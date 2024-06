Aankoopadvies tweedehands Mercedes A-klasse (W176): problemen, betrouwbaarheid en uitvoeringen

Aankooptips

Een joggingbroek zit lekker, maar ziet er natuurlijk niet uit. Logisch dat modebewuste klanten de gedaanteverwisseling van de Mercedes A-klasse in 2012 enthousiast begroetten. Vraag is of dat enthousiasme standhoudt nu deze Mercedes A-klasse (W176) op leeftijd raakt.

Tot 2012 was de Mercedes A-klasse een hoog, wat onhandig ogend model waarvan je niet precies wist in welke klasse hij thuishoorde. Was het nu een hatchback of een mini-MPV? Met de derde generatie (2012-2018) kwam er een eind aan alle onzekerheid. Vanaf nu ging de A-klasse duidelijk de concurrentie aan met de Audi A3, BMW 1-serie en Volkswagen Golf.



Nieuwprijs Mercedes A-klasse W176



Toch werd ook deze A-klasse geen verkoopknaller. Dat was deels te wijten aan de bovengemiddelde prijzen, die in 2012 net onder de 30.000 euro begonnen. Als koper van een tweedehands Mercedes A-klasse hoef je niet meer zo’n dikke portemonnee mee te nemen. En aan onderhoudskosten vraagt de compacte Mercedes evenmin de hoofdprijs.



Verkoopcijfers A-klasse



Van 2012 tot 2018 schommelden de verkoopcijfers tussen de 2000 en 3000 stuks, waarbij de Mercedes af en toe stuivertje wisselde met de BMW 1-serie. Aan het succes van de Audi A3 kon de A-klasse in Nederland nooit tippen. Zeker niet in 2015 en 2016, toen de plug-in hybride Audi A3 e-tron duizenden leaserijders over de streep trok. Tussen 2014 en 2018 vonden jaarlijks ook nog een kleine 600 tot 800 GLA’s (zie hieronder) een Nederlandse koper.

Carrosserievarianten Mercedes A-klasse



De A-klasse van de derde generatie was er uitsluitend als vijfdeurs hatchback. In 2014 introduceerde Mercedes de GLA, codenaam X156. Dit model staat op dezelfde bodemplaat en heeft in de basis dezelfde carrosserie als de A-klasse, maar staat hoger op de wielen en is opgestoerd met kunststof spatbordver­breders, dakrails en skidplates.

Onder de modelnaam CLA verkocht Mercedes sedans en shooting brakes met dezelfde bodemplaat. In dit artikel concentreren we ons op de gewone vijfdeurs A-klasse, maar de technische aandachts­punten van de diverse carrosserievormen komen grotendeels overeen.

Benzinemotoren Mercedes A-klasse (2012-2018)



Aanvankelijk was de 122 pk sterke vier­cilinder A 180 de instapper van de reeks. Begin 2013 kreeg de gewone Mercedes A 180 gezelschap van de extra zuinige A 180 120 CO2. Deze versie kwam in aanmerking voor een lagere bijtelling, sprintte minder snel naar 100 km/h (9,9 i.p.v. van 9,2 s) en had een lagere topsnelheid (190 i.p.v. 202 km/h). Om het nog wat onoverzichtelijker te maken, kwam Mercedes ook met een A 180 BlueEfficiency. Die was even zuinig als de 120 CO2, maar liet een snellere honderdsprint noteren (8,9 s).



Bij de facelift van 2015 deed de A 160 zijn intrede. Deze had dezelfde direct ingespoten viercilinder 1,6-liter turbomotor als de A 180’s, maar het vermogen was teruggeschroefd tot 102 pk. Via de A 200 (ook een 1.6) en A 250 (2.0) liep het vermogen op van een potige 156 en 211 pk naar een asfalt smeltende 381 pk in de vierwielaangedreven Mercedes 45 AMG 4Matic (2.0).



Met welke diesels was de A-klasse (W176) leverbaar?



Dieselrijders kozen meestal voor de 109 pk sterke A 180 CDI. Onder de kap lag de met Renault gedeelde 1,5-liter motor, die in de A 160 CDI slechts 90 pk leverde. De krachtiger dieselversies met 1,8 en 2,1 liter inhoud zijn in Nederland slechts mondjesmaat verkocht.

