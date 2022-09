TEST - Hyundai Santa Fe daagt premium plug-in hybrides uit: BMW X3 - Land Rover Discovery Sport - Volvo XC60

Kopers van grote, luxe suv’s willen hun vingers niet meer branden aan de diesel­motor. Op dit moment is de plug-in hybride een aantrekkelijk alternatief, mede door het halftarief voor de wegenbelasting. Resteert de vraag: welke moet het worden als het vooral om comfort draait? De relatief betaalbare Hyundai Santa Fe, of moet je in de premiumhoek zijn bij de BMW X3, Land Rover Discovery Sport en Volvo XC60?



Als de keuze is gevallen op een plug-in hybride, levert je dat niet alleen verbruiksprofijt op. Wanneer de auto volgens de WLTP-metingen minder CO2 uitstoot dan 50 g/km, kom je bovendien in aanmerking voor het halftarief op de wegenbelasting. En dat tikt toch lekker aan, bij een suv die algauw 2000 kilo weegt.



Comfort weegt zwaar



Maar wat bij veel suv-rijders ook zwaar weegt, is het comfort. Laten we eens kijken of de relatief betaalbare Hyundai Santa Fe 1.6 T-GDI PHEV 4WD (vanaf 54.495 euro) wat dat betreft op kan tegen de BMW X3 xDrive30e (vanaf 66.498), de Land Rover Discovery Sport P300e (vanaf 65.717 euro) en de Volvo XC60 Recharge T6 AWD (vanaf 65.995 euro).

Niet alle plug-in hybrides zijn even stil



Een groot voordeel van een auto met plug-in hybridetechniek, is de stille voortstuwing als de elektromotor al het werk verricht. De BMW, de Land Rover en de Volvo zijn geruisloos, de Hyundai hoor je nog zachtjes zoemen. Bovendien zal het je niet ontgaan wanneer de benzinemotoren van de Santa Fe en de XC60 worden aangezwengeld.



Mis geen test meer.



Aanmelden

Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief.



Afrolgeluiden zijn in beide auto’s eveneens duidelijk waarneembaar; de BMW en de Land Rover blijven stukken stiller. De Discovery Sport heeft een driecilinder turbomotor, die onder zware belasting klinkt alsof hij zijn krukas­lagers uit het onderblok moet persen. BMW heeft het meest geïnvesteerd in isolerende materialen.

BMW X3 veert fijngevoelig



Bij de afstemming van het onderstel heeft BMW zich er evenmin met een jantje-van-­leiden vanaf gebracht. Op hoger snelwegtempo zijn de onderlinge nuanceverschillen klein, maar wanneer je op lage snelheid door de stad rolt, leer je de fijngevoelige afstemming van de vering en adaptieve schok­demping op waarde te schatten. Het gewicht van het accupakket dat op de achterwiel­ophanging steunt, zorgt er vooral in scherpe bochten voor dat de schokdemping lijkt te ‘bevriezen’. Dan worden oneffenheden omgezet in forse klappen.

Luchtvering Volvo XC60 geen toegevoegde waarde



Ondanks zijn optionele luchtvering, gedraagt de Volvo XC60 zich beslist niet soepeler dan de BMW. Sterker nog: wij ­zouden de 2070 euro die de luchtvering met instelbare schokdemping extra kost, lekker in onze zak houden. Zeker in vergelijking met de Hyundai en de Land Rover: ook al beschikken deze auto’s niet over adaptieve schokdempers, zowel ‘leeg’ als tot de nok toe beladen, zijn hun onderstellen comfortabeler afgeveerd dan die van de BMW X3 en de Volvo XC60.



Het lekkerst zit je in de Volvo



In de X3 wordt extra comfort geboden door de sportstoelen, die met hun verstelbare zijwangen nauwkeurig op je lichaamsbouw afgesteld kunnen worden. De stoelen van de Hyundai bieden minder zijdelingse ondersteuning, maar op de snelweg ervaar je dat geen moment als hinderlijk. Het lekkerste zit je in de Volvo. De verstelmogelijkheden van de elektrisch bedienbare stoelen (onderdeel van de duurste Ultimate-uitvoering) zijn legio en de vulling heeft een aangename stevigheid. Ook je schouders worden voortreffelijk ondersteund. De stoelen van de Land Rover Discovery Sport zijn voor het aangename aan de smalle kant.

Concluderend kunnen we zeggen dat het comfortniveau van alle vier behoorlijk overeenkomt. De Land Rover pakt de meeste punten voor zijn veercomfort, de Volvo heeft de beste stoelen en de BMW is het stilst. In de vergelijkende test in Auto Review liggen de puntenaantallen dicht bij elkaar in het comforthoofdstuk. De BMW ligt nipt voor op de Land Rover, op een iets grotere afstand volgt de Volvo en de Hyundai sluit de rijen.

De volledige test van deze stekker-suv's staat in Auto Review 8/2022.