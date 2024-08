Lancia Ypsilon test - dit moet ervoor zorgen dat jij Lancia weer ziet staan

Tests

Stratos. HF Integrale. Flaminia. Montecarlo. Fulvia. 037. De geschiedenis van Lancia is doorspekt met stijlvolle, prachtige en spannende modellen. Is de nieuwe Lancia Ypsilon net zo prachtig en spannend? En zelfs zo premium als de Italianen beweren?

We geven het je te doen: een moderne auto op de weg zetten met zoveel roemruchte modellen in zijn kielzog. We nemen de Italiaanse beloften aanvankelijk dan ook met een korrel zout. Maar wanneer de verwachtingen niet zo hoog zijn, wordt de kans groter dat je alsnog verrast wordt. Die nieuwe Lancia Ypsilon is namelijk best gaaf.

We beginnen aan de buitenkant. De futuristische voorkant van de Lancia Ypsilon lijkt wel door een andere ontwerper te zijn getekend dan achterkant, die juist naar het verleden knipoogt. Van achteren vinden wij de nieuwe Lancia Ypsilon het best gelukt. De achterlichten vormen perfecte cirkels die verwijzen naar de achterlichten van de Stratos. De remlichten lichten in drie streepjes binnen de cirkels op. Tussen de achterlichten is een stijlvolle zwarte band geplaatst waarin de letters LANCIA prachtig zijn ingelegd.

Eenzelfde soort zwarte band vinden we aan de voorzijde, ook weer met merknaam. Mooi ook hoe de motorkap wat verhoogd op de voorkant van de auto rust. De lichtstreep en de laag geplaatste koplampen lijken op de vormtaal die ook Hyundai en Kia gebruikt, maar dat breekt niet met de rest.

Comfort en sportiviteit

De nieuwe Lancia Ypsilon rijdt zoals je van een moderne auto mag verwachten. Zowel de volledig elektrische versie als de hybride Ypsilon bieden voldoende kracht, gaan spaarzaam met energie om en middelen mooi tussen comfort en sportiviteit. Met de elektromotor belooft Lancia een actieradius van iets meer dan 400 kilometer (WLTP) en met tien minuten laden kom je weer 100 kilometer verder.



Wie nog niet gewend is aan elektrisch rijden, moet even omschakelen. Gasgeven en remmen gaat wat minder gevoelig dan in de hybride versie, waar de techniek wat meer tijd nodig heeft om tot leven te komen. Dat zorgt voor meer rust, de elektrische versie is wat nerveuzer.

Je hebt keuze uit twee standen voor het terugwinnen van remenergie. In de zwaardere stand wordt meer energie teruggewonnen, maar reageert het systeem ook veel heftiger op het loslaten van het gas.

“De hybride versie zal bij de meeste Nederlanders het meest in de smaak vallen. ”

Sturen doen beide versies oké. Niet erg sportief, maar met genoeg gevoel, zelfs rond de middenstand. De hybride versie zal bij de meeste Nederlanders het meest in de smaak vallen. Niet alleen vanwege de lagere prijs, maar ook vanwege het rijgevoel. De driecilinder turbomotor en de compacte elektromotor werken dankzij de zestraps automaat foutloos samen. Zeker wanneer je niet al te sportief probeert te rijden. Een verbruik van 5 liter op 100 kilometer is in de meest optimale omstandigheden haalbaar.



Prijs EV zelfs wat goedkoper

De Lancia valt met zijn prijzen niet uit de toon met de concurrenten uit eigen stal: de Peugeot 208 en de Opel Corsa. De hybride-versie van de Lancia Ypsilon is met 29.548 euro iets duurder dan de alternatieven, de elektrische versie met een vanafprijs van 35.400 zelfs wat goedkoper. De prijs is dus minder premium dan je zou verwachten.

Lancia Ypsilon (2024) test conclusie

De nieuwe start van Lancia smaakt naar meer. Met extra oog voor design en bewezen techniek zetten de Italianen met de Lancia Ypsilon een heel leuke auto neer. Wij zouden de Lancia-dealer dan ook zeker niet links laten liggen.

Tekst: Arjan Kropman