Dit EV-merk bouwde nog niet zo heel lang geleden pk-monsters op benzine

Nieuws

Polestar is nu groener dan de klimaatactivisten van de A12 en de A10 bij elkaar, maar is ooit begonnen als een raceteam dat met Volvo-modellen een gigantische hoeveelheid CO2 de lucht inblies. De volgende weetjes over Polestar gaan dan ook niet alleen over de elektrische auto's die het merk nu bouwt.

Polestar is in 1996 begonnen als een raceteam met de naam Flash Engineering. Later werd dit Polestar Racing. Inmiddels heet het weer anders, namelijk Cyan Racing, en is het de autosportafdeling van de Chinese Geely-groep, de huidige eigenaar van Polestar.

In 2009 wordt Polestar de officiële tuner van Volvo-modellen. Onder de naam Polestar Performance krijgen de Volvo's meer vermogen en een sportiever design. In 2015 lijft Volvo zijn huistuner in.

Volvo S60 Polestar: 350 pk



De eerste productieauto die Polestar bouwt, is de Volvo S60 Polestar uit 2013. De zescilindermotor van de S60 T6 kreeg een grotere turbo, een andere intercooler en een nieuw uitlaatsysteem. Het vermogen steeg naar 350 pk. De V60 kreeg eenzelfde krachtkuur.

Ruim 300 km/h met je Volvo C30? Wel als je je hand weet te leggen op de unieke C30 Polestar Performance Concept Prototype uit 2010 die je op de foto hierboven ziet. Het vermogen bedraagt 405 pk.

“In 2017 wordt bekend dat Polestar een zelfstandig merk wordt, en zich volledig gaat richten op elektrische auto's. ”

Gek genoeg is het eerste model van het moderne Polestar niet volledig elektrisch. De Polestar 1 (foto links) is een plug-in hybride auto met 609 pk en 1000 Nm. Polestar bouwt 1500 exemplaren. De laatste 25 exemplaren zijn in matgoud gespoten.

In 2018 opent Polestar zijn hoofdkantoor van 3800 m2. Niet in China, maar in Torslanda, Zweden. Maar het is feitelijk een oud kantoor van Volvo dat gepimpt is (foto rechts). Daar komt in 2028 verandering in als Polestar van plan is zijn nieuwe, 80.000 m2 grote hoofdkantoor in Göteborg te openen.

Op 27 augustus 2019 neemt Polestar zijn eerste fabriek in gebruik in Chengdu, China. Polestar is momenteel actief in 27 landen, verdeeld over Europa, Noord-Amerika en Azië-Pacific.

Ruzie met Citroën

Citroën spande een rechtszaak tegen Polestar aan omdat het logo te veel op dat van Citroën en DS zou lijken. Met succes, want Polestar mocht in Frankrijk tijdelijk geen auto's verkopen. De strijdbijl is inmiddels begraven. Al lijkt het daar niet op, want er is nog steeds geen Franse website van Polestar.

Polestar organiseert jaarlijks een designwedstrijd. Het eerste winnende ontwerp zie je hierboven links. Deze Polestar MMXL is een autonoom rijdend voertuig dat uit twee geometrische vormen bestaat.

“Eind 2023 leverde Polestar in Nederland zijn tienduizendste Polestar 2 af.”

Net als de Polestar 1 is ook de Polestar 6, een elektrische roadster die je hierboven ziet, helemaal uitverkocht. Opvallend, want de auto komt pas in 2026 op de markt!

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan.

Dat Polestar volledig elektrisch is, betekent niet dat je het vermogen van een Volvo niet meer kunt laten kietelen. Op deze website van Polestar Engineered kun je checken of ook jouw Volvo in aanmerking komt voor een technische upgrade.