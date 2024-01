Dit Japanse merk gaat eindelijk serieus elektrische auto's bouwen

Nieuws

Honda staat niet bekend als een EV-merk, maar daar gaat verandering in komen. De Japanners staan op het punt om een forse investering te doen en willen zelfs weer vol de concurrentie aan met de Europese en Amerikaanse merken. Nog opvallender: het merk wil in eigen huis batterijen voor zijn elektrische auto's gaan produceren.



Volgens het Japanse Nikkei gaat Honda een EV-fabriek in Canada bouwen. Niet alleen voor auto's, maar ook voor het produceren van eigen batterijen. Door dit in eigen huis te doen, kan het productieproces goedkoper en sneller worden gemaakt en is Honda niet meer afhankelijk van externe leveranciers.

Het gaat om een investering van bijna 2 biljoen yen, omgerekend zo’n 12,67 miljard euro. Honda bekijkt verschillende locaties in Canada bekijken, het merk neemt naar verwachting nog in 2024 een definitief besluit. De nieuwe fabriek moet in 2028 klaar zijn voor massaproductie van elektrische auto’s en accupakketten.

Honda e:architecture

Het duurde lang, maar Honda gaat dus eindelijk werk maken van een volledig elektrisch modellengamma. Vorig jaar maakte de Japanse fabrikant al bekend dat het zijn fabrieken in Ohio (Verenigde Staten) wil ombouwen tot ‘EV-hub’. Honda werkt aan een eigen platform voor elektrische modellen: Honda e:Architecture. In 2026 komen de eerste modellen op dit nieuwe platform op de markt.

Mislukte samenwerking

Tot nu toe toe botert het nog niet tussen Honda en de elektrische auto. De Honda e was geen succes en is al uit productie genomen. In Nederland werd de elektrische e:Ny al een paar maanden na zijn introductie 10.500 euro voordeliger. En dan strandden ook nog de plannen voor een betaalbare EV. Hiervoor ging het merk een samenwerking aan met General Motors. De twee autofabrikanten wilden een elektrische suv van onder de 30.000 dollar ontwikkelen, maar de stekker werd uit de deal getrokken vanwege de tegenvallende vraag naar EV's.

Honda Prologue niet naar Europa



Honda werkt nog wel samen met General Motors. Dat leidde tot de Honda Prologue. Deze suv van om en nabij de 40.000 dollar wordt dit jaar in de Verenigde Staten geïntroduceerd. De EV is speciaal voor de Amerikaanse markt bedoeld en zal dus niet naar Nederland en België komen.