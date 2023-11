Met deze tweedehands suv's en crossovers heb je nét even iets anders: van 12.000 tot 40.000 euro

Dat suv's populair zijn, is ook goed te zien aan het occasion­aanbod. In 2018 werden op Marktplaats.nl nog geen 90.000 suv's aangeboden, in 2022 was het aantal suv's op de verkoopsite gestegen tot bijna 425.000. In dit artikel komen een paar van de populairste modellen voorbij, maar we tippen ook een betaalbare outsider.

Over de vraag wat de allereerste suv was, lopen de meningen uiteen. Maar dat de Range Rover en de Jeep Wagoneer een grote rol hebben gespeeld in de ontstaansgeschiedenis van de soft­roader, is zeker. Vlak ook de Suzuki Vitara (1988), Toyota Funcruiser (1994) en Nissan Qashqai (2007) niet uit. Die brachten – zij het met de nodige vertraging – een hele reeks compacte soortgenoten op gang.



Meer occasiontips ontvangen? Meld je aan voor de gratis nieuwsbrief.



Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Tip Nog niet klaar voor de overstap naar elektrisch rijden? Met Private Lease stap je al vanaf €279,- p/m in de iconische Fiat 500 Hybrid.

Waar komt die liefde voor de suv vandaan?



En of je het nu leuk vindt of niet, suv's zijn niet meer uit ons straatbeeld weg te denken. Dat is niet omdat ze zo lekker zuinig of licht zijn. Best gek eigenlijk, zeker in het nuchtere Nederland, waar de brandstofprijzen en de wegenbelasting torenhoog zijn. Waar komt die blinde liefde voor de suv vandaan? Want er moet wel sprake zijn van liefde, als de objectieve voordelen op drie ­vingers van één hand te tellen zijn. Want suv's worden dan wel geroemd om hun comfortabele instap, de hoge zit en het goede zicht, maar daar staan ook nadelen tegenover.

Suv's zijn relatief zwaar en onzuinig



Het belangrijkste minpunt van suv's is dat ze je op hogere kosten jagen voor benzine en wegenbelasting. En hoe zit het met de ruimte van suv's? Op dat punt scoren ze niet altijd beter dan een station­wagon. En over goed zicht gesproken: door al die hoge suv's zien andere verkeersdeelnemers juist ­minder goed wat zich verderop afspeelt.



Zijn suv's veilig?



Veel mensen voelen zich misschien safer in hun suv, maar ook dat zit meer tussen de oren dan in de Euro NCAP-­scores. Terwijl kwetsbare ­verkeersdeelnemers juist meer gevaar lopen bij een aanrijding met een suv. Nee, niet iedere suv-rijder zal het willen ­toe­geven, maar veel mensen kiezen hun hoog-op-de-wielen-model vooral vanwege de looks. Sommige psychologen gaan nog veel verder dan dat. Zij beweren dat mensen een suv kopen om hun welvaart te showen en 'omdat ze vanuit hun hoge ­zit­positie letterlijk én figuurlijk kunnen neerkijken op anderen'. Waarvan akte ...

Wat zijn de populairste tweedehands suv's?

Hoelang de populariteit van suv's nog duurt, is onzeker. Wel zien we dat ze onder druk van uitstoot- en stroomlijneisen en hoge brandstofprijzen langzamerhand iets lager worden. Ondanks alle nadelen, blijft de vraag naar suv's groot. Op Marktplaats.nl wordt het meest gezocht naar deze tien suv's:

1. Volkswagen Tiguan; 2. Nissan Qashqai; 3. BMW X5; 4. Volvo XC90; 5. Porsche ­Cayenne; 6. Audi Q5; 7. Audi Q3; 8. Volks­wagen T-Roc; 9. BMW X3; 10. Kia Sportage. Ben je in de markt voor één van deze ­bestsellers? We laten je in dit artikel een aantal aantrekkelijke voorbeelden zien, en vermelden de voors en tegens. Omdat we van deze pagina's geen over­wegend peperduur Duits premiumfeestje willen maken, zetten we ook een betaalbare outsider in het zonnetje.

Volkswagen T-Roc R - 2020 - 78.364 km - € 39.495





Hoe kan het toch dat je de leukste compacte suv die wij ooit hebben gereden, bijna nooit ziet? Nou, misschien doordat de Volkswagen T-Roc R nieuw zo'n 55.000 euro kostte. Wilde je er zo'n begeerlijk setje brulpijpen van de firma Akrapoviç bij, dan moest je nog 3700 euro extra uit je spaarvarken pulken. Voordat we achter het stuur kropen van de T-Roc R, waren we licht sceptisch, maar dat was snel over.

Het slaat natuurlijk nergens op: 300 pk in een compacte, opgehoogde gezinsauto. Maar dat maakt de T-Roc R juist zo leuk, niet alleen in rechte lijn, maar zeker ook in bochten. Dat het onderstel in de Race-modus soms je schoen­veters uit de strik haalt, is niet eens erg. Alleen krijg je binnenin wel érg veel plastic voor je geld. Dit geïmporteerde exemplaar uit 2020 kost nog bijna 40 mille, maar er zit wel 12 maanden garantie op. We zouden de onderhoudshistorie en het schadeverleden wel even checken, maar dan kan de lol beginnen! Hoeft 300 pk van jpu niet zo nodig? Dan zijn er op Marktplaats genoeg modalere tweedehands exemplaren van de Volkswagen T-Roc te vinden.



