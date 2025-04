Prijsvergelijking: Lancia Ypsilon maakt gehakt van goedkope EV’s

PARTNERBIJDRAGE

Als je ziet welke bedragen andere automerken vragen, hol je vandaag nog naar de Lancia-dealer voor een elektrische Lancia Ypsilon uit voorraad. De prijsverschillen zijn enorm.

Lancia laat zien hoe het hoort: private lease op basis van 48 maanden en 10.000 kilometer per jaar. En dat voor een maandbedrag dat láger is dan wat je betaalt bij merken die nieuwe auto’s aanbieden met maximaal 5000 kilometer per jaar voor een periode van 72 maanden.

Door te kiezen voor een voorraadmodel van de Lancia Ypsilon, profiteer je nog snel van een maandbedrag vanaf slechts 399 euro.

Bestel snel een Lancia Ypsilon uit voorraad

Prijsvergelijking Lancia Ypsilon voor 399 euro

Laten we de 399 euro per maand voor een elektrische Lancia Ypsilon met 156 pk en een accupakket van 51 kWh eens in verhouding plaatsen. Want als je ziet welke maandbedragen andere automerken vragen, kun je deze aanbieding niet laten schieten.

Zo kost een Hyundai Inster met een kleinere batterij (49 kWh) en veel minder vermogen (115 pk) al 422 euro per maand. Dat is ook op basis van 48 maanden en 10.000 kilometer.



“Laat je niet foppen door de 359 euro per maand van de Renault 5.”

Laat je niet foppen door de 359 euro per maand van de Renault 5, want dat is de instapversie met de kleinste batterij (40 kWh), de minste kilometers (5000) en de meeste maanden (72). Een R5 met 52 kWh kost je minimaal 424 euro en zelfs 484 euro per maand als je de kilometers en maanden gelijktrekt (48 maanden, 10.000 km).

Wil je liever hybride rijden? Lancia maakt geen onderscheid tussen hybride en elektrisch, dus wederom kun je voor 399 euro per maand instappen. Wist je dat een 5-deurs Mini Cooper een maandbedrag heeft van 569 euro of meer?

Eerst de Lancia Ypsilon zelf ervaren? Boek een vrijblijvende proefrit!





1000 kilometer erbij voor 2,14 euro per maand

Voor extra kilometers hoef je bij Lancia geen duur kilometerpakket aan te vinken. Je kunt zelf met de plus- en minknoppen er 1000 kilometer bij (of af) klikken. Zo gaat je kilometrage voor 2,14 euro extra van 10.000 naar 11.000 kilometer.

Rijd je net als de gemiddelde Nederlander 12.000 kilometer per jaar, dan gaat je maandbedrag van 399 naar 404,67 euro per maand. Dat is minder dan 6 euro erbij – daar word je toch blij van?

Bereken jouw lage maandbedrag

Dit krijg je allemaal voor 399 euro per maand

De Ypsilon komt in drie uitvoeringen en de luxere versies hebber logischerwijs een (iets) hoger maandbedrag. Maar weet dat je in de basisversie van 399 euro per maand ook al stijlvol en comfortabel voor de dag komt. Wees er snel bij, want de Cassina-uitvoering is alleen nog uit voorraad leverbaar.

Lees het onderstaande bericht maar eens, over de 5 luxe functies die elke versie van de Ypsilon heeft. Voor meer informatie over de auto, ga je naar de modelpagina van de Lancia Ypsilon.