelfs het zachter zetten van de klimaatregeling of radio al een hele klus is. Je moet met je vinger op smalle toetsen drukken die onder het navigatiescherm zijn geplaatst. Dat vergt zoveel precisiewerk dat je je ogen wel van de weg móet houden. Maar goed, deze klaagzang hebben jullie vaker moeten aanhoren … hopelijk lezen ze in Zwickau mee.

Cupra Born is een stuk rijker uitgerust dan de ID.3

Waar onderscheidt de Born dan wél van de ID.3? Bijvoorbeeld met zijn standaard sportonderstel en verwarmde kuipstoelen. Cupra is ook guller met zijn uitrusting: waar de Duitsers je in de basisversie tevreden stellen met een Bratwurst op een klef broodje. serveert Cupra een uitgebreide tapasmaaltijd. De basisversie van de ID.3 met 58 kWh heeft stalen velgen, de Cupra lokt je met lichtmetaal. Adaptieve cruisecontrol en een achteruitrijcamera zijn bij de prijs inbegrepen. Terwijl je voor beide modellen nagenoeg hetzelfde betaalt. De Cupra Born kost 37.990 euro (Business One), de ID.3 37.740 euro.

Het wordt nog leuker als je op zoek gaat naar smakelijke extraatjes. Zo krijg je bij Cupra vier jaar een haal- en brengservice als de auto een onderhoudsbeurt nodig heeft en zorgen ze voor vervangend vervoer.

Het optiebeleid van Cupra is simpeler. Wil je bepaalde features, dan moet je een duurdere versie bestellen. Als je bijvoorbeeld niet zonder draadloze telefoonoplader kunt, ben je genoodzaakt de Adrenaline One-versie kopen. De meerprijs is overzichtelijk, je betaalt altijd 3000 euro per trede op de uitrustingsladder. Bij de ID.3 heb je meer vrijheid om zelf je ideale auto samen te stellen.

Volkswagen geeft de koper ook meer keuze met het accupakket, je kunt gaan voor een kleiner (45 kWh) of een groter accupakket (77 kWh), met bijbehorende kleinere of grotere actieradius. Dat kan bij de Born nog niet: 58 kWh is de enige mogelijkheid, de actieradius bedraagt officieel 421 kilometer. In 2022 verandert dat overigens al, de Born krijgt dan dezelfde batterijen en motoren tot zijn beschikking als de ID.3.

Boostknop voor kortstondig 27 pk aan vermogen meer

In theorie is de Born goed op zijn sportieve taken berust. Hij heeft achterwielaandrijving, een gewichtsverdeling van 50:50 en een laag zwaartepunt dankzij het in de vloer geplaatste accupakket. In het drukke stadsverkeer van Barcelona is een elektrische auto een uitkomst, de scooters die je links en rechts voorbij proberen te schieten, laat je met een druk op het rechter pedaal tot stippen in je binnenspiegel verworden. Maar de meeste adrenaline komt van DJ Tiësto die uit de geluidsinstallatie knalt. De Cupra Born is vooral een prima auto voor dagelijks gebruik. De stilte is fijn, de basisafstemming misschien wat te stevig. Maar gevoelsmatig is het een ID.3 met een ander logo, er is niets spannends aan.

Nu rijden wij de eerste kilometers met een Born zonder adaptief onderstel en met 'slechts' 150 pk. Stap je daarna in de 204 pk sterke versie met e-Boost Performance-pakket, dan wordt het leuker. Via een knop op het stuur, voorzien van Cupra-logo, kun je dan de besturing en het onderstel aan je eigen wensen aanpassen, van comfortabel tot sportief. Nog leuker is dat je het vermogen tijdelijk een oppepper kunt geven, er staat kortstondig 27 pk meer tot je beschikking. Voorzien van die spannende knop en de tijdelijke vermogenskuur, wordt de Cupra eindelijk rebels. Op bochtige wegen blijkt de Born daadwerkelijk prima uitgebalanceerd: hij vreet ze razendsnel en stoïcijns. Alleen een meeslepend motorgeluid moet je er zelf bij bedenken.

De Cupra Born is al in Nederland. Het is een typische maken-of-breken-auto: slaat de Born aan, dan staat het merk Cupra in een klap op de kaart. Wie weet komen de bezoekers van de legendarische Baja Beach Club dan wel terug naar de Cupra Garage, op zoek naar de wilde haren die ze in de loop der jaren zijn kwijtgeraakt ...

Conclusie

Verwacht geen sensationele rijbeleving als je in een Cupra Born stapt, daarvoor zijn de overeenkomsten met de ID.3 te groot. Tegelijk maakt dat vertrouwde Duitse de Born ook aantrekkelijk, het is Volkswagen wel toevertrouwd om uitgebalanceerde auto's te bouwen. Pas als je de optionele e-Boost-knop indrukt, ontwaakt het Spaanse temperament alsnog. Een Duitse basis met wat Spaanse franje: zo'n combinatie is best aantrekkelijk.