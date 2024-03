TEST: Zelfs met 10.500 euro voordeel is de Honda e:Ny1 geen aanrader

Tests

We gunnen Honda een elektrisch succesnummer, maar dat gaat de Honda e:Ny1 niet worden. De recente prijsverlaging maakt de elektrische suv wel goedkoper, maar niet beter.

In Auto Review 3 testen we 4 betaalbare EV’s uit onverwachte hoek. De Honda e:Ny1 verliest het van de Cupra Born, de MG4 Electric en de Smart #1. Hier op de site lees je hoe dat kan. Voor de volledig test, inclusief de uitgebreide testscores waar we zo trots op zijn, moet je het blad lezen.



De Honda e:Ny1 blijft een prijzige auto

Van de vier testauto’s heeft de Honda e:Ny1 de hoogste basisprijs (46.149 euro). En voorheen was-ie nog duurder. Honda ging van twee uitvoeringen terug naar één en verlaagde de prijs tot net onder de subsidiegrens. Dat is wel een uitvoering met alles erop en eraan.

Dan hebben we het over stoel- en stuurverwarming, een panoramadak, een navigatiesysteem, een premium-audiosysteem en een elektrische achterklep. Zelfs de kleur van de auto mag je kosteloos wijzigen.

Honda begaat wel een misser: een warmtepomp ontbreekt en is ook niet leverbaar. Dat verklaart voor een deel het hogere energieverbruik onder winterse omstandigheden.

Hoger energieverbruik = kleinere actieradius

De buitentemperatuur schommelt rond het vriespunt en dat heeft zijn weerslag op het stroomverbruik. De MG4 en de Smart #1 blinken uit met hun lage verbruik: 20,8 en 21,3 kWh per 100 kilometer.

De Cupra Born en de Honda zitten daar aanzienlijk boven met 23,6 kWh en 24,3 kWh. Met als gevolg dat je in de winter ongeveer 250 kilometer ver komt op een volle batterij. Het uithoudingsvermogen van de Smart en de MG is bijna 50 kilometer groter.

Maar de e:Ny1 heeft toch de grootste batterij, hoor ik je denken. Ja, maar van de 68,8 kWh is maar 61,9 kWh beschikbaar. Dat is vergelijkbaar met de netto accucapaciteit van de MG en de Smart.

Verwar ‘relaxed’ niet met ‘langzaam’

Alleen de Honda e:Ny1 heeft voorwielaandrijving. Zijn 204 pk sterke elektromotor maakt een relaxte indruk, in welk rijprogramma je ook rijdt. Toch is de e:Ny1 op de honderdsprint een fractie sneller dan de MG4. Hij klaart de klus in 7,2 seconden, dus verwar ‘relaxed’ niet met ‘langzaam’.

Het constante gezoem van de elektromotor is niet ideaal, maar verder biedt de Honda het soepele rijcomfort waar EV’s om bekendstaan. Maar dat het ook twee tandjes sportiever kan, bewijzen zijn achterwielaangedreven concurrenten.

Geen hoogstaand comfort

Het is prima dat de e:Ny1 zo’n relaxte indruk maakt, maar dat zou samen moeten gaan met een hoogstaand comfort. En dat is niet zo. Bij de Honda dringen onderstelgeluiden door in het interieur en het incasseringsvermogen van de ophanging houdt niet over. Hoewel oneffenheden op zich goed worden gedempt, blijft de carrosserie voortdurend in beweging. De stoelen voelen zacht aan – iets té zacht voor lange ritten.

Er is ook goed nieuws te melden: het grote scherm in de e:Ny1 is in drieën gedeeld en dat ziet er wat chaotisch uit, maar het werkt verrassend handig. Net als de fysieke knoppen op het stuur. Je vraagt je af waarom automerken zo graag het wiel opnieuw willen uitvinden op het gebied van knoppen en schakelaars.

Snelladen gaat niet snel

Bij het snellaadstation staat de Honda-rijder in de meeste gevallen 45 minuten lang duimen te draaien. De e:Ny1 heeft een snellaadvermogen van 78 kW en dat is niet meer van deze tijd. Zelfs de goedkope MG4 ondersteunt 140 kW en holt op die manier in zo’n 26 minuten van 10 naar 80 procent.

Conclusie

Honda e:Ny1 eindigt in onze test op een ondankbare vierde plaats. Ondanks zijn hoge prijs weet hij op geen enkel testonderdeel echt indruk te maken en tot overmaat van ramp is-ie op elektrisch gebied zelfs al achterhaald. Want niet alleen haalt hij de ‘actie’ uit actieradius, ook doet-ie het ‘snel’ in snelladen geen eer aan.

