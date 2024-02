Zo gaat het worstelende Honda zijn EV-achterstand inhalen

Nieuws

Honda had zijn plannen voor een betaalbare elektrische auto in de koelkast gezet, maar zet de deur nu weer wagenwijd open. Samen met Sony werkt Honda aan drie elektrische modellen, waaronder een goedkope EV.

De twee Japanse giganten Honda en Sony hebben de handen ineen geslagen en willen drie nieuwe elektrische modellen op de markt brengen, aldus de nieuwssite Nikkei Asia. Honda vond eerder een partner in General Motors, maar de door de wetenschap bij elkaar gezochte kibbelende stelletjes uit het televisieprogramma Married at First Sight zijn een betere match.

De joint venture Sony Honda Mobility moet het tij keren. Het eerste resultaat is een elektrische sedan die al volgend jaar op de markt komt. Vervolgens komt er in 2027 een elektrische SUV en rond 2028 een betaalbare EV. Alle drie de modellen staan op hetzelfde platform en hebben één belangrijke concurrent in het vizier: Tesla, en dan met name in Amerika.



Die sedan is al min of meer klaar en stond onder de merknaam Afeela afgelopen januari op de techbeurs CES in Las Vegas. Die auto lijkt verdacht veel op de Vision-S, een EV die vier jaar terug op dezelfde beurs bij Sony te zien was (foto rechts). Toen dachten we dat de auto waarschijnlijk niet in productie zou gaan, maar dit gaat alsnog gebeuren, hetzij als Afeela.

Ook nog: de Honda o-serie

De betaalbare EV die tegen het einde van dit decennium klaar moet zijn, is qua grootte te vergelijken met de Volkswagen Golf. Ook die auto komt als Afeela op de markt. Om de kosten laag te houden, maken Honda en Sony gebruik van onderdelen die je ook terugvindt in de EV-modellen die Honda helemaal zelf ontwikkelt. Opvallend genoeg stond deze Honda 0-serie ook op CES 2024 (zie foto linksonder).

Al met al lijkt Honda nu eindelijk serieus werk te maken van zijn EV-strategie. Nu is het nog een beetje huilen met de pet op. De o zo leuke Honda e heeft vanwege een kleine actieradius (en als gevolg hiervan een tegenvallende vraag) het veld moeten ruimen. De enige EV die Honda nu heeft, is de Honda e:Ny1, maar die modelnaam kan niemand uitspreken, dus geen Honda-verkoper snapt wat je bedoelt.



Of de drie EV's van Afeela onze kant op komen, is nog even afwachten. We voorspellen dat ze in Amerika blijven en dat Honda zich in Europa focust op zijn in eigen beheer ontwikkelde modellen. Nieuwe merknamen die vanuit Amerika naar Europa komen overwaaien, doen het meestal niet zo lekker. Ken jij de merken Infinity en Xedos nog? Waarschijnlijk niet.