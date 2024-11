Tests

De elektrische EX90 stond al klaar om de Volvo XC90 op te volgen. Totdat Volvo zijn elektro-ambities bijstelde en het oude topmodel een spoedfacelift gaf. Is de XC90 nog bijdetijds genoeg?



Wat is opvallend aan de Volvo XC90 T8 Plug-in Hybrid (2024)?

En profil zal niemand opvallen dat de Volvo XC90 is vernieuwd, maar de wijzigingen aan de voorkant kunnen niemand ontgaan. Zo lopen de spijlen van de grille aan weerszijden van het klassieke Volvo-logo twee verschillende richtingen op. Dat is even wennen, maar het stoort niet.



Verder kijkt de XC90 iets gemener uit z'n koplampen die nu doorlopen tot in de grille. Ook de voorbumper ontkwam niet aan aan het mes van Volvo's plastisch chirurgen en heeft nu een half elliptische ondergrille en staande luchtinlaten aan weerszijden.

De achterlichten zijn eveneens licht aangepast, maar het vergt een doctoraat in de Volvologie om de exacte verschillen met de vorige XC90 te spotten. Geen schreeuwerige updates, maar kleine verbeteringen die het model fris houden.



De inwendige wijzigingen aan de Volvo XC90 zijn eveneens subtiel van aard. Smallere luchtroosters, een aantal nieuwe materialen en een aangepaste sfeerverlichting zorgen voor een iets modernere aanblik. In

praktische zin waarderen we de handiger plek voor de draadloze telefoonoplader en het grotere infotainmentscherm. En behalve dat de diameter is gegroeid van 9 naar 11,2 inch, heeft het in de XC90 nu ook

Google als basis, net zoal in de EX30 en EX90.

Onderhuids combineert de XC90 T8 nog steeds een tweeliter viercilinder met een elektromotor, goed voor 455 pk en 709 Nm. Die aanzienlijke power wordt zoals vanouds via alle vier wielen richting het asfalt gestuurd. Het elektrische rijbereik bedraagt 70 kilometer.



2. Wat is goed aan de Volvo XC90 T8 Plug-in Hybrid (2024)?

Het comfort is een sterk punt van de Volvo XC90 T8 Plug in Hybrid. Het onderstel van de testauto met optionele luchtvering strijkt de meeste oneffenheden netjes glad. Zeker als je meestal over Nederlandse wegen rijdt, zul je hier zelden klachten over hebben. Het interieur ademt Scandinavische luxe met hoogwaardig houtfineer en subtiele aluminium accenten. Het zorgt voor een aangename, rustgevende sfeer.



De stoelen zijn een sterke troef van de Volvo XC90: heerlijk comfortabel en met uitstekende ondersteuning, mede dankzij de uitschuifbare zitting. Deze auto is je ideale bondgenoot voor lange reizen met het hele gezin.

Volgens de officiële cijfers zou de XC90 T8, slechts 1,2 tot 1,3 liter benzine per 100 kilometer moeten nippen - evenveel als vóór de facelift. Dat komt in het ongunstigste geval overeen met een verbruik van 1 liter per 76,9 kilometer.

Na twee afwisselende testritten, scoren wij 5,4 liter per 100 kilometer, oftewel 1 op 18,5. Dan kun je zeggen dat het verbruik tegenvalt, maar voor een auto ter grootte van een flatgebouw en met het gewicht van een olietanker, is het eigenlijk wel prima. Wel hebben we ons, op een paar sprintjes na, keurig aan de strenge Zweedse snelheidslimieten gehouden. Want in het Scandinavische land wonen meer flitspalen dan mensen.



3. Wat kan beter aan de Volvo XC90 T8 Plug-in Hybrid?

Niet alles is perfect aan de XC90 T8. Het interieur biedt ruimte voor zeven personen, maar de achterste twee stoelen zijn alleen geschikt voor kinderen of zeer lenige, niet al te grote volwassenen. De prominente middentunnel biedt onderdak aan het accupakket, maar beperkt ook de beenruimte op de tweede zitrij.

Het elektrische rijbereik van 70 kilometer is eigenlijk niet meer van deze tijd. Zelfs een compacte plug-in hybride als de Volkswagen Golf haalt ruim 100 elektrische kilometers op één acculading.



Hoewel hij indrukwekkende sprints neerzet, is het brommerige viercilindergeluid daarbij een storende noot. Niet dat het motorlawaai voor je tuitende oren bezorgt, maar het past gewoon niet bij de verder zenachtige sfeer die er normaal aan boord heerst. Ook voelen we tijdens maximaal accelereren meer aandrijfkrachten in het stuur dan verwacht.



Snelle, bochtige trajecten zijn nog steeds niet het ding van de XC90. Al blijft het ziehier-komt-de-stoomboot-gevoel dat je in de eerste XC90 vaak had, gelukkig achterwege. Daarnaast merkten we dat de luchtvering het lastig had met een weg waarop de vorstschadeplekken elkaar onregelmatig opvolgden. En dat terwijl een oud stadsstraatje met kinderkopjes juist overtuigend werd genomen.



4. Wat is de prijs van de Volvo XC90 T8 Plug-in Hybrid (2024)?

De vernieuwde Volvo XC90 T8 Plug-in Hybrid is al beschikbaar in Nederland en heeft een vanafprijs van 93.495 euro. Hiermee is hij prijstechnisch aantrekkelijker dan veel concurrenten, die al gauw 10.000 tot 20.000 euro duurder zijn. Dat komt deels door de lage bpm op plug-in hybrides in Nederland. De mild hybride variant van de XC90 komt vanwege de relatief hoge bpm niet naar Nederland.

5. Wat vind ikzelf van de Volvo XC90 T8 Plug-in Hybrid?

De Volvo XC90 T8 Plug-in Hybrid biedt een sterke mix van comfort, luxe en praktische bruikbaarheid, hoewel de claim van 'zevenzitter' wat optimistisch is. De facelift is bescheiden, maar effectief, en de prijsstelling is gunstiger dan bij veel concurrenten. Ik begrijp dan ook goed dat mensen die een ruime, comfortabele en relatief zuinige SUV zoeken, voor de XC90 gaan. Hij heeft een premium uitstraling zonder poenig te zijn en biedt een fijn lange-afstandscomfort. Al kun je de kids er natuurlijk ook uitstootvrij mee naar school of voetbal - sorry - hockey brengen. Kan meteen die stomme elektrische bakfiets de deur uit ...