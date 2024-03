SUV-TEST: Waarom de Volvo XC90 onterecht zijn glans verloor

Tests

In Nederland was de Volvo XC90 vele jaren de bestverkochte grote suv, maar de BMW X5 heeft de koppositie overgenomen. Zelfs de Porsche Cayenne is hem voorbijgeslopen. Hoe terecht is dat? De XC90 treedt in deze test aan als plug-in hybride en neemt het op tegen twee stekkerloze Duitse zescilinders.



In dit vergelijk lichten we vier onderwerpen uit: ruimte, veiligheid, kosten en klimaat. De Volvo XC90 Recharge T8 AWD treedt aan tegen het basismodel van de Porsche Cayenne en de BMW X5 xDrive40i.



Volvo XC90 met zeven zitplaatsen

Alle drie de suv's zijn bijna 5 meter lang. Maar in de praktijk heb je vooral last van hun breedte, bijvoorbeeld in een krappe parkeergarage of bij wegwerkzaamheden. Dit drietal voelt zich beter thuis tussen de vrachtwagens op de rechterrijstrook. Als enige heeft de Volvo XC90 zeven zitplaatsen - standaard zelfs.

De hoekige carrosserie, de grote ramen en het panoramadak geven een ruimtegevoel dat je in andere moderne auto's zelden aantreft. Dat dak snoept voor de achterpassagiers wel enkele centimeters van de hoofdruimte af, maar er blijft genoeg over om comfortabel te kunnen zitten. Helemaal achterin, op de derde zitrij, zit je niet voor je lol. Maar da's logisch, zou orakel Cruijff zeggen.



Veilige Volvo



Gebruik je het achterste bankje niet, dan kun je hem in de vloer van de bagageruimte laten verdwijnen. Het zicht rondom is relatief goed, dankzij de genoemde grote ruiten en de met een druk op de knop neerklapbare hoofdsteunen achter.

Ondanks zijn hoge leeftijd (negen jaar!) is de veiligheidsuitrusting van de XC90 ook naar huidige maatstaven nog omvangrijk. Het navigatiesysteem werkt met Google-techniek. De bediening is eenvoudig en navigatie via Google Maps is even vertrouwd als het Haagse hopje dat je altijd bij je oma kreeg op zondagmiddag. Muziekliefhebbers raden we aan de optionele Bowers & Wilkins-installatie te bestellen; het geluid is magistraal.



BMW X5: 7 zitplaatsen tegen meerprijs



Ook de BMW X5 kan met twee extra zitplaatsen worden uitgerust, al moet je daar extra voor betalen. Onze testauto heeft deze optie niet aan boord. In vergelijking met de Volvo zit je meer in de auto geïntegreerd en voorin heb je in alle richtingen veel ruimte. Achterin biedt de X5 de minste knieruimte, maar het gaat te ver om hem krap te noemen.

Een typisch X5-geintje is de gedeelde achterklep, waarachter een grote en praktische bagageruimte schuilgaat. De afwerking is boven elke twijfel verheven, de bediening van het multimediasysteem met zijn vele submenu's is dat bepaald niet. Al wen je eraan en kan de voortreffelijk werkende spraakbediening veel van je wensen vervullen.



Porsche Cayenne trekgewicht



Ook in de wat minder hoge Porsche Cayenne heb je geen ruimtegebrek. Het is eerder een gevoel dat je dwarszit: kleine ruiten, donkere materialen en geïntegreerde hoofdsteunen zorgen voor een, eh, intieme sfeer. De bediening is eenvoudiger dan die van de Volvo en BMW, mede dankzij fysieke knoppen.

Hoe vriendelijk je de Porsche-verkoper ook aankijkt, zeven zitplaatsen zijn niet leverbaar voor de Cayenne. De verkoopmedewerker zal je troosten met een verschuifbare achterbank met verstelbare rugleuning. Daarmee is de Cayenne de meest praktische Porsche die te koop is. Ook het maximale laadvermogen en trekgewicht (3,5 ton) zijn royaal. De X5 kan eveneens een aanhanger van 3,5 ton trekken, de Volvo houdt het voor gezien bij 2,4 ton.

De tildrempel is in alle drie de auto's weliswaar hoog, maar daar kan iets aan worden gedaan. Als je het onderstel met luchtvering enkele centimeters verlaagt, kun je alsnog zonder veel problemen je zware koffer in de bagageruimte zwiepen.

Prijs Porsche Cayenne: even slikken

Mocht je je nog niet in de prijzen hebben verdiept en aangenaam verrast zijn door het optreden van de Porsche Cayenne tot nu toe, verslik je dan niet in je koffie. Want Porsche vraagt een enorm bedrag voor zijn instap-Cayenne. De basisprijs is met 158.400 euro al veel hoger dan die van de andere twee auto's.

Daarbij is een kanttekening op zijn plaats, want de Cayenne is er ook als plug-in hybride, net als de Volvo. En dan betaal je vanwege de veel lagere theoretische CO2-uitstoot 114.100 euro (Cayenne E-Hybrid); een aanzienlijk verschil.



Prijs BMW X5 xDrive40i

Voor de BMW X5 xDrive40i vraagt BMW 116.098 euro. Alleen de Volvo-verkoper is tevreden met een bedrag met minder dan vijf nullen; de XC90 Recharge T8 AWD kost 92.195 euro.



In bijna alle opzichten is de Volvo het meest vriendelijk voor je portemonnee; je bent het minste geld kwijt aan brandstof en in 2024 krijgen PHEV's van de Belastingdienst nog korting op de wegenbelasting. Volvo is heer en meester in dit hoofdstuk, want ook zijn garantievoorwaarden zijn gunstiger. De Cayenne heeft hier werkelijk niets in te brengen en dat heeft grote gevolgen voor de eindrangschikking.



Conclusie

De Volvo XC90 en BMW X5 zijn wat ruimer dan de Porsche Cayenne. Wie een 7-zits auto zoekt, zal zich bij Volvo thuis voelen, want de Zweden rekenen er geen meerprijs voor. Dat doen ze wel bij de BMW-dealer, terwijl je het bij Porsche altijd moet doen met vijf zitplaatsen. Qua veiligheidsuitrusting zijn deze drie auto's zo'n beetje het non plus ultra; er is weinig te wensen over.



Kijken we naar de kosten, dan is de Volvo XC90 het goedkoopst en de Cayenne veruit het duurst. Dat is te wijten aan zijn dorstige zescilinder; de Cayenne E-Hybrid plug-in hybrid is aanzienlijk minder duur. Al met al is de Volvo XC90 ondanks zijn eerbiedwaardige leeftijd nog altijd een relatief betaalbare, ruime en veilig rijdende auto.



