Volvo V60 Plug-in Hybrid test: waarom het nu of nooit is

We gingen op reis met de pas opgewaardeerde Volvo V60 Plug-in Hybrid en werden met enige regelmaat overvallen door een ‘nu of nooit’-gevoel.

De vraag naar de SUV-modellen van Volvo is in Groot-Brittannië zo groot dat de V60 en V90 hier uit de showroom zijn verdwenen. In Nederland hoeven we ons geen zorgen te maken, verzekerde een Volvo-woordvoerder ons. Toch voelde het een beetje als ‘nu of nooit’ toen we de Volvo V60 T6 AWD Plug-in Hybrid voor een test ophaalden. Er gebeuren immers wel gekkere dingen; wie had nou gedacht dat Ford een streep zou zetten door de Fiesta en de Focus?

De verkoopcijfers van de Volvo V60 stellen ons wat gerust. In de eerste vier maanden van 2024 registreerden de landelijke Volvo-dealers 1464 exemplaren, tegenover 1292 exemplaren van de Volvo XC60. De 'Estate' wint het dus van de SUV; waar kom je dat nou nog tegen?

De Volvo V60 PHEV kreeg onlangs een update, waarbij de elektrische actieradius werd vergroot tot 88 kilometer. De accucapaciteit van 18,8 kWh bleef gelijk. De 2-fasen boordlader met 6,4 kW laadvermogen is wel nieuw en zorgt ervoor dat het accupakket in drie uur weer vol zit.

Volvo houdt voet bij stuk

Ook wat betreft de zalige 2,0-liter turbobenzinemotor met 253 pk dachten we: het is nu of nooit. Volvo biedt per 2030 alleen volledig elektrische auto’s aan. Hiermee komt een einde aan een tijdperk van roemruchte Volvo-motoren met turbo. En waar andere merken zachtjes beginnen terug te krabbelen vanwege ongunstige EV-omstandigheden (zoals het gebrek aan subsidie), houdt Volvo voet bij stuk. Wie nog niet toe is aan een EV en toch in een nieuwe Volvo wil rijden, moet nu zijn strategie bepalen.



Aardige verbruikscijfers

De Volvo V60 Plug-in Hybrid voelt zo goed aan dat hij het zeker weten veel langer volhoudt dan tot 2030. En wie net als wij regelmatig plugt, scoort ook nog eens aardige verbruikscijfers. En geloof ons: dat ga je doen. Want vooral op zijn elektromotor rijdt de V60 zo rustgevend dat je elke laadkans met beide handen aangrijpt. Prettige bijkomstigheid is dat je het gemiddelde benzineverbruik in het digitale instrumentarium zachtjes ziet dalen. Op een gegeven moment gaf de boordcomputer 5,2 l/100 km aan, wat heel netjes is voor zo’n forse auto. Al is de stroom die wordt verbruikt natuurlijk niet gratis.

Pauze? Moet dat?

Ongeacht of de batterij vol is of niet: de Volvo V60 rijdt zo onverstoorbaar en comfortabel dat je alleen om de twee uur een rustpauze neemt omdat je ergens gelezen hebt dat de ANWB dit adviseert. We hielden het veel langer vol achter het stuur, niet in de laatste plaats vanwege de speciale contourstoelen (sportstoelen) die werkelijk geweldig zitten.

Je komt met 350 pk nooit vermogen tekort en met 180 km/u over de Duitse snelwegen voelde aan als een gangetje van 100 km/h over de A2. Het is dat de V60 niet harder kan (vanwege veiligheid vindt Volvo een top van 180 km/u welletjes), maar je voelt dat de auto tot veel meer in staat is. Er rest maar één vraag: wat is de toegevoegde waarde van de T8 met 455 pk nog?

Volvo V60 Plug-in Hybrid test conclusie

Volvo blijft in Nederland stationwagons leveren. Gelukkig maar, want de Volvo V60 is een beer van een stationwagon. Met voldoende ruimte, een geweldige wegligging en een fraai design. Tijdloos ook en dat komt goed uit, want de auto voelt aan alsof hij voor de eeuwigheid gebouwd is. Dat je ook elektrisch kunt rijden, maakt hem extra toekomstbestendig.