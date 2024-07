Volvo EX30 en EX40 zijn populair, maar halen het niet bij deze oude Volvo's

Nieuws

Volvo draait wereldwijd als een tierelier en ook in Nederland noteren de Volvo-verkopers recordcijfers. Toch zijn de succesvolle Volvo EX30 en XC/EX40 lang niet zo populair als sommige voorgangers van de afgelopen 40 jaar.

Nederlanders staan niet bekend om hun chauvinisme. tenminste, zolang het niet om voetbal gaat. En ... Volvo's! Want kijken we naar de Volvo's die de afgelopen 40 jaar in Nederland het meest werden verkocht, dan gaan de in Born gebouwde modellen fier aan kop. Of komt dat vooral omdat Nederlandse Volvo's kleiner en dus goedkoper waren dan de Zweedse broedermodellen?



1. Volvo 300-serie (1976-1992)



124.327 stuks*

Wat is zo sexy als je oudtante in korte broek en kostte 10 jaar terug niet meer dan een krat bier en een zak borrelnootjes? Juist, een Volvo 340. Of beter: een 300-serie. ­Ontwikkeld als Daf 77 en in Born gebouwd als Volvo 343, oogstte deze bestseller eerst weinig succes. Kritiek was er des te meer. Met de 70 pk sterke 1,4-liter Renault-motor en de standaard Variomatic, waren de prestaties van de looiige hatchback mager. Terwijl de prijs juist hoog was.

De ommekeer kwam in 1978 met de komst van de hand­geschakelde versnellingsbak. Vervolgens zorgden allerlei updates en vernieuwingen ervoor dat verkoopcijfers op peil bleven. We noemen de introductie van een vijfdeurs versie, grotere motoren (1.7 en 2.0), diesels, diverse facelifts en zelfs een sedanvariant. Behalve in eigen land, was de 300-serie ook in Groot-Brittannië een bestseller. Ondanks de introductie van de 115 pk sterke 360, die net zo snel was als een Volkswagen Golf II GTI 8V, raakte Volvo's 300-serie zijn bejaardenimago nooit kwijt. Tegenwoordig is een Volvo 340/360 een leuke Nederlandse antiheld, die helaas wel meer kost dan een paar grijpstuivers.



* Vanaf 1983.

2. Volvo 400-serie (1985-1997)



97.338 stuks

Ook de carrière van de Volvo 400-serie begon stroef, met de sportief ogende en dure Volvo 480. De power viel tegen, evenals de betrouwbaarheid. De Volvo 480 was de voorloper van de modale Volvo 440, die vanaf 1987 de Volvo 340 stapsgewijs verdrong. Maar de 400-serie was meer dan alleen de opvolger van de 340. Het was ook Volvo’s eerste modelserie met voorwielaandrijving en dwars geplaatste motor. Tegelijkertijd was deze Nederlandse Volvo dynamischer dan de 340, zeker met de turbomotor van 120 pk. Dat zorgde voor een jeugdiger imago.

De wat meer behoudende Volvisten kwamen vanaf 1989 aan hun trekken met een sedanversie, de Volvo 460. In 1993 kreeg de 440/460 een modernere neus à la 850, desondanks werd het Nederlandse verkoopcijfer van 1992 (dik 15.000) nooit meer gehaald. De meeste Volvo's uit de 400-serie zijn helaas weggeroest. Op Marktplaats vinden we ruim een handvol Volvo's 480, in prijs variërend van 1500 tot 24.000 euro (!). Tweedehands Volvo's 440 en 460 zijn nauwelijks meer te vinden.



3. Volvo S40/V40 (1996-2003)



78.729 stuks

Net als de 400-serie, was de Volvo S40/V40 een belangrijke auto voor het merk. Het was de eerste Volvo die na 30 jaar definitief afscheid nam van de traditionele blokkendoosdesigntaal. Oorspronkelijk wilde Volvo de modellen trouwens S4 en F4 noemen, maar S4 mocht niet van Audi. Volvo dacht dit te tackelen door een nul achter de modelnamen te plaatsen, maar Ferrari maakte weer bezwaar tegen ‘F40’. En dus werd het S (sedan) en V (versatility) 40.

Met diverse facelifts hield het duo het bijna acht jaar vol, waarin het meer dan 78.000 keer werd verkocht. De Mitsubishi Carisma, die op dezelfde technische leest geschoeid was en ook in Born van de band liep, haalde niet eens de helft van dat aantal. Ben je op zoek naar een betrouwbare en betaalbare auto, die niet superzuinig hoeft te zijn? Dan past een tweedehands Volvo S40/V40 al snel in het plaatje.



4. Volvo V40 (2012-2020)



57.207 stuks

Van een lifestyle-wagon veranderde de Volvo V40 in 2012 in een hatchback, die het moest opnemen tegen de Volkswagen Golf, de Mercedes A-klasse en de BMW 1-serie. De compacte Volvo werd inmiddels ook niet meer in Born gebouwd, maar in Gent. Dat maakte niet uit voor z’n populariteit in Nederland. Vooral tussen 2012 en 2014, toen de bijtellingsgunstige V40 D4 met 190 pk furore maakte onder leaserijders, gingen de V40’s als warme broodjes.

De Volvo V40 reed best dynamisch en de ­laatste jaren was-ie gunstig geprijsd. Occasion­kopers zijn erg blij met de betrouwbaarheid van de compacte Zweed, al is de 1,6-liter D2 geen aanrader. Knoop je dat in je oren en is ruimte geen topprioriteit, dan doe je met een tweedehands Volvo V40 van deze generatie niet snel een miskoop.



5. Volvo S40/V50 (2004-2012)



49.971 stuks

De opvolgers van de Nederlandse S40/V40 heetten Volvo S40/V50 en werden vanaf 2004 in Gent gebouwd. Het compacte, dynamische stel deelde veel ondersteltechniek met de Ford Focus en ook de viercilinder benzinemotoren waren van Ford afkomstig. De viercilinder diesels waren ontwikkeld door PSA. Voor de diehard merkfans zaten er gelukkig ook nog echte vijfcilinder Volvo-motoren in het programma. Nadeel was hun onmatige benzinedorst.

Topper was de 230 pk sterke T5, tegen meerprijs verkrijgbaar met All Wheel Drive. De D5-motor met 180 pk versloeg zijn viercilinder dieselbroertjes niet alleen met veel betere prestaties, maar ook op het gebied van betrouwbaarheid. In de Volvo S40/V50 debuteerde Volvo’s ‘zwevende’ middenconsole, bovendien waren dit de eerste Volvo’s met dodehoekwaarschuwing (BLIS). De keus aan gebruikte Volvo's S40/V50 is best groot. Daarvan zijn de meest begeerlijke T5-modellen nog flink aan de prijs.



6. Volvo XC40/EX40/EC40 (2018-nu)

46.862 stuks

Nederlanders hebben een zwak voor SUV’s van Volvo. Dat geldt voor zowel de XC90 als de XC60, maar de Volvo XC40 spant de kroon. Al sinds zijn debuut is-ie boven in de ­verkooplijsten te vinden. De komst van de EX30 schijnt hem nauwelijks te deren; ook in 2024 doet de XC40 mee in de top. En dan te bedenken dat het aantal aandrijflijnen flink is ingeperkt.

Voorheen kon je de XC40 nog met een keur aan diesel- en benzinemotoren bestellen, tegenwoordig gaat de keus nog tussen twee mild hybride benzineversies (163 of 197 pk) en drie elektrische varianten (238 tot 427 pk). Al heet-ie daarmee sinds kort EX40. En dan heb je natuurlijk nog de elektrische coupé­versie: de EC40. Op weg naar de 60.000 stuks?



7. Volvo S/V60 (2010-2018)



42.706 stuks

De eerste Volvo V60 was met zijn schuin aflopende ­achterkant meer een lifestyle-wagon en minder praktisch dan zijn opvolger die nog steeds te koop is. Toch werd de oude Volvo V60 veel beter verkocht. Vooral tussen 2013 en 2015, toen zakelijke rijders voor een habbekrats in de loodzware, maar krachtige Volvo V60 PHEV konden rijden.

De plug-in hybride combineerde een dikke vijfcilinder diesel met een elektromotor en was heel zuinig. Ten­minste, als de bestuurder de moeite nam de laadkabel uit het cellofaan te halen. Verreweg de begeerlijkste Volvo V60 is een smurfblauwe T6 Pole­star met de 350 pk sterke zes-in-lijn overdwars in de neus. De sedanversie S60 vervulde een marginale rol in de verkooplijsten. Ook op de tweedehandsmarkt domineert de V60. Ook hier geldt dat de auto's met de mooiste specs niet goedkoop zijn.



8. Volvo V70/XC70 (2000-2007)



38.655 stuks

Van alle Volvo's V70 samen werden tussen 2000 en 2017 bijna 80.000 exemplaren verkocht, maar als we eerlijk zijn en de afzonderlijke generaties bekijken, springt de V70 N eruit. Deze versie volgde in 2000 de Volvo V70 Classic op, feitelijk een gefacelifte Volvo 850 Estate. Anders dan bij zijn op­­volger, had het succes van de V70 N niks te maken met bijtellingsgunstige versies, maar des te meer met het debuut van Volvo’s eerste eigen, ijzersterke (vijfcilinder) dieselmotor, de D5.

Alle V70 N-­motoren waren vijfcilinders, met de 300 pk sterke 2,5-liter in de V70R (AWD) als topper. Daarnaast bood de Volvo V70 nog de spreekwoordelijke Volvo-­ruimte. Tenminste ... in de kofferbak. De beenruimte achterin valt juist wat tegen voor zo'n forse auto. Met het juiste onderhoud gaat deze Volvo bijzonder lang mee. Geen wonder dat tweedehands Volvo's V70 van deze generatie populair zijn als youngtimer.



9. Volvo V70/XC70 (2007-2018)



30.995 stuks

De derde generatie V70 groeide in alle richtingen ten opzichte van zijn voorganger. Dat resulteerde in een 90 liter grotere kofferbak en de achter­passagiers hadden meer bewegingsruimte. Andere belangrijke nieuwtjes waren diverse ­veilig­heidssystemen, waaronder adaptieve cruise­control. En terwijl de eerdere V70’s ­uit­sluitend met vijfcilinders leverbaar waren, ­stonden er van deze versie ook zes- en viercilinders in de prijslijst.

Motorisch hoogtepunt was de 3.0 T6 met 304 pk, maar juist de meest geknepen motor, een 1,6-liter dieseltje van PSA, zorgde vanwege zijn lage bij­telling voor hoge verkoopcijfers ... In 2017 ruimde de laatste V70 het veld voor de nog ruimere, maar veel minder succesvolle Volvo V90. Tweedehands is de laatste der Volvo's V70 alleen goedkoop als de weinig begeerde 1.6 diesel in de neus ligt. Maar die wil je niet.



10. Volvo 740 (1984-1992)



26.219 stuks

Zo hoekig als de 740 is eigenlijk geen enkele andere Volvo. Hij debuteerde in 1984, maar was een kopie van de zescilinder Volvo 760 die twee jaar eerder het levenslicht zag. De verwachting was dat de 740 snel de 240 zou vervangen, maar die hield het (als Estate) uiteindelijk langer vol dan zijn gedoodverfde opvolger. En eigenlijk was de Volvo 740 ook niet veel moderner dan de Volvo 240 (1975-1993). Hij had nog altijd in lengte geplaatste motoren, achterwielaandrijving en een starre achteras.

Zowel de 740 sedan als de 740 Estate werd in ons land goed verkocht en vaak voorzien van een lpg-installatie. De populairste motor was de 130 pk sterke 2.3 met injectie, de topversie was de even grote turbo­variant met 165 pk. Tweedehands Volvo's 740 zijn inmiddels vrij schaars. De tijd dat je voor relatief weinig geld een net exemplaar op de kop kon tikken, lijkt helaas over.