Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 25 (2024)

Vrijdagmiddag, half vijf. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin de kleine Panda en een grote Polestar het autonieuws domineren. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top – BMW blijft lekker benzineauto's bouwen

Ook wij willen dat de wereld schoner wordt. Maar zolang Jan en alleman in het vliegtuig stapt voor een beetje zon, hoeft hiervoor niet alleen de verbrandingsmotor te bloeden. BMW geeft een andere reden om benzineauto's te blijven bouwen: het wil ook in de nabije toekomst geld blijven verdienen. Gek genoeg zien die modellen met verbrandingsmotor er wel uit als EV's.

+ Top – Oranje boven; Volkswagen ID.3 goedkoper geworden

Volkswagen heeft last van oranjekoorts en heeft een speciale Oranje Edition van de Volkswagen ID.3 Pure op de markt gebracht. Dat betekent niet dat je een witte haarband cadeau krijgt. Wél dat Volkswagen de uitrusting naar een hoger plan tilt. De ID.3 Pure Oranje Edition is beperkt leverbaar - misschien wel zolang de oranjekoorts aanhoudt. Tegelijkertijd is de elektrische Volkswagen 4000 euro goedkoper geworden. Al moet je wel een concessie doen.

+ Top – De beste elektrische auto van het moment

Je moet het Elon Musk nageven: die rare kwast bouwt verdikkie wel goeie auto's. Collega Bart reed in de Tesla Model Y Long Range die nu ook met alleen achterwielaandrijving leverbaar is en noemt het de beste elektrische auto van dit moment. Toch valt er nog wat te mopperen. Gelukkig maar, anders kunnen wij wel brood gaan verkopen. Of witte haarbanden.

- Flop – Zit er bij BMW een spijltje los?

BMW heeft de nieuwe BMW X3 voorgesteld. Fraaie machine, maar de medewerker die verantwoordelijk was voor de grille krijgt van ons een kartonnen doos op zijn bureau voor zijn spullen. De combinatie van verticale en diagonale spijlen van sommige versies vinden we te lelijk voor woorden. Als blijkt dat de grille ook nog verlicht is, kun je ons opknopen.

- Flop – Dit merk zoekt nog een designer

Wellicht kan de BMW-designer die we zojuist de zak hebben gegeven aan de slag bij een ander merk. Dat de hier afgebeelde EV van Stellantis/Leapmotor spotgoedkoop wordt is top, maar waarom hebben ze geen designer in dienst genomen? Ook als we geld toekrijgen, willen we nog niet gezien worden in de Leapmotor T03. Dan liever de Citroën ë-C3.

- Flop – Perfect voor een tandenborstel

Dat Citroën 7 zitplaatsen weet te proppen in de nieuwe Citroën C3 Aircross is een prestatie op zich. Dacia doet hetzelfde met de Jogger. Maar waar deze stationwagon 160 liter bagageruimte overhoudt met alle zitplaatsen in gebruik, kun je in de Franse SUV slechts 40 liter kwijt. Perfect voor een tandenborstel en een schone onderbroek voor alle zeven inzittenden, maar of ieder z'n eigen handdoek kan meenemen, is nog maar de vraag.