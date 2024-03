Nieuws

In 2027 wordt een elektrische auto vrijwel zeker goedkoper dan een auto met verbrandingsmotor. Dat de seinen op groen staan, heeft twee oorzaken: goedkopere batterijpakketten en een revolutionaire manier om carrosserieën en platforms te bouwen.



De prijs van een elektrische auto is nu nog hoger dan die van een auto op benzine. Maar dat gaat veranderen volgens Pedro Pacheco van het gerenommeerde Amerikaanse onderzoeksbureau Gartner. Dankzij nieuwe productietechnieken en dalende accuprijzen wordt het bouwen van een elektrische auto over ruim drie jaar goedkoper.

Gigacasting: goedkope manier van auto's bouwen



De kosten van de productie van batterijen worden lager, verwacht het bureau. Dat is de eerste een belangrijke aanwijzing voor dalende prijzen bij de dealer. Maar wat de kosten echt drastisch omlaag brengt, zijn innovaties zoals gigacasting.



Dat werkt als volgt. In plaats van de afzonderlijke onderdelen aan elkaar te lassen, spuugt een een spuitgietpers de plaatdelen in gigantische persen als één compleet geheel uit. Uit slechts een paar onderdelen kan in korte tijd een complete carrosserie worden gemaakt. Gigacasting kan de productiekosten van de carrosserie met minstens 20 procent verlagen, verwacht Gartner.



Tesla loopt voorop



Tesla loopt voorop met gigacasting, maar ook merken als Toyota en Hyundai zijn ermee bezig. En dan is er nog een voordeel dat elektrische auto's in de kaart speelt: platforms die uitsluitend zijn ontworpen voor elektrische auto's zitten veel simpeler in elkaar. Er hoeft bijvoorbeeld geen plek gereserveerd te worden voor een benzinetank en een transmissie.



Elektrische auto's moeten goedkoper

Worden auto's vanaf 2027 ook echt goedkoper dan auto's op benzine en diesel? Dat is min of meer de verwachting van de onderzoeker. Pacheco acht het waarschijnlijk dat de prijzen over drie jaar in elk gevel op gelijke hoogte liggen.



Tegelijk ziet hij dat de verkoop van elektrische auto's op dit moment stagneert in Europa en de Verenigde Staten. Alleen goedkopere elektrische auto's kunnen het tij keren, volgens hem. Die komen binnenkort eindelijk op de markt, vooral de Citroën e-C3 wordt een interessante nieuwkomer. Deze zomer staat hij in de showroom. Ook de MG2 uit China is veelbelovends. BYD en MG zullen volgens Pacheco de komende jaren een grote rol gaan spelen met hun goedkope elektrische modellen.



15 procent nieuwe merken verdwijnt



Op lange termijn verwacht Pacheco dat de verkoop van elektrische auto's sterk zal blijven groeien. In 2030 is de helft van alle nieuw verkochte auto's volledig elektrisch. Voor die tijd verwacht hij nog wel een slachting onder de nieuwkomers. Nio, Polestar, Lucid en Fiskter hebben het bijvoorbeeld moeilijk. Pacheco verwacht dat 15 procent van de nieuwe merken het niet gaat redden.



Elektrische auto's worden de komende jaren volwassen volgens de onderzoeker: je koopt ze niet meer omdat ze zo goed zijn voor het klimaat of omdat de overheid subsidie geeft, maar omdat het betere producten zijn dan auto's met verbrandingsmotor.