Waarom de Volvo XC60 opeens 7900 euro goedkoper is

De Volvo XC60 is vernieuwd. En dat merk je vooral als je achter het stuur zit en/of de prijslijst bekijkt.

Het centrale scherm van de Volvo XC60 is groter geworden. Het was 9 inch, nu is het gegroeid naar 11,2 inch. Volvo belooft bovendien een scherper display, nieuwe functies en een twee keer snellere interface. Het mooie is dat je geen nieuwe XC60 hoeft te kopen om hiervan te kunnen profiteren; wie in een Volvo vanaf bouwjaar 2020 rijdt, krijgt de nieuwe User Experience later in zijn auto via een over-the-air software-update. Behalve het grotere scherm uiteraard.

Volvo XC60 prijs (2025)

Maar de vernieuwde Volvo XC60 valt vooral op met zijn prijs. Er is een nieuwe instapper die Essential heet en 61.995 euro kost. Dat is 7900 euro goedkoper dan het vorige basismodel, de Core. Die kostte 69.895 euro. In beide gevallen gaat het om de plug-in hybride aandrijflijn T6 AWD met 350 pk. De Core werd overigens ook goedkoper en is nu te koop vanaf 65.995 euro.

Ook de T8 AWD met 455 pk daalde in prijs. Die is er voortaan vanaf 73.995 euro (Plus), dat was 76.895 euro. 2900 euro goedkoper, met hetzelfde uitrustingsniveau als voorheen.

Nieuw in het XC60-aanbod is de Business Edition, gebaseerd op de Core-uitvoering met de volgende extra's: Harman Kardon premium audio, 360 graden camera’s en de zogeheten Air Purifier die de lucht zuivert en volgens Volvo voor een 'verbeterd welzijn' zorgt. Voor de meerprijs hoef je het niet te laten, die bedraagt 1000 euro.

Comfortabeler dan ooit

Volvo zegt verder dat de XC60 comfortabeler dan ooit is, door de toepassing van extra geluidsisolatie en 'het standaard legendarische stoelcomfort'. Legendarisch is wat overdreven, maar inderdaad: Volvo weet hoe je een lekker zittende stoel maakt, de Volvo V60 heeft ook van die geweldige zetels.

Volvo XC60 wereldwijd het populairst

Het design van de XC60 is redelijk ongemoeid gelaten. Een slimme keuze van Volvo, want in 2024 beleefde de SUV zijn beste verkoopjaar sinds zijn onthulling in 2017. Inmiddels zijn er meer dan anderhalf miljoen van verkocht. Wereldwijd welteverstaan. In Nederland zijn alleen de V60 en de Volvo EX30 populairder.

We zien net als bij de opgefriste Volvo XC90 een nieuwe grille met de laatste trend in autoland, diagonale spijlen (jakkie). Verder zijn er nieuwe carrosseriekleuren: Forest Lake, Aurora Silver en het prachtige diep donkerrode Mulberry Red waarin ook de Volvo EX90 leverbaar is. Voor het interieur kun je kiezen uit nieuwe designs. De draadloze telefoonoplader is verbeterd en de bekerhouders zijn opnieuw vormgegeven.

