Wat is goedkoper, elektrisch of diesel? Vergelijking BMW X3 xDrive30d en BMW iX3

Om een lans te breken voor de BMW X3 xDrive30d met zijn 286 pk en 650 Nm sterke zescilinder turbodiesel, verwijzen we je even naar de technische gegevens van de auto. Op sommige gebieden laat de diesel-X3 zich simpelweg niet verslaan door zijn elektrische evenknie.



Kijk naar de actieradius: je hoeft de eerste 1000 kilometer nog niet na te denken over een tankstop, terwijl je met de iX3 in het gunstigste geval bij 400 kilometer al een laadpaal en een espressobar met wifi op moet zoeken. Om de accu's van 10 procent vulling op 80 procent te krijgen, belooft BMW je een pauze van 34 minuten. Tijd genoeg om al je e-mails te beantwoorden.

Aangedreven door een dieselmotor, is BMW's populaire midi-suv bij uitstek geschikt voor het trekken van aanhangwagens. Er mag zelfs 2000 kilo aan de trekhaak van de X3 xDrive30d worden gehangen. Dat is het verschil tussen een all-inclusive kampeervakantie met een super-de-luxe caravan, of back to basic pionieren bij het kampvuur in een lichtgewicht Alpenkreuzer. Gezien de prijs van een nieuwe BMW X3, hebben we wel een idee waar de voorkeuren van de gemiddelde koper naar uitgaan …

Elektrische BMW iX3 is 13.000 euro goedkoper



Als het forse trekgewicht en de gemoedsrust van een grote actieradius voor jou de flinke meerprijs waard zijn, dan is de BMW X3 xDrive30d nog altijd een reuze interessante auto. Maar de doorsnee-Nederlander spitst de oren zodra het over geldbesparing gaat, en dan komt de elektrische iX3 om de hoek kijken. De auto komt trouwens niet in aanmerking voor aankoopsubsidie, daar is de basisprijs van 69.333 euro simpelweg te hoog voor.

Als we alle vaste lasten bij elkaar optellen (afschrijving, verzekering, onderhoud en eventueel de wegenbelasting) en daar de diesel- of stroomkosten voor 20.000 kilometer aan toevoegen, dan zit je met de X3 xDrive30d op een kilometerprijs van 1 euro (wij rekenden echter nog 1,64 euro voor een liter diesel, dus op dit moment is de kilometerprijs zelfs nog hoger). De elektrische iX3 is 34 procent goedkoper in gebruik, met 0,66 euro als kilometerprijs.

En dan hebben we nog niet eens gekeken naar de aanschafwaarde van beide auto's. Uitgerust in de complete High Executive-uitvoering - met een leren interieur, 20-inch wielen, parkeerassistentie, geluidswerende zijruiten, een head-up display en een surround sound audio-installatie van Harman Kardon - is de iX3 13.000 euro goedkoper dan de dieselversie met hetzelfde luxepakket.

Conclusie

Eigenlijk is een BMW X3 op diesel alleen nog interessant wanneer je veelvuldig lange ritten maakt en je je niet de tijd kunt / wilt veroorloven om vaak langdurig een laadpaal op te zoeken. En zelfs dat is bij de huidige torenhoge brandstofprijzen niet per se het geval. Een ander voordeel ten opzichte van de elektrische BMW iX3 is het veel grotere trekgewicht. De verkoopstatistieken laten echter zien, dat deze pluspunten maar voor heel weinig Nederlanders doorslaggevend zijn.

BMW

X3 xDrive30d

iX3 Uitvoering High Executive High Executive WLTP-verbruik 6,2 l/100 km

(1 : 16,1) 18,5 kWh/100 km Basisprijs 88.346 75.333 Overheidssubsidie - n.v.t. Totaalprijs 88.346 75.333 Restwaarde na 4 jr.

in euro / % 36.961 / 41,8 34.341 / 45,6 Allriskverzekering

per mnd. (1) 167 74 Brandstof-/energiekosten

per mnd. (2)

170 102 Wegenbelasting/mnd. 197 0 Onderhoudskosten/jr. 795 805 Totale kosten/mnd. 1672 1098 Totale kosten/km 1,00 euro 0,66 euro

(1) Voordeligste allrisk-autoverzekering volgens Independer.nl voor een bestuurder van 40 jaar oud met 8 schadevrije jaren, op basis van 20.000 km/jaar. (2) Op basis van 20.000 km/jaar met het WLTP-verbruik.

Het volledige artikel verscheen eerder in Auto Review 2/2022. Ook vind je daarin vergelijkingen tussen de Peugeot 208 en Peugeot e-208, de Mercedes S-klasse en EQS, en ten slotte de Opel Mokka en Opel Mokka-e.