Motorversies Mercedes A-klasse (W176)



Model Vermogen Aandrijving Transmissie Leverbaar A 160 102 pk FWD Handgesch./aut. 2013-2018 A 180 122 pk FWD Handgesch./aut. 2012-2018 A 200 156 pk FWD Handgesch./aut. 2012-2018 A 250 211 pk FWD/4WD Automaat 2012-2018 A 45 AMG 4Matic 360-381 pk 4WD Automaat 2013-2018 A 180 CDI 109 pk FWD Handgesch./aut. 2012-2015 A 200 CDI 136-177 pk FWD/4WD Handgesch./aut. 2012-2018 A 220 CDI 170-177 pk FWD/4WD Handgesch./aut. 2012-2018

Welke uitvoering van de A-klasse moet ik hebben?

De eenvoudigst uitgeruste A-klasses ­kregen geen nadere aanduiding en misten onder meer cruisecontrol. Daarboven had je de Ambition en de Prestige. De A 250 kende ook nog de versies Sport Ambition en Sport ­Prestige. Airco was bij alle uitvoeringen standaard, voor klimaatregeling moest je minimaal de Prestige hebben.

Bij de facelift van 2015 kreeg de A-klasse een nieuwe ­voorbumper, andere achterlichten en in de achterbumper weggewerkte uitlaatpijpen. Binnenin kreeg de auto mooiere materialen en werd het instrumentarium aangepast. Tegen meerprijs kon je een groter infotainmentscherm (8 inch) bestellen. Op de krachtiger versies deed de uitvoering Motorsport Edition zijn intrede.

Betrouwbaarheid Mercedes A-klasse W176

In de vergelijkende tests van de Mercedes A-klasse in Auto Review, waardeerden we hem vooral vanwege z'n goede afwerking en fijne rijeigenschappen. Met de interieurruimte en de hoge prijs waren we minder blij. Gelukkig is een tweedehands A-klasse W176 tegenwoordig best betaalbaar. Bovendien biedt hij op het gebied van betrouwbaarheid veel waar voor zijn geldt. Maar zoals elke auto, kent ook de compacte Mercedes wel wat aandachtspunten.

Bij auto’s van voor de facelift worden wel wat rammels en bijgeluiden gerapporteerd, evenals vroegtijdig vervuilde verstuivers bij de diesel­motoren en koppelingsslijtage. Wees bij een proefrit daarom extra kritisch op een hoog aangrijpend pedaal.



Elektronische problemen

Elektronisch is over de W176 niet al te veel malheur bekend. De buitenthermometer en de koelvloeistoftemperatuursensor laten het weleens afweten, evenals de SAM-module. Dit is een soort spin in het kabelnetwerk en als de module stuk is, weigert de startmotor dienst.

Een ander aandachtspunt is de extra accu – ja, je leest het goed. Deze A-klasse heeft niet alleen een gewone 12V-batterij, maar ook een extra accu voor het start-/stopsysteem. De melding ‘aux battery mal­function’ geeft aan dat die extra accu aan het eind van z’n Latijn is. Als het relais onder de vloerbedekking door waterlekkage via de as van de achterruitenwisser nat wordt, werken de achterklepontgrendeling en de nummerplaatverlichting niet meer.

Olie verversen automaatbak A-klasse

Anders dan veel andere merken, hanteert Mercedes wél een verversingstermijn voor de olie van de automatisch schakelende DCT-­versnellingsbak. Check in de onderhouds­historie – opvraagbaar bij de Mercedes-­dealer – of de bak inderdaad elke 60.000 kilometer nieuwe olie (ATF) heeft gekregen.<br>Slijtagedelen als bobines, de waterpomp en de thermostaat gaan ongeveer 100.000 kilometer mee, de uitlaat blaast meestal na 10 jaar z’n laatste gassen uit.

Wat kost een mooie tweedehands Mercedes A-klasse?

Hoewel het geen bestseller was, staan er op Marktplaats.nl bijna duizend A-klasses van de W176-generatie te koop. Exemplaren van minder dan 10.000 euro, hebben steevast een diesel in de neus en vijf à zes rondjes wereldbol achter de kiezen. Wil je wel een diesel, maar geen intergalactische kilometerstand, dan kun je vanaf ongeveer 11.000 euro terecht. Reken voor een A 180 op benzine met een niet al te spannende uitrusting op vergelijkbare bedragen.

Wil je een A-klasse met wat meer pit, ga dan minimaal voor een A 200 met 156 pk. Deze versie is te vinden vanaf ongeveer 13.000 euro. A-klasses van na de facelift of A 250’s (211 pk) kosten 15.000 euro en meer. Ben je bereid meer dan 20.000 euro stuk te slaan op een tweedehands Mercedes A AMG 45? Check de auto dan voor het ondertekenen van het koopcontract op ­sporen van aanrijdingsschade. Of vraag een uitgebreid kentekenrapport aan waarop je het schadeverleden (van origineel Nederlandse auto's) kunt inzien. Vergeet ook niet om de onderkant op schaafwonden te inspecteren.