+ Puike prestaties, bakken rijplezier

- Je wordt penvriend met het CJIB

Volvo XC90 T8 Twin Engine AWD - 2015 - 188.437 km - € 39.950

Aan goedkope Volvo's XC90 geen gebrek op Marktplaats. Onder de 5000 euro vind je tientallen exemplaren van de ­eerste generatie met 300.000 tot meer dan 700.000 kilometer op de teller. Wij bedanken even voor de eer, want meestal gaat het om auto's met veel achterstallig onderhoud, bovendien drinken ze benzine alsof het gratis leidingwater is. ­

Liever gaan we voor een modernere tweedehands Volvo XC90, met een ­zuinige doch krachtige plug-in hybride-aandrijflijn. Ook daarvan staan er honderden te koop. Kennelijk zijn er in dit zuinige land heel veel mensen die paardrijden of speedbootje varen en een dikke trailertrekker nodig hebben ... Gezien de complexe aandrijflijn zouden we wel een auto met een degelijke garantie zoeken, zoals deze XC90 T8. Hij staat bij een Volvo-dealer en verrast aan de binnenkant met een smaakvol interieur van crèmekleurig leer en lichte houtaccenten. Hoe Zweeds wil je het hebben? Let op, de wegenbelasting gaat vanaf 2025 flink omhoog!

+ Potentieel zuinig en toch snel, 7 zitplaatsen

- Onhandig groot, en zo voelt-ie ook

Nissan Qashqai 1.3 DIG-T aut. - 2020 - 137.055 km - € 20.944

Toen de tweede generatie van de Nissan Qashqai in 2017 werd gefacelift, was het in Nederland nog altijd de bestverkochte suv in zijn klasse. Tegenwoordig moet deze crossover-pionier minstens zes klassegenoten voor zich ­dulden. Dat doet niks af aan de kwaliteiten van een tweedehands Nissan Qashqai. Zeker niet in het geval van dit 160 pk sterke exemplaar uit 2020. Een belangrijk pluspunt ten opzichte van de pre-­faceliftversie is de fijne en betrouwbare 1,3-liter ­turbomotor. Een viercilinder die bijvoorbeeld ook in de Mercedes C-klasse hangt.

Daarnaast zijn de interieurmaterialen erop vooruit­gegaan en werd het infotainmentsysteem gemoderniseerd. Pas vanaf 2020 kreeg de Qashqai Android Auto en Apple ­CarPlay. Een uitgebreid veiligheidspakket met 360-graden camera, een navigatiesysteem en hill start assist waren wel vanaf 2017 leverbaar en deze Qashqai Connecta heeft het allemaal. De auto is mooi stil en behoorlijk ruim. Bovendien is de 7-traps automaat met dubbele koppeling degelijker dan de oude cvt. Spannend? Nee, maar wel een uiterst prettige suv.

+ Compleet uitgeruste en betrouwbare allrounder

- Tikje saai, niet zo zuinig

Audi Q5 2.0 TFSI Quattro S tronic - 2017 - 98.600 km - € 34.950

Grappig; nieuw was en is de Volvo XC60 veel populairder dan de Audi Q5. Maar de Audi Q5 is als occasion weer favoriet onder Nederlanders. Aan de kennismaking met deze generatie van de Q5 bewaren we zoete herinneringen. We reden de auto in een mooie kleur groen in een verre uithoek van Mexico. Het desolate landschap met imposante rotspartijen en reuzencactussen was een prachtig decor, voor een fijne auto. Op onverhard wegdek bewezen de vierwiel­aandrijving en luchtvering dat ze veel meer aankonden dan het beschaafde mooiboy-uiterlijk van de Q5 suggereert.

Op asfalt viel bij het wegrijden op dat de transmissie met dubbele koppeling soms wat nukkig reageert. De besturing vonden we bij het insturen van krappe bochten wat onnatuurlijk aanvoelen. Het zijn details op een verder smetteloos blazoen. Net als de Audi A4 van de B9-generatie is deze Q5 behoorlijk betrouwbaar. Ook oogt-ie nog altijd actueel. Jammer dat ze in Nederland bijna allemaal grijs of zwart zijn. No niet deze mooie blauwe. Het bruin-met zwarte interieur vinden we dan wel weer wat somber, maar we zouden hem er niet om laten staan.

+ Beschaafde verschijning, behoorlijk snel, afwerking



- S-tronic soms nukkig, onnatuurlijke besturing

Opel Karl Rocks 1.0 - 2018 - 37.415 km - € 11.940

Nee, de tweedehands Opel Karl Rocks staat niet in de ranglijst met tien populairste suv's van Marktplaats. Maar hij heeft wel ­degelijk suv-trekjes én hij is lekker betaalbaar. Dit frisse exemplaar kost maar iets meer dan de helft van een nieuwe Toyota Aygo X, ook zo'n stoer karretje. Oké, hij staat op kleine 14-inch wielen, maar die vinden we eigenlijk mooier dan de 17-inch stalen exemplaren met plastic schaamdeksels van de goedkoopste Aygo's X.

En kijk eens: er zit zowaar een multimediascherm in deze Karl Rocks. Daarvoor moet je bij de Aygo X fors bijbetalen! Concentreer je in de showroom vooral op dat scherm en de stoere exterieurdetails. Dan zie je de ... eh ... nogal smaak­gevoelige blauwe bekleding met honing­raat­motief tenminste niet. 'Favo' noemde Opel het, maar het is niet ons lievelingsstofje. Overigens is de Karl bijna net zo betrouwbaar als een Japanner, want het is een incognito Koreaan.

+ Betaalbaar alternatief voor Toyota Aygo X

- Geen 17-inch wielen, smaakgevoelige bekleding

Zit jouw favoriete suv niet bij onze Marktplaats-selectie? In Auto Review 11/2023 tippen we nog 5 auto's.