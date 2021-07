Test BMW iX3, Ford Mustang Mach-E en Mercedes EQC: dit is de comfortabelste grote elektrische suv

Om het comfort van de BMW iX3, de Ford Mustang Mach-E en de Mercedes EQC te beoordelen, kijken we naar de binnenruimte, het zitcomfort, het interieurgeluid en het veercomfort. Laten we snel beginnen.

Binnenruimte: BMW iX3 pakt voorsprong

De uit de kluiten gewassen elektrische suv’s liggen qua formaat keurig op een lijn. Ford heeft de Mustang Mach-E een lange wielbasis van bijna 3 meter gegeven, waardoor je op de voorstoelen en de achterbank genoeg bewegingsvrijheid hebt. De Mach-E heeft bovendien een compacte middentunnel tussen de voorstoelen, terwijl je in de iX3 zit opgescheept met de beenruimte kostende erfenis van de X3.



Toch is de BMW iX3 een fractie ruimer dan de elektrische Ford. Dat heeft hij vooral te danken aan zijn 4 centimeter hogere cabine. De kofferbak is ook groter: 510 tot 1560 liter (iX3) versus 402 tot 1420 liter voor de Mustang Mach-E.

In de Mercedes EQC leunt je rechterbeen tegen een brede middentunnel, net als in de iX3. De iets smallere cabine en de kleine ramen geven je het gevoel in een knusse maar ietwat krappe cocon te rijden.



Ranglijst binnenruimte:

BMW Ford Mercedes

Zitcomfort en interieurgeluid: nek aan nek

In de Ford Mustang Mach-E zit je op een fors bemeten en zacht aanvoelende bestuurdersstoel. Hadden de ontwerpers maar net zoveel tijd en moeite gestoken in de geluidsisolatie, want op dat gebied blijft de Mach-E iets achter bij zijn concurrenten.

In de BMW iX3 krijg je het minst mee van wind- en afrolgeluiden. Dat onze testauto een High Executive-uitvoering met sportstoelen is, doet zeker geen afbreuk aan het zitcomfort. Het sportieve meubilair is uitgebreid verstelbaar en wij vinden de zijdelingse ondersteuning prettig.

Over de optionele multicontourstoelen met instelbare lendensteun in de Mercedes EQC zijn we ook dik tevreden. In zijn cabine is het bijna net zo stil als in de BMW.

Ranglijst zitcomfort: gelijkspel

Ranglijst interieurgeluid:

BMW Mercedes Ford

Veercomfort: Mercedes EQC onverslaanbaar

Wat betreft het veercomfort heeft geen testauto iets in te brengen tegen de Mercedes EQC. Hoewel je duidelijk voelt dat je in een zware auto rijdt (2,5 ton), rolt de EQC soepel en probleemloos over de meeste oneffenheden. Het lichte nadeinen heeft een rustgevende werking op de bestuurder.

Het adaptieve onderstel van de BMW iX3 maakt hem spontaan klaarwakker. Hoewel de afstemming in de basis overwegend sportief is, strijkt het onderstel kleine en grote oneffenheden resoluut glad. En na een bult of kuil beweegt de carrosserie niet langer dan strikt noodzakelijk.

De Mustang Mach-E is een comfortabele kilometervreter. Afgezien van de hinderlijke dwarsrichels die je kent van de Duitse autobahn, zijn er weinig asfalt-ongemakken die de elektrische Ford van de leg brengen.

Ranglijst veercomfort:

Mercedes BMW Ford

Conclusie

Van dit drietal is de BMW iX3 de comfortabelste grote elektrische suv. Hij heeft een ruime, stille cabine en een hoogstaand veercomfort. Maar als we eerlijk zijn, is het verschil met de Ford Mustang Mach-E en de Mercedes EQC niet zo groot